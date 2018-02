Bikini trends in verschillende culturen

Onze planeet is een prachtig schouwspel van verschillende culturen en mensen. Verschillende steden en landen. Verschillende stijlen en trends die ook nog eens verschillen over de hele wereld. Er is zo veel om te zien en zo veel om te ontdekken dus we vinden het niet heel gek dat tegenwoordig iedereen het liefst de hele tijd de hele wereld over reist. Een van de meest geweldige dingen aan onze planeet is dat er zo een enorme diversiteit is, anders had niemand een reden gehad om de heel tijd zo veel te reizen want dan zou je alles kunnen zien in een land. Mensen uit verschillende culturen gedragen zich op verschillende manieren, wat fantastisch is want dat zorgt er voor dat er altijd iets is om te ontdekken; het zorgt ervoor dat het leven nooit saai zal worden. Mits je zelf het initiatief neemt om te blijven avonturieren. Iedereen is uniek, maar mensen vormen ook groepen, en grotere identiteiten dan het individu. Dit uit zich ook in wat populaire kleding stijlen zijn in verschillende culturen. Misschien heb je er nog nooit echt over na gedacht maar laten we je nu alvast vertellen dat ze in Brazlië hele andere bikinis dragen dan in China. Een bikini is niet alleen een heel erg praktisch kledingstuk maar ook een heel erg sexy stuk kleding. Wereldwijd worden in verschillende landen vele verschillende soorten bikinis gedragen. Voor veel van jullie is een bikini gewoon een bikini, niet per see een fashion item. Maar als je wat meer tijd besteed aan het uitvogelen van wat een bikini precies voor je kan betekenen dan kom je er al snel achter dat er een enorme variatie is aan stijlen en trends rond de wereld. We hebben hier onder een lijstje voor je gemaakt met een overzicht van allerlei verschillende landen met informatie over welke bikinis er populair zijn in welke landen en delen van de wereld. Mocht je naar een van deze landen op vakantie gaan dan weet je wat je moet aantrekken om er uit te zien als een echt local!

USA - Om te beginnen gaan we een kijkje nemen in de goede oude Verenigde Staten van Amerika. In typische VS fashion zijn mensen in amerika behoorlijk divers in hun bikini keuzes. De meest populaire stijl verschilt veelal van staat tot staat. In Californië dragen ze kleinere bikinis dan in Alaska; daar kun je natuurlijk alleen zwemmen met beschermende thermospakken die je beschermen tegen de vrieskou om je heen. Het zee water in alaska is meetsal zo rond de -2 graden! Deze pakken bieden een hele hoop bedekking en ondersteuning maar zijn waarschijnlijk niet het soort bikini waar jij naar op zoek bent. In iets warmere maar nog steeds niet hele warme staten in Amerika zijn tankinis super populair. Tankinis zijn een soort mix van een bikini broekje met een tank top er boven wat zorgt voor goede bedekking en ook wat warmte om te beschermen tegen de kou buiten. Micro bikinis die er vaak uit zien als slipjes, V string, G string en andere kleine onderbroekjes zijn erg populair in staten aan de kust en in de warmere delen van de Verenigde Staten. Deze staten staan vaak bekend als strand staten en zijn representatief voor een strand leventje; lounchen, liggen en chillen op het strand bij miami beach. Daar zul je een hoop vrouwen vinden die in een kleine bikini rondlopen, het soort bikini dat je verwacht te vinden op tropische strand resorts. In de rest van de Verenigde Staten waar temperaturen iets minder hoog zijn is de zwemkleding wat groter. Tankinis en one piece badpakken zijn populair in grote delen van de Verenigde Staten, maar het blijft afhangen van de staat waar je je in bevind.

China - China heeft een enorme populatie. De grootste van de wereld, en toch zal je er niet vaak heel erg veel kleine bikinis tegen komen. Mensen in China zijn over het algemeen nog een stuk conservatiever dan vergelijkbare landen buiten Azië. Natuurlijk kun je niet alles generaliseren; soms zul je echt wel een dare devil in een micro bikini tegen komen maar over het algemeeen dragen vrouwen in China een one piece badpak, on soms zelfs burkini achtige zwemkleding omdat ze niet hun huid willen blootstellen aan de zon. In binnen zwembaden worden vaker one piece badpakken gedragen omdat het binnen lekker warm is, maar buiten op stranden in China is een completere bedekking the norm. Veel vrouwen in het Westen gaan naar het strand om lekker te bruinen en aan hun uiterlijk te werken. Chineze vrouwen zijn wat makkelijker over hun uiterlijk; ze beschermen hun huid liever tegen de zon dan het er aan bloot te stellen en een mooi kleurtje kweken. In China is vanuit een traditioneel perspectief een kleurtje ook niet heel erg mooi; het geeft aan dat je veel op het land werkt en geeft dus een lagere sociale status aan, net als in europa een aantal eeuwen geleden. Als chineze vrouwen op het strand zijn genieten ze lekke rvan de golven of dompelen ze een beetje rond in het water. Sommige vrouwen in China zijn zo toegewijd aan het beschermen van hun huid dat ze facekinis dragen om er voor te zorgen dat letterlijk bijna alles op je lichaam bedekt is en beschermt tegen de zon.

Brazilië - Als je aan Brazilië denkt dan denk je toch over het algemeen aan de prachitge vrouwen met J Lo billen in mirco bikinis. En met micro bedoelen we in Brazilë ook echt micro micro. De sfeer is er relaxed, laid back en vol met plezier en sexuele energie. The stranden in Brazilië, vooral rond Rio de Janeiro zitten tjok vol met prachtige vrouwen met glanzende gebronsde lichamen in de kleinse minst bedekkende zwemkleding die je je maar kunt bedenken. Het is niet voor niets dat de Brazilian wax de Brazilian wax heet. Hoe zit het dan met de bikini trends in Brazilië? De trends in het braliaanse zwemkleding assortiment is zoals je al zou verwachten; genoeg bedekking leveren om net je meest private delen te bedekken maar zo min mogelijk er omheen. Als je in andere landen op de wereld op het strand een vrouw zou zien in een typische Braziliaanse bikini zal je haar waarschijnlijk heel erg dapper vinden omdat ze de ballen heeft gevonden in zo een enorm kleine outfit het strand op te gaan. Niet in Brazilië. Hier is dit de normaalste zaak van de wereld. De bikini cultuur in Brazilië gutst sexualiteit en fliterigheid die zorgen voor een hele relaxete maar toch ook opwindende sfeer waar veel landen in de wereld het een of ander van zouden kunnen leren in onze mening.

Het Verenigd Koninkrijk - Groot Brittanië staat er om bekend niet het allerbeste weer van de wereld te hebben. Hoewel het waar is dat het weer zeker niet topisch is is het ook weer niet waar dat het hier nooit strand weer is. Afgelopen paar zomers zijn er zeker wat hitte golven langs gekomen en het is tegenwoordig zeldzaam als er niet een hittegolf plaats vindt in de zomer. Een ding waar het eens over kunnen zijn is dat het Verenigd Koninkrijk sommige van de mooiste stranden in de wereld heeft. Misschien wel de mooiste die je ooit gaat zien in je leven. Net als in de Verenigde Staten hebben de verschillende landen binnen het Verenigd Koninkrijk verschillende stranden en verschillende soorten strand culturen. In het noor oosten van het land zijn er geweldige seaside resorts zoals Whitby Robin hoods bay, en Scarborough die geweldige stranden hebben. Het weer kan echter aan zich te wensen over laten aan de Noord zee, zoals we in Nederland allemaal wel weten. Hoe verder je je naar het noorden beweegt in het Verenigd Koninkrijk hoe minder huid je zult tegen komen op het strand. Over het algemeen dragen vrouwen in het Verenigd Koninkrijk bikinis zonder al te veel frutsels en dingetjes. Gewoon zwart is erg populair bij de sobere Britse vrouwen, als ze al dapper genoeg zijn om zich uberhaubt in de zee te begeven. Als je wat meer diversiteit wilt zien moet je richting Cornwall gaan. Cornwall heeft stranden die echt geweldig zijn en zo uit de meer zuidelijke delen van de Atlantische ocean zouden kunnen komen. Het water hier is kristal helder en heeft een prachitge turquoise blauwe kleur en de stranden daarin tegen hebben wit goud achtig zand om het helemaal af te maken. Newquay in Cornwal is een van meest populaire surf bestemming van de wereld als de zon er schijnt, daar door geeft het een beetje Bondi Beach vibes af. Surfers vinden het geweldig, and omdat Cornwall ook laid back en relaxed is, zo ook is hun instelling over wat je wel e nniet kan dragen op het strand. Kleinere bikinis zijn ook populair in het zuid westen van engeland maar over het algemeen zullen er niet echt slipjes worden gedragen als broekje. De meer bedekkendere broekjes zijn een de norm.

Australië - We gaven al aan dat Newquay in Cornwall een beetje Bondi Beach vibes heeft. Maar nu gaan we kijken naar het land waar de enige echte Bondi Beach te vinden is: Australië oftewel Straya zoals locas het graag noemen. Australië ook wel bekend als de surf hoofdstad van de wereld heeft enorm veel surfende dudes en dudettes die iedere dag over de heerlijke golven glijden. Om die reden is zwemkleding natuurlijk erg belangrijk; als dat is wat je iedere dag draagt is het het wel waard om er een moment bij stil te staan. Australië is het hele jaar lang heerlijk lekker warm dus over het algemeen zijn erg kleine bikinis super populair hoewel tankinis met wat grotere broekjes ook heel erg populair zijn. Australische vrouwen zijn over het algemeen iets conservatiever dan mensen denken dus wordt het one piece badpak ook nog steeds veel gedragen. In sommige delen van Australië, zoals Bondi Beach, waar als wat meer relax in chilled out is en er merkbaar hedonistische vibes hangen is de kans groot dat de bikinis wat kleiner zijn.

Italië - Italianen vloeien over van stijl, klasse en sex appeal en dat is prima te zien in hun bikinis en zwemkleding . Italië heeft prachtige stranden, sommige van de beste stranden in de wereld en met de hete zon van het middelandse zee gebied die bijna het hele jaar door schijnt leent dit land zich perfect zich perfect voor een strand cultuur. Bijna nooit echt koud, prachtige stranden dus waarom zou je er niet heel veel tijd doorbrengen op het strand. Naast dat zijn de lifestijl en het dieet van veel mensen die rond de middelandse zee wonden ook enorm gezond waardoor de lichamen van de vrouwen er over het algemeen ook geweldig uit zien. Dit heeft weer als gevolg dat vrouwen minder onzeker zijn over wat ze dragen en dus eigenlijk gewoon lekker aantrekken wat ze willen omdat ze weten dat ze er toch vrij geweldig uit zullen zien. Dit beteked dat one piece badpakken vrij zeldzaam zijn en je over het algemeen veel kleine bikini topjes zult vinden in combinatie met diepe vallende v nek lijnen om maar lekker veel van de enorm sexy en lekkere decolletees te laten zien. De broekjes zijn over het algemeen wel goed bedekkend maar zeker niet groot, heel af en toe zie je een prachitge dame met een kleiner slipje rondlopen. Dat vindt natuurlijk niemand erg.

Frankrijk - Als laatste gaan we een kijkje nemen naar Frankrijk. Het zuiden van Frankrijk wordt vaak gezien als een van de tropischere plekken van Europa en daar aan de cote de Azur is het in de zomer zeker niet mis. Dat kun je alleen al opmaken aan al die Nederlanders die daar iedere zomer weer naartoe trekken om hun zomer vakantie te vieren en lekker even een paar weekjes weg te zijn. Temperaturen kunnen zeker in de zomer enorm oplopen en voor een gewelidge strand cultuur zorgen. De Fransen staan bekend om hun scherpe oog voor stijl en alles wat mooi en sexy is, zwemkleding in Frankrijk gaat dan ook meer over stijl dan puur over hoe sexy je er uit ziet. Franse vrouwen zijn ook wat conservatiever dan hun Italiaanse tegenhangers wat betekend dat je een stuk vaker one piece badpakken zult tegen komen in Frankrijk dan in Italië, maar vergis je niet de bikini is hier ook heel populair. Franse vrouwen mogen dan wat conservatiever zijn, sexy en een sexy uitstraling zijn nog steeds heel erg belangrijk, dus wat huid laten zijn blijft heel erg belangrijk.

