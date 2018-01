De grote variatie in zwemkleding uitgelegd

Als het zomer seizoen er weer aan zit te komen dan wordt het tijd om over een bikini kopen na te denken. Of je nou even lekker naar het strand wil gaan om uit te waaien, naar het zwembad om een lekker kleurtje te krijgen of zelfs als je dit leest in de winter maar je binnenkort naar een tropisch zwem paradijs gaat, je wilt er goed uit zien en je heerlijk voelen. En niet een beetje ook! Je wilt zelfverzekerd zijn over alle aandacht die jou kant op komt en je wilt dat andere jou zien en jaloers zijn op wie jij bent en waar je voor staat, maar nog veel belangrijker; je wilt je comfortabel voelen in je eigen lichaam. Of je het nou leuk vindt of niet de meeste vrouwen geven toe dat ze niet helemaal lekker in hun vel zitten als het bikini seizoen er weer aan zit te komen en ze weten dat het ook voor hun weer tijd wordt om wat meer aan de buitenwereld bloot te geven dan in de veilige winter. Bij larshor.nl willen we vrouwen helpen zich op hun gemak te voelen in hun nieuwe bikini of badpak. Alle vrouwen zijn even mooi op hun eigen unieke manier en we wouden dat ze dat zelf ook door gingen krijgen. Waar het op neer komt is dat veel vrouwen dat niet zelf door hebben dus voelen wij ons geroepen om het aan jullie te vertellen. Je hebt het misschien niet zomaar door maar iets uiterst simpels als het uit kiezen van een mooie bikini, nee niet mooie, iets uiterst simpels als het uit kiezen van de perfecte bikini voor jouw lichaam kan wonderen doen voor hoe je er uit ziet en hoe je je voelt. Het juiste badpak vinden is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan zeker als je niet in de bikini business zit. Gelukkig zitten wij dat wel, en we doen het al jaren. Als je een bikini wilt kopen moet je gewoon eerst even je huiswerk doen en dan is de kans als een stuk groter dat je in een keer thuis komt met de bikini voor jou. Als je eens bij jezelf na gaat over wat je nou weet over bikinis, wat er allemaal te krijgen is, wat voor modellen er zijn en voor welk lichaams type die geschikt zijn? Hier een kleine test voor jezelf: wat is precies het verschil tussen een tankini en een micro bikini? Wat is het verschil tussen een one piece en een two piece badpak? Als je het lastig vindt om hier een antwoord op te bedenken dan is deze gids uitermate geschikt voor jou. Ook als je gewoon wat meer wilt weten voordat je op zoek gaat naar je nieuwe bikini; lees gauw verder om er achter te komen wat wat is in het komende seizoen.

Badpakken

Om ons verhaal rollende te krijgen gaan we beginnen met een klassieke categorie binnen de zwemkleding: het badpak. Als mensen het hebben over een badpak denken ze vaak aan de oude conservatieve badpakken die je oma draagt. Dat is niet zo gek want heel lang was dit alles wat een badpak was. Om te zien hoe dit kledingstuk zich heeft ontwikkeld over de jaren moeten we helemaal terug naar het begin van de negentiende eeuw. Over de hele wereld werd het plots populair om in de zomer naar het strand te gaan. In de zomer, als de zon op zijn sterkst is gingen mannen en vrouwen allemaal oppeens naar het strand om daar iin enorme groepen samen te komen en lekker een beetje te zwemmen. Met het onstaan van de trein en treinsporen waren uitjes naar dit soort plekken oppeens een stuk makkelijker en ook voor iedereen toegankelijker. Voor mannen was zemkleding niet veel anders dan wat we nu dragen, gewoon een broekje of onderbroekje zodat je niet poedel naakt bent als je gaat zwemmen. Voor vrouwen was het toen al een stuk lastig. Je moest preuts en bescheiden zijn wat betekende dat je allerlei delen van je lichaam ten aller tijden bedekt moest houden wil je niet enorm opvallen en voor schande staan. Bad pakken uit het begin van de negentiende eeuw waren meer een soort nacht japons die bijna alles op het vrouwelijk lichaam bedekten van de nek helemaal tot de enkels. Toen der tijd werd fashion en stijl nog niet gezien als iets voor de massa en het was al helemaal niet belangrijker dan onze christelijke bescheidenheid. Deze stjil bleef dominant gedurende de voolgende honderd jaar. Het was niet tot laat aan het einde van de negentiende eeuw dat mensen zich begonnen te realiseren dat die enorme badpakken zo ongelofelijk zwaar wereden van al het water dat ze openemen in de stof waar ze van gemaakt zijn. Er moest iets komen dat praktischer was. Dit was niet omdat er oppeens een hele losse moraal rond propere kleding onstaan was. Vrouwen begonnen gewoon ook te zwemmen en dat ging niet in de logge vroege versies van het badpak. Dus rond het begin van de twinstigste eeuw begonnen badpakken kleiner en gestroomlijnder te worden zodat ze oppeens uitermate geschikt waren voor zwemmen. Rond de jaren 20 van de vorige eeuw zag het badpak er zo ongeveer uit als dat klassieke beeld dat we hebben van het badpak. Badpakken zonder mouwen maar met hoge nek, en korte benen om de boven benen mee te bedekken. Sinds die tijd is er natuurlijk nog enorm veel veranderd, vooral in de laatste paar jaar. Een one piece badpak blijft gewoon een one piece badpak maar er is zoveel verschedenheid te vinden tegenwoordig: je kan nog steeds het klassieke voorbeeld vinden en kopen maar als je sexy voor de dag wilt komen is het niet zo dat je geen one pice kunt gebruiken; meer dan genoeg mogelijkheden om er ongelofelijk sexy uit te zien in je one piece tegenwoordig.

Bikinis

Voor de vrouwen onder ons die graag wat meer van hun lichaam willen laten zien is een bikini een betere keuze. Bikinis bestaan ongeveer een eeuw. Een goede reden dus om er even wat meer over te leren. In het begin van de twintigste eeuw heeft man genaamd Carl Jantzen een beadpak gemaakt dat uit twee delen bestond. Dat was niet opmdat hij een viespeuk was maar omdat vrouwen in deze kleding mee konden doen aan de olympische spelen zonder al te veel verzwaard te worden door hun zwemkledij. Het idee was dat een badpak dat uit twee delen bestaat gestroomlijnder is dan een groot badpak en voor meer bewegings vrijheid zou zorgen. Het was eigenlijk gewoon een strak broekje dat werd gedragen met een strak t shirt er boven. In de jaren veertig was het al veel normaler voor vrouwen in bepaalde landen om bikinis te dragen in hun vrije tijd bij het zwembad. Dit deden ze vooral om wat meer van hun taille en heupen te laten zien. Ook de borsten begonnen meer van de buitenwereld te zien. Na de tweede wereld oorlog werd in Parijs de kleinste bikini ter wereld ontworpen die voor heel wat ophef zorgde in het Europa van de jaren 50. de jaren verstreken en de bikini werd kleiner en kleiner. Verschillende ontwerpen zorgde voor variatie in de Nederlandse keuken en ze namen de vorm aan van Slipjes, G strings, V strings, en werden op die manier sexier dan ooit.

Verschillende stijlen

Bikinis komen tegenwoordig in een grote variteit aan stijlen en modellen. Sommiges hebben geen bandjes, sommige hebben dunne bandje, sommige hebben dikke bandjes, sommige zijn hoog gesneden sommige zijn laag gesneden zodat ze meer van je decollete delen en nog veel meer met de rest van de wereld delen. Wat ook zo is is dat bikinis minder materiaal gebruiken dan badpakken, ze komen in een enorme verscheidenheid aan kleuren, patronen, stijlen, ontwerpen, modellen en heel veel zien er echt geweldig uit! Je kan een bikini dragen met een hoge taille, je kan een bikini dragen met een lage taille en het aller fijnste van de bikini is dat het twee vershillende kledingstukken zijn dus je kan nog lekker mixen en combineren ook!

Tankinis

Tankinis kunnen misschien het beste worden beschreven als een bescheiden versie van de bikini. Tankinis zijn meestal twee stuks kledingstukken en in plaats van als topje een kleine beha te dragen, zoals bij de bikini het geval is, draag je iets dat meer lijkt op een tank top of een camisole boven je broekje. Anders dan het badpak en de bikini die beide dus als honderd jaar of meer bestaan, is de tankini echt een jonkie. Het duurde tot eind jaren tachtig voordat de wereld de tankini cadeau kreeg, tegelijk met de opkomst van de tank top. Tijdens het einde van het vroige millenium, eind jaren negentig werd de tankini oppeens heel populair. Tankinis worden over het algemeen gezien als een goede manier voor een vrouw om hun vrouwelijkheid en sexualiteit te showen zondar al te veel bloot te geven. Ze zijn ook geweldig voor vrouwen die een beetje onzeker zijn over hun lichaam en zich daarom altijd ongemakklijk voelen in een bikini. Tankinis bedekken meestal het overgrote deel van het torso, waaronder de buik en de heupen, maar laten wel veel decollete zien. Zoals je waarschijnlijk al bedacht hebt krijgt de tankini zijn naam van de twee kledingstukken die gecombineerd zijn om dit ontwerp te realiseren; de bikini en de tank top!

Kies de perfecte stijl voor jou lichaam.

Nu we gekeken hebben naar de verschillen tussen badpakken, bikinis en tankinis en de geschiedenis van al deze verschillende stijlen gaan we even verder kijken naar wat jij precies kunt doen om de perfecte bikini voor jezelf te vinden.

Weet precies wat je maat is - Als je een bikini, tankini, badpak of wat voor zwemkleding dan ook wilt gaan bestellen moet je wel precies je maten weten. Ga er niet gewoon van uit dat als je vorig jaar een maatje 12 had dat je dat nu nog steeds hebt. Dat klopt namelijk waarschijnlijk niet. Er kan een hoop gebeuren in een jaar en je hebt waarschijnlijk niet heel veel zin om er achter te komen wat er precies gebeurt is met je lichaam maar wij kunnen je vertellen dat het nog minder leuk is om een bikini te kopen en er achter te komen dat je nieuwe bikini te klein is. Zorg er dus voor dat je je maten een keer precies kan opnemen in een winkel voordat je online bikinis gaat bestellen

Ga altijd voor je favoriete kleuren en designs - als je je aan de binnenkant goed voelt dan zie je dat ook aan de buitenkant terug. In het kort betekend dat dat als je je goed voelt zie je er ook goed uit en als je er goed uit ziet je je ook goed voelt. Het is dus een zelf versterkende cirkel. De andere kant op is helaas ook waar als je je niet goed voelt zie je er waarschijnlijk een stuk minder goed uit en als je er niet goed uit ziet voel je je ook minder goed. Zorg er dus voor dat je een bikini koopt die jij mooi vindt met kleuren waar jij van houdt. Koop niet iets omdat je denkt dat dat in de mode is maar je er uiteindelijke eigenlijk helemaal geen plezier van gaat beleven.

Verstop je tekort komingen en laat je beste delen zien - Als je een geweldige kont hebt moet je die natuurlijk niet gaan verstoppen in een grote surf zwembroek of met een sari. Je hebt nou eenmaal een grote kont, geen reden om dat te gaan verstoppen. Aan de andere kant moet je ook in de gaten houden welke delen van je lichaam jij iets minder blij mee bent, dan kun je je aankopen daar op aanpassen. Als je niet zo blij bent met je buik koop dan een tankini die deze een beetje verstopt achter de tank top.

