Het gemak van de WordPress helpdesk

WordPress is een van de bekendste blog - en contentmanagementsystemen. U kunt er grote en kleine websites mee beheren en zelf eenvoudig categorieën of teksten toevoegen. Een groot voordeel is dat u WordPress makkelijk kunt installeren en starten. Desondanks kan het soms voorkomen dat u tegen een vraag of probleem aanloopt. PC hulplijn help u daarbij met de WordPress helpdesk. Deze helpdesk op afstand helpt u met het oplossen van alle WordPress-problemen.

Waarom WordPress voor uw website?

Met WordPress kunt u uw website relatief makkelijk zelf beheren en gebruiken. Het is zelfs mogelijk om met WordPress een online shop te draaien. Andere voordelen van WordPress zijn:

- De mogelijkheid om met SEO goed vindbaar te zijn in Google.

- De handige statistieken waarin u uw bezoekersaantallen kunt zien.

- De mogelijkheid tot het toepassen van een mobielvriendelijk thema.

WordPress helpdesk help direct

Naast het behandelen van vragen en problemen, is PC Hulplijn er ook om te helpen met een vliegende start. Zij kunnen u wegwijs maken wanneer u voor het eerst met WordPress werkt, of als u een bestaande website om wilt zetten in een WordPress website. Daarbij denken ze na over uw behoeften en over wat voor u een makkelijke website is om te onderhouden.

Werkwijze

Met de WordPress helpdesk wordt u op afstand geholpen doordat een IT-specialist inlogt op uw computer. Dat gebeurt via het programma Teamviewer en hierdoor lijkt het bijna alsof ze naast u in de kamer zitten. Wanneer de hulp op afstand is opgestart, kunt u direct meekijken wat er in uw computer gebeurt.

Tarieven WordPress helpdesk

Het tarief van de WordPress helpdesk is 18,75 euro per kwartier. Van deze hulp op afstand kunt u ook in het buitenland gebruikmaken. Door te werken met bijvoorbeeld Skype, betaalt u geen telefoonkosten.

Wilt u liever een vooraf afgesproken prijs voor de werkzaamheden, dan is dit ook mogelijk.

Omdat PC Hulplijn het belangrijk vinden dat ze u daadwerkelijk hebben kunnen helpen met WordPress, hanteren ze een 'niet goed geld terug' garantie. Zij zijn pas tevreden als u dat bent.

Vind ik leuk: Like Laden…