Saaie telefoon? Verhip met Samsung Galaxy S7 hoesjes

Je hebt al een tijdje veel plezier van je Samsung Galaxy S7 maar bent wellicht wat uitgekeken op z’n uiterlijk. Het is een zeer prettige smartphone met een razendsnelle processor. Ook het standaard intern geheugen van 4 GB en de mogelijkheid om met een SD-kaart tot wel 200 GB aan foto's en apps op te slaan, levert je veel profijt op. En ook de haarscherpe selfies laten je nooit in de steek? Je trouwe smartphone verdient zo nu en dan een make-over. Heb je al een keuze gemaakt uit Samsung Galaxy S7 hoesjes? Ga jij voor een bumpercase, een backcase of een chiquere walletcase of bookcase?

Een trendy smartphone

Er is helemaal niets mis met ingetogen en klassiek ogende Samsung Galaxy S7 hoesjes. Maar als je echt wilt opvallen, ben je op zoek naar frisse kleuren die goed matchen bij je favoriete outfits. Of je gaat voor een creatieve en mooie print waarmee je overal jouw eigen visitekaartje afgeeft. Je kunt kiezen uit scherp geprijsde Sansung Galaxy S7 hoesjes voor alle gelegenheden. Het kan bijvoorbeeld heel leuk zijn om een chic hoesje te selecteren als je naar zakelijke contacten gaat en een bijzonder hippe als je met vrienden en vriendinnen op stap gaat.

Jonge en creatief

In het assortiment van Casimoda vind je niet alleen zeer goede beschermende Samsung Galaxy S7 hoesjes, maar ook bijzonder hippe en opvallende modellen. Deze hoesjes zijn zo uniek, dat ze echte fashion items worden. Wil je er meer over weten?

Casimoda is altijd op zoek naar nieuwe inspirerende designideeën. Dit jonge bedrijf doet dat overigens niet in zijn eentje. Met een aantal invloedrijke bloggers en Youtubers heeft het merk zijn Casi Collab-lijn uitgebracht. Je weet dan zeker dat je met Samsung Galaxy S7 hoesjes uit die lijn nooit uit de toon zult vallen. Kijk ook zeker eens naar de Casi X Illustrators-lijn. De hippe ontwerpen zijn allemaal gemaakt door jonge en hele creatieve ontwerpers die nog aan de weg timmeren of net hun eerste grote successen hebben bereikt. Laat anderen maar kiezen voor ontwerpen en kleuren die je overal kunt zien. Met Casimoda kies jij overduidelijk voor hip, trendy, uniek, helemaal zoals jij bent.

Vind ik leuk: Like Laden…