Sloterop, veilig tegen inbraak

Inbraak is in Nederland nog altijd een groot probleem. Elke tien minuten wordt er wel ergens ingebroken. De Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken schat het aantal inbraken op 136 per dag. De meeste inbraken vinden overdag plaats op doordeweekse dagen. Hoe voorkomt u dat u het volgende slachtoffer wordt? Sloterop geeft op haar website de nodige adviezen.

Sloten verouderd?

Veel mensen wonen al vijftien jaar op hetzelfde adres. Toch hebben ze nog nooit hun cilindersloten vervangen. Volgens De Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken gaat het om twee op vijf Nederlanders. Die nalatigheid heeft een prijs, want verouderde sloten vergroten de kans op inbraak. Neem geen risico en vervang elke vijf jaar uw sloten. De sloten van Sloterop voldoen gegarandeerd aan de meest recente veiligheidseisen.

Laat u adviseren door een expert

Ziet u er tegen op om een dure slotenmaker te laten komen, en bestelt u uw sloten liever online? Dat is gemakkelijk en voordelig, maar heeft ook nadelen. Bij online bestellen bent u niet altijd verzekerd van een goed advies. Sloterop heeft hier iets op gevonden. Stel uw vraag telefonisch of per mail, of beter nog: stuur een foto op van uw specifieke probleem of situatie. Zo helpt Sloterop u ook op afstand aan een advies op maat.

Investeer in inbraakvertragers

Wilt u inbrekers buiten houden, dan is het de kunst om het ze zo moeilijk mogelijk te maken. De praktijk leert dat inbrekers afhaken als ze niet binnen drie minuten binnen kunnen komen. Investeer daarom niet alleen in cilindersloten, maar ook in anti-inbraakschroeven, kierstandhouders, deurdrangers en anti-klimbeveiling. De oplossingen van Sloterop bieden inbrekers geen millimeter ruimte.

Beveilig uw brievenbus

Inbrekers zijn niet alleen geïnteresseerd in uw voordeur, maar ook in uw brievenbus. Als de brievenbus al geen opening biedt, kan hij een schat aan nuttige informatie bevatten. Met de brievenbusbeveiligers van Sloterop vissen inbrekers letterlijk achter het net.

Houd altijd een oogje in het zeil

Wist u dat de meeste inbrekers gewoon via de voordeur binnenkomen? Soms bellen ze zelfs simpelweg aan. Houd daarom altijd een oogje in het zeil. Met de deurspionnen van Sloterop weet u precies wie er voor uw deur staat. Zo laat u ongenode gasten letterlijk in de kou staan.

Wilt u meer weten?

Naast de beveiliging levert Sloterop o.a. ook ventilatieroosters en tochtstrips. Wilt u meer weten over hoe u uw woning kunt beschermen? Neem vandaag nog contact op. Zorg voor een goede nachtrust en een goed geventileerd huis met de hoogwaardige oplossingen van Sloterop.

