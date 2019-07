Steeds meer mensen downloaden YouTube Filmpjes

Steeds meer mensen maken gebruik van de zogehete 'YouTube Downloader'. Met slechts een druk op de knop download je jouw favoriete filmpje van YouTube, maar is dit wel toegestaan?

Het antwoord hierop is ingewikkeld. Ja, je mag een filmpje van YouTube downloaden zolang het persoonlijk wordt gebruikt. Let echter wel op, deze regel is alleen geldig in Nederland!

