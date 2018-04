Veel nieuwe telefoonhoesjes van Casimoda

Voor originele en fashionable telefoonhoesjes kun je terecht bij Casimoda. De collectie onderscheidt zich door kwaliteit te combineren met funky prints in allerlei thema's. Iedere week komen er nieuwe hoesjes bij, aangepast aan de de laatste trends op modegebied en in samenwerking met getalenteerde illustrators. Daarnaast zijn er onder de thema's van Casimoda klassiekers, zoals de luxe marmerprints met een twist en de glittervarianten. 90% van deze cases wordt in-house ontworpen en gemaakt, zodat jij een origineel statement maakt met de Casimoda telefoonhoesjes.

Een grote collectie

Op de website van Casimoda ontdek je dat je voor veel verschillende merken en types telefoons een cool hoesje te vinden is, of je nu een flipcase, een hardcase of een siliconen hoesje zoekt. Een flipcase is handig vanwege de bescherming rondom en de ruimte voor pasjes binnenin. Bij de hardcases heb je keuze uit een plastic of siliconen bumper in zwart of wit voor een verfijnde afwerking. Een reliëfpatroon op de rand zorgt voor veel grip. Nog meer grip kun je bereiken met een bijpassende ringhouder op de achterkant, die ook als sta kan dienen. De siliconen hoesjes zijn vaak transparant met keuze uit effen, print of fonkelende glitters, zodat je het design van je telefoon kunt blijven zien.

Je favoriete thema

Na de keuze voor het materiaal kun je een thema kiezen dat bij je past. Voorbeelden zijn fashion-illustraties, natuurprints, zoals kleurige bloemen, bladeren of dieren, maar ook grappige quotes en de adembenemende marble collectie in geraffineerde kleurencombinaties. Voor op reis vind je toepasselijke prints om alvast in de stemming te komen. Grappig en uniek is verder de BFF collectie, met matching telefoonhoesjes voor jou en je vriendinnen. De Casimoda collectie wordt steeds vernieuwd en het kiezen blijft reuze moeilijk. Je wilt deze stevige en vrolijk makende kwaliteitshoesjes gewoon allemaal hebben.

Casi collab en casi x illustrators

Casimoda blijft voortdurend op zoek naar nieuwe trends, samenwerking en getalenteerde illustrators. Casi collab werkt samen met bloggers, influencers en online creators, zoals sinds kort Sabrina Putri. Zij heeft meegewerkt aan een nieuwe limited collectie telefoonhoesjes in marmerprint met eigen twist en quotes. Daarnaast is Casimoda trots op de casi x illustrators, onder wie Sophie, Ila en Anna, en is voortdurend op zoek naar nieuw talent. Verdere informatie hierover vind je op de website. Op deze manier blijf je steeds opnieuw verrast worden door deze schitterende en unieke collectie telefoonhoesjes.

