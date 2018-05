Weg met de motor? Check je motor accu

De koude wintermaanden zijn weer voorbij, het zonnetje begint te schijnen en de natuur weer tot leven komt, tijd om er eens heerlijk op uit te trekken. Dan mag de motor weer uit de garage en kun je weer wat lekkere ritten plannen. Maar werken alle onderdelen van je motor nog wel naar behoren? Zijn de motorbanden nog vol genoeg en hebben ze nog genoeg profiel? En hoe is het met de staat van je accu? Is je motor accu nog goed opgeladen of inmiddels aan vervanging toe?

Hoe check je de motor accu?

Als je merkt dat de motor accu te weinig spanning geeft en daardoor niet meer oplaadt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat deze gewoon vervangen moet worden, maar het kan ook aan de dynamo liggen. De dynamo kan een hogere spanning afgeven dan de motor accu aankan. Een spanningsregelaar kan zorgen dat de accu nu overbelast raakt door de spanning te reguleren. Tussen de dynamo, spanningsregelaar en de motor accu zie je de bedrading lopen. Check al deze onderdelen met bijvoorbeeld een multimeter en als je ziet dan de accu toch nog goed oplaadt, dan is het slim om een nieuwe motor accu aan te schaffen.

Een motor accu aanschaffen

Als je op zoek bent een nieuwe motor accu is het handig als je precies weet welke je nodig hebt. Aangezien je niet vaak de accu zult vervangen doordat hij lang meegaat is het makkelijk om je te laten adviseren. Dat kan ook online op de website van Accuweb. Deze online leverancier helpt je bij het maken van de juiste keuze. Op de website tref je de pagina ‘accuzoeker motor’ aan. Hier geef je het merk van je motor op, het model, het bouwjaar en de cilinderinhoud. Door het achterlaten van je e-mailadres ontvang je precies de gegevens van die motor accu’s die voor jou motor geschikt zijn.

Online leverancier

Bij Accuweb kun naast een motor accu ook terecht voor accutoebehoren zoals accukabels, accutesters of accupoolbeschermers. Of heb je een accu nodig voor je tuinhuisje, boot of auto? Ze leveren diversen soorten accu’s van betrouwbare en goede leveranciers.

