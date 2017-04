Beton Cire Workshop voor iedereen

Particulieren en professionals leren interieurs en exterieurs aan te kleden met een betonlook. Voor 50 euro en de workshop van 1 dagdeel kunt u zelf beton cire zelf aanbrengen.

Beton De Luxe deelt haar kennis om interieurs en exterieurs te bekleden met microbeton. In 1 dagdeel kan zowel de doe-het-zelf markt als interieur ontwerpers en stukadoors zelf aan de slag.

Beton cire workshop

Na het bijwonen van een beton ciré workshop kan iedereen beton cire zelf aanbrengen. De cursisten kunnen dan een betonlook vloer, betonlook muur maar ook betonlook meubels maken.

Hoe je beton cire en het doorontwikkelde microbeton zelf moet aanbrengen leer je in de betonlook workshop van 1 dagdeel. Met de nieuwe kennis en vooral praktische ervaring met diy betonlooks kunnen de workshop deelnemers direct zelf aan de slag.

Beton cire kopen

Om de doe-het-zelf en professionele markt direct te bedienen biedt Beton De Luxe de beton cire producten aan in een webshop. Iedereen kan zo beton cire kopen tegen groothandelsprijzen.

Professionele betonlook ondersteuning

De Beton De Luxe specialisten verzorgen ook betonlook opdrachten bij particulieren en bedrijven en werken tevens samen met bouwadviseurs en interieurarchitecten.

Beton cire onderhoud

De betonlooks met beton cire en microbeton zijn onderhoudsarm. Maar met enige zorg en onderhoud van het beton blijft de elegante betonlook lang bewaart. En het goede nieuws is: onderhoud van diy beton cire is eenvoudig en snel gedaan.

Beschadiging van de betonlook

Als door zware ongelukjes binnen of buiten de beton cire beschadigd is dan is het belangrijk om dat snel te herstellen om vuil ophoping te voorkomen. Bij beschadigingen bestaat namelijk de kans op inwerking van vuil en vocht. Bewaar en bewaak de mooie beton structuur en beton kleurtint.

Microbeton werkplaats

Klanten kunnen ook meubels (laten) bekleden met een betonlook in de werkplaats van Beton De Luxe. Zelf brengen en halen of complete verzorging in Nederland, België of Duitsland is mogelijk.

Ontstaan van het bedrijf

Beton De Luxe is in 2015 ontstaan uit 8 jaar ervaring met beton ciré en pionierswerk met microbeton. Een netwerk van bouwspecialisten zoals stukadoors, tegelzetters gebruikt microbeton van Beton De Luxe om de eigen clientèle te voorzien van betonlook oplossingen.

Noot aan de redactie

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan een beton cire workshop of een privé demonstratie willen zien van microbeton kleuren en toepassingen kunnen zich melden via contact@beton-deluxe.com.

Beton De Luxe BV

Website: www.beton-deluxe.com

E-mail: contact@beton-deluxe.com

Telefoon: 013 - 211 28 23

Showroom op afspraak: Varikstraat 28, 5036 ST Tilburg

Werkplaats op afspraak: Ledeboerstraat 35-10, 5048 AC, Tilburg