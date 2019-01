Uitgebreide aanbod houten jaloezieën

Het aanbod van houten jaloezieën bij Creon is nu nog uitgebreider met extra tinten in lamellen en bijpassend ladderband. Op de website zie je in één oogopslag de combinatie mogelijkheden. Houten jaloezieën zijn een praktische, duurzame en sfeervolle toevoeging aan elk interieur. Door ze bij Creon op maat te bestellen en zelf eenvoudig te monteren met de handige instructies op de website krijg je een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Waarom houten jaloezieën?

Houten jaloezieën stralen luxe en kwaliteit uit en zorgen voor warm gefilterd licht in de ruimte. Omdat je ze eenvoudig kunt laten zakken, optrekken en kantelen bepaal je zelf de lichtinval. In de zomer houden ze de hitte van buiten tegen, in de winter de kou. Zo bespaar je het hele jaar door energie. Daarnaast zijn ze geluiddempend en beschermen ze je tegen ongewenste inkijk van buitenaf. Een goede investering dus door de stevige en natuurlijke materialen die lang meegaan.

Uitgebreide collectie voor elke interieurstijl

Grijstinten passen in elk modern interieur omdat ze neutraal zijn, goed gecombineerd kunnen worden en niet snel vervelen. Daarom zie je bij Creon extra veel tinten grijs, van heel licht tot heel donker. Natuurlijk kun je ook voor wit of een lichte zandkleur kiezen, mooi bij een landelijke of Scandinavische stijl. Houd je meer van warme houttinten, dan vind je ook meerdere mogelijkheden. De rustieke collectie houten jaloezieën in natuurtinten heeft een robuuste en exclusieve uitstraling door de grovere structuur. Dit geeft extra cachet aan een industriële inrichting. Op de website vind je een kleurenschema van de lamellen met bijpassend ladderband in chique visgraatstructuur. Je kunt ook een contrastkleur kiezen voor een verrassend effect. Door de kleuren te laten terugkomen in je interieur creëer je een mooi geheel. Bij Creon kun je altijd een kleurstaal bestellen om het effect thuis te zien.

Handmatige of elektrische bediening

Naast de handmatige bediening met het sierlijke en veilige bedieningskoord, kun je bij Creon ook elektrische houten jaloezieën bestellen in alle beschikbare kleuren. Hierbij heb je keuze uit een Somfy Sonesse motor of een extra stille geavanceerde Sonesse RTS motor. Via de afstandsbediening navigeer je de elektrische houten jaloezieën eenvoudig naar een favoriete positie. Verder kun je ze in combinatie met een Tahoma Box via je mobiele telefoon aansturen, eventueel samen met andere zonwering. Dat is ook handig als je van huis bent.

Bestellen bij Creon

Je favoriete houten jaloezieën uit de uitgebreide collectie bij Creon bestel je eenvoudig via het formulier op de website en je ziet dan direct de prijs. Op de website vind je ook veelgestelde vragen over houten jaloezieën. Natuurlijk kun je altijd contact opnemen met een van de ervaren medewerkers als je twijfelt. De bestelling kun je laten bezorgen of ophalen in Hardinxveld-Giessendam.

