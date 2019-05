Waarom SEO inzetten voor uw bedrijf?

U heeft een verstandig besluit genomen. Voor meer zakelijk succes wilt u écht investeren in een goede website. Zowel bekende als potentiële afnemers moeten uw website zonder problemen kunnen vinden. Als al uw medewerkers thuis ontspannen of van hun nachtrust genieten, gaat uw website door met omzet genereren en uw naamsbekendheid vergroten. U gaat ervoor zorgen dat uw website er aantrekkelijk uitziet en uw aanbod prominent in beeld komt. Waar u vroeger vooral offline uw marketingactiviteiten ontplooide, maakt u nu de stap naar online. Voor de rest zal dan alles vanzelf gaan, toch? Dit droomscenario is aantrekkelijk, maar de praktijk leert dat er heel wat komt kijken bij een effectieve online marketingstrategie. Seotech kan u hier zeker bij helpen.

SEO, meer dan alleen maar keywords gebruiken

U heeft ongetwijfeld verhalen gelezen over het belang van goede SEO. SEO, of Search Engine Optimalization, is een veelvoud van technieken die ervoor zorgen dat uw website en dus uw aanbod, prominenter gevonden wordt in zoekmachines zoals Google en Bing. Dat u gebruik moet maken van handige keywords in een bepaald percentage, dat weet u. Echter, SEO is meer dan alleen maar relevante keywords gebruiken en regelmatig herhalen. Het bepalen van een onlinemarketingstrategie op basis van SEO behelst nog veel meer. Dit is specialistenwerk, waar de online marketeers van Seotech in uitblinken.

Elementen van een goede SEO-strategie

U wilt onderscheidend zijn ten opzichte van uw directe concurrentie en ook door doelgroepen gevonden worden die u nog niet persoonlijk kennen. Daarvoor is het van belang dat u in de top van de zoekresultaten belandt. Hoe bereikt u dit? Door het laten schrijven van relevante teksten die uw potentiële afnemers ook daadwerkelijk boeien. Door het gebruik van de juiste keywords die ook werkelijk voorkomen in zoekopdrachten. Door teksten regelmatig aan te passen en content up-to-date te houden. Er zijn echter nog meer mogelijkheden. Seotech kan u helpen door te zorgen voor een betere regionale vindbaarheid, door meer rendement te halen uit de mogelijkheden van Google Adwords, door te zorgen dat u te vinden bent op Google Maps en door te zorgen voor linkbuilding vanaf websites die ook daadwerkelijk door interessante doelgroepen worden bezocht.

SEO inzetten via Seotech

Seotech is een jong en succesvol bedrijf op het gebied van online marketing. Voor onze afnemers hebben we per jaar meer dan 10 miljoen euro additionele omzet gerealiseerd. Ongeveer 500 bedrijven hebben we een top-3 positie binnen zoekmachines weten te bezorgen. Wilt u weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Bezoekt u onze website en vraagt u een gratis SEO-analyse aan.

