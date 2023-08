Hoe Bereken Je Jouw Marketingbudget?

In de uitdagende wereld van vandaag is het cruciaal voor bedrijven om een effectieve marketingstrategie te hebben. Maar hoeveel moet je eigenlijk besteden aan marketing? Stephan de Graaf, marketing strateeg bij en eigenaar van Pixelfarm, biedt inzicht in het bepalen van je marketingbudget.

Wat is een marketingbudget?

Een marketingbudget omvat alle kosten die een bedrijf maakt voor reclame, PR, content marketing, personeel, drukwerk en andere gerelateerde activiteiten. Dit budget varieert meestal van 0,5% tot 20% van de totale bedrijfsomzet, afhankelijk van de sector en het type bedrijf (B2B of B2C). Ongeveer een kwart van dit budget wordt meestal besteed aan online marketing, met een aanzienlijk deel daarvan gericht op contentmarketing.

Hoe bereken je het marketingbudget?

Wil je het marketing budget berekenen? Bekijk dan de verschillende benaderingen om je marketingbudget te bepalen:

Neem een percentage van je omzet. Deze methode is het meest gangbaar. Bepaal het marketingbudget op basis van de winst. Hierbij wordt een deel van de overgebleven winst geïnvesteerd in marketing. Maak een budget vrij wanneer er een campagne-idee wordt bedacht. Dit gebeurt vaak, maar wordt afgeraden omdat het geen consistentie biedt. Zie marketing als een investering. Bepaal hoeveel je wilt groeien en koppel hier een budget aan. Dit heeft de voorkeur omdat het dwingt om na te denken over bedrijfsdoelstellingen en het meten van het rendement op je marketinginvestering.

Meten en berekenen van rendement

Zodra je marketingbudget is vastgesteld, besteed je dit gedurende het jaar aan verschillende initiatieven zoals campagnes, PR, advertenties en interne uren. Om te begrijpen of deze inspanningen het gewenste resultaat opleveren, moet je de prestaties meten.

De effectiviteit van je marketing kan worden gemeten aan de hand van je investering en je rendement. Je investering bestaat uit marketingkosten (tijd, diensten, producten, ruilhandel), en je rendement is wat er tegenover staat. Deze rendementen kunnen beginnen als clicks, conversies, zendtijd, marktaandeel, naamsbekendheid en uiteindelijk worden herleid tot concrete omzet.

Wat mag een klant kosten?

Het werven van nieuwe klanten kost geld. Eén manier om dit te doen is door middel van leadgeneratie, waarbij je eerst bezoekers naar je website trekt via betaald adverteren of contentmarketing. Deze bezoekers nemen vervolgens contact met je op of vullen een formulier in, waardoor ze leads worden. Niet elke websitebezoeker zal echter een klant worden, dus je moet berekenen hoeveel bezoekers leads worden en hoeveel van die leads uiteindelijk iets kopen.

Het is essentieel om in gedachten te houden dat de kosten om een klant te werven niet gelijk staan aan de omzet die de klant genereert in het eerste jaar. Je klant kan een trouwe klant zijn en jarenlang bij je blijven, wat betekent dat de jaarlijkse omzet meerdere malen in rekening moet worden gebracht bij het berekenen van het rendement op de marketinginvestering.

Conclusie

Het hebben van een goed begrip van je marketingbudget en het rendement op je marketinginvestering is cruciaal voor het succes van je bedrijf. Door je marketinginspanningen meetbaar te maken, kun je snel stoppen met dingen die niet werken en meer investeren in wat wel werkt.

Als je wilt praten over (online) marketing en hoe Pixelfarm je daarbij kan helpen, neem dan gerust contact met ons op. We hebben een breed scala aan diensten die je marketing kunnen optimaliseren en je bedrijf kunnen helpen groeien.