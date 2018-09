Zijn eiwitshakes noodzakelijk?

Nederlanders staan bekend als de langste mensen op aarde. Dat is niet alleen genetisch bepaald, maar ligt ook aan onze voeding. Immers, je kunt aanleg hebben om lang en stevig te worden, maar als je onvoldoende eet of voedsel van mindere kwaliteit tot je neemt, zal die aanleg zich niet vertalen in een concreet resultaat. Vrijwel iedereen in ons land eet voldoende voedingsmiddelen zodat onze dagelijkse behoefte aan energie en bouwstoffen gewaarborgd is. We eten eerder te veel dan te weinig. Toch is ons voedingspatroon in een aantal gevallen onvoldoende. Zeker bij sporters, bodybuilders, of mensen die een revalidatieproces ondergaan, kan het voorkomen dat we in onze reguliere voeding een tekort aan eiwitten krijgen. Eiwitten zijn nodig voor spieropbouw, spiervermeerdering en onze algehele gezondheid. Eiwitten of proteïnen zijn de belangrijkste bouwstoffen van ons lichaam. Eiwitshakes kunnen je de broodnodige ondersteuning geven.

Sneller resultaat met eiwitshakes

Tijdens een proces van afvallen letten we ook op onze voeding. Het is verstandig om dan minder koolhydraten en vetten te eten en meer eiwitten. Sporters die hun spierkracht willen verbeteren, bodybuilders die meer spiermassa willen kweken, ze hebben allen een grotere proteïnebehoefte. Het valt nog niet mee om in reguliere voeding voldoende eiwitten te vinden. Je loopt dus de kans om te weinig eiwitten tot je te nemen, waardoor je jouw resultaten minder goed of minder snel bereikt. Hier kunnen eiwitshakes echt uitkomst bieden. Als je een eiwitshake toevoegt aan je dagelijkse voeding, ben je verzekerd van voldoende makkelijk op te nemen eiwitten die door je lichaam precies daar worden ingezet waar het nodig is. Spieropbouw gaat sneller en gemakkelijker. Spierpijn zal verminderen of afnemen, je gaat je sneller gezond en actiever voelen en als je een prestatieschema in gedachten hebt, zul je gemakkelijker je doelen kunnen bereiken.

Wat zit er in goede eiwitshakes?

Een goede eiwitshake bevat ongeveer 80% eiwit en zo min mogelijk vet. Wil je overdag voldoende eiwitten beschikbaar hebben, kijk dan naar eiwitshakes die je lichaam snel op kan nemen. Whey concentraat en Whey isolaat zijn dan uitstekende keuzes. Neem je jouw shake liever voor het slapen gaan? Kies dan voor proteïnen die langzamer opneembaar zijn, zoals eiwitshakes met caseïne-eiwitten. In het assortiment van Body Supplies vind je meer dan voldoende keuze. Onze eiwitshakes hebben nog een ander voordeel. Ze zijn bijzonder smakelijk. Dit creëert voor jou een win-winsituatie. Voldoende eiwitopname, makkelijk in het gebruik en een smaakvolle aanvulling op je normale eetpatroon.

