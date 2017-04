12 sept 2015 in de A2 tunnel Maastricht: Thuis in de tunnel, de grootste Limburgse fundraiser tbv. Ronald McDonald huizen Limburg.

in

12 september 2015 om 19.00 startde in aanbouw zijnde A2 tunnel Maastricht de grootste fundraiser ooit voor de 2 Ronald McDonald Huizen Limburg in de provincie Limburg: het eenmalige benefiet gala [t]Huis in de Tunnel. Dit event wordt gehost door 'All you need is Love' presentator Robert ten Brink, ambassadeur van het Nederlandse Ronald McDonald Kinderfonds . Aanwezig zijn meer dan 550 gasten waaronder de Commissaris van de Koning dhr. Theo Bovens en de burgemeester van Maastricht mevr. Annemarie Penn-te Strake. De opbrengst komt geheel ten goede aan het Ronald McDonald Huis Maastricht en de Ronald McDonald Kindervallei Valkenburg

Alle benodigde materiaal moet van buiten de A2 tunnel in worden gebracht. Vanaf woensdag 9 september gaan meer dan 15 vrachtwagens met meubilair en inrichting, 1.500 flessen champagne, water & wijn, 2 volledig mobiele keukens, licht, geluid, stroom en verwarming, alle sanitair en 3 podia naar binnen. Meer dan 35 bedrijven uit heel Limburg steunen deze fundraiser en hebben kosteloos -of tegen flinke korting- diensten of producten ter beschikking gesteld. 150 professionals en vrijwilligers zorgen ervoor dat alles voor zaterdag-avond 19.00 gereed staat en een keur aan nationale artiesten werkt mee. Regie is in handen van Frans Ottenhoff van Evenementenbureau TreaT.