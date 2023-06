Dymatize lanceert Compleet Plantaardig Proteïnepoeder

Dymatize Enterprises LLC, een in de VS gevestigd bedrijf dat een verscheidenheid aan voedingssupplementen en bodybuilding-supplementen aanbiedt, heeft een nieuw product op de markt gebracht dat een belangrijke innovatie in de proteïnepoedermarkt belooft te zijn. In juli 2022 lanceerde het bedrijf het 'Dymatize Complete Plant Protein', een uniek veganistisch proteïne poeder op basis van planten.

Dit nieuwe product is speciaal ontworpen met een compleet aminozuurprofiel en een prestatie-eiwitmengsel van vijf plantaardige bronnen om de spieren te ondersteunen en het lichaam te helpen herstellen. Het is lactosevrij en biedt gemakkelijk te mengen poeder dat kan worden gemengd met water of melkvervangers. Bovendien biedt het 25 gram compleet eiwit met slechts 160 calorieën, waardoor het een uitstekende keuze is voor fitnessliefhebbers en mensen die op zoek zijn naar een hoogwaardige eiwitbron om hun dieet te ondersteunen.

De lancering van Dymatize Complete Plant Protein vertegenwoordigt een belangrijke trend in de proteïnepoedermarkt, namelijk de focus op productinnovaties. Grote bedrijven zoals Dymatize concentreren hun inspanningen op het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve oplossingen om hun positie op de markt te versterken. Dit omvat het aanbieden van producten die inspelen op de groeiende vraag naar plantaardige opties en rekening houden met de voedingsbehoeften van verschillende klantsegmenten, waaronder veganisten, lactose-intoleranten en mensen die op zoek zijn naar eiwitrijke, laag-calorische opties.

Met de lancering van Dymatize Complete Plant Protein betreedt Dymatize een markt die naar verwachting zal groeien van $23.62 miljard in 2022 naar $25.23 miljard in 2023, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 6.8%. Het aandeel van Dymatize in deze groeiende markt kan nog worden versterkt door hun inzet voor innovatie en het aanbieden van op maat gemaakte producten die voldoen aan de specifieke behoeften van hun klanten.

Bron: https://finance.yahoo.com/news/protein-powder-global-market-report-103000185.html