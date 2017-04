14 Mei: Opening The Escape Hunt Experience Maastricht

Op zaterdag 14 mei opent de eerste The Escape Hunt Experience met 6 escape rooms in hartje Maastricht op de Boschstraat tegenover de Markt. Dit is naast Escape Hunt Groningen en Escape Hunt Eindhoven de derde Escape Hunt in Nederland. Werelwijd zijn er al bijna 50 Escape Hunts.

The Escape Hunt is dé reallife game sensatie van dit moment en is gebaseerd op de klassieke ‘escape the rooms’ spellen uit Japan die op veel plekken ter wereld populair zijn. Al zoekend naar aanwijzingen, raadsels en mysteries moet je binnen 60 minuten proberen te ontsnappen. Wat je nodig hebt is een scherpe geest, out of the box denken en teamwork. Lukt het je niet, dan zit je voor altijd opgesloten…

Dit idee heeft zich razendsnel wereldwijd verspreid maar The Escape Hunt Experience is iets compleet vernieuwends. Je stapt 150 jaar terug in de tijd en samen met je collega’s of vrienden moet je een mysterie zien op te lossen. Het spel is spannend, surrealistisch, intens en onvoorspelbaar tegelijk.

Lex Nijenhuis is de ondernemer achter The Escape Hunt Experience Maastricht. Na een lange carrière in de internationale hotellerie wilde hij eigen ondernemer worden en bracht dit internationale franchise concept naar Maastricht. Het begon allemaal eind 2015 met de zoektocht naar een goede locatie. “Na een aantal weken zoeken vond ik het perfecte pand voor een Escape Hunt in het centrum van Maastricht. Omdat de spellen zich afspelen in de 19e eeuw past dit historische pand perfect bij de beleving die onze gasten ervaren bij het spelen van een escape room” aldus Lex.

Met deze top locatie in hartje Maastricht heeft één van de escape rooms ook een echt Maastrichts tintje.

Escape room Deadly Family Affair speelt zich af bij de schatrijke familie Beaumont. Eduard de Beaumont – rijk geworden na 1850 met het produceren van wapens en geweren valt dood neer tijdens een uitbundig familie feest. Een ecape room die nu al favoriet is bij familie-uitjes in Maastricht waarbij hele families tegen de klok en tegen elkaar spelen.

Bij escape room de Missing Maiden draait het om de arme Oostenrijkse actrice Charlotte die met haar steenrijke Stefan Zaan gaat trouwen, maar één uur voor de bruiloft is Charlotte onvindbaar. Gaat deze bruiloft nog door? Deze escape room is nu al favoriet bij vrijgezellenuitjes en vriendinnenuitjes.

Shipwrecked on Cannibal Cove neemt de spelers mee naar een afgelegen eiland. Nadat het VOC schip verging verdwijnen de bemanningsleden op het eiland op mysterieuze wijze. Lukt het de spelers op tijd te ontsnappen voor hun laatste 60 minuten zijn verstreken? Een favoriet spel voor bedrijfsuitjes en teambuilding uitjes.

In de 6 escape rooms kunnen 5 spelers per escape room spelen. Totaal kunnen dus groepen tijdens een groepsuitje in Maastricht met 30 personen gelijktijdig spelen. Het spelen van een escape room kan al vanaf € 20.00 per persoon. Kinderen vanaf 7 jaar zijn welkom mits begeleid door minimaal 1 volwassene. The Escape Hunt Experience is 7 dagen per week geopend vanaf 14.00 uur (en zaterdag vanaf 12.30 uur). Meer informatie op de website: http://maastricht.escapehunt.com