5 Tips om pechhulp te voorkomen

Ga je deze zomer nog een weekendje of dagje weg? Maak dan gebruik van deze tips voordat je op pad gaat. Dan kom je niet voor onaangename verrassingen te staan! Hier zijn 5 tips om goed voorbereid de weg op te gaan en pech te voorkomen.

Oliepeil

De olie in jouw auto heeft verschillende belangrijke functies. Het zorgt er niet alleen voor dat verschillende onderdelen van je auto goed blijven draaien, het heeft ook een reinigende functie en houdt je auto cool. Goed om dus even te checken hoe het met je oliepeil staat. Dat kun je op de volgende manier controleren. Zorg eerst dat de auto recht (waterpas) staat. Haal de peilstok tevoorschijn, maak hem even schoon met een oude doek en steek de stok in de motor. Het olieniveau moet tussen het minimale en het maximale streepje van de auto staan. Is dat niet het geval? Vul het dan even bij!

Koelvloeistof

De koelvloeistof van de auto zorgt ervoor dat de motor niet oververhit raakt. De koelvloeistof zit bijna altijd in een grote jerrycan die wit of doorzichtig van kleur is. Kan je hem niet vinden? Zoek dan even in het instructieboekje van de auto waar hij zit verstopt. Op de jerrycan wordt door middel van streepjes aangegeven hoe hoog de vloeistof zou moeten zitten en waar hij daadwerkelijk zit.

Kleine dingetjes

Wacht niet te lang met het laten onderzoeken van kleine mankementen aan je auto. Check bijvoorbeeld regelmatig je bandenspanning. Andere veelvoorkomende mankementen aan een auto zijn een brandend lampje op het dashboard en een kleine ster in de voorruit. Dat lampje brandt en dat sterretje zit daar niet zomaar, laat dit even controleren bij een dealer!

Rijstijl

Let bij het rijden goed op je rijstijl. Dit heeft namelijk een grote invloed op de slijtage van de auto. Te snel optrekken en verkeerd schakelen zijn voorbeelden van handelingen die de slijtage van de auto in een stroomversnelling laten raken. Daarnaast is het ook nog is beter voor het milieu om zuinig te rijden!

Check je airco

De laatste tip is voor lekkere koele lucht in de auto, namelijk de airco. Zeker in de zomermaanden is het fijn om een airconditioning tot je beschikking te hebben. De airco wil nog wel is haperen, zeker als je al een tijdje niet in je auto hebt gereden. Check daarom voordat je vertrekt of alle standen van je airco werken en of er frisse lucht uit komt. Gebeurt dat niet? Dan moet je het filter vervangen.

Kom je ondanks al deze voorbereidingen toch met pech langs de weg te staan? Maak dan gebruik van pechhulp van RoadGuard Pechhulp! Bij RoadGuard hoef je geen lid te zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten. Je weet direct hoeveel je moet betalen en betaalt op de manier die jij wilt! Is dit allemaal nog niet overtuigend genoeg? RoadGuard zorgt ervoor dat ze binnen 30 minuten bij jou voor je neus staan. Zijn ze er dan nog niet? Dan krijg je voor elke minuut die RoadGuard te laat is 50 cent terug!