5 tips voor maximale camerabeveiliging

Er zijn tegenwoordig enorm veel systemen en veiligheidsmaatregelen om woningen te beschermen. Bijna iedereen kan zijn bezittingen met camerabeveiliging beschermen. En natuurlijk wil je alleen kijken naar wat doeltreffend werkt. Daarom geven we vijf tips om met camerabeveiliging maximale bescherming te verkrijgen.

1. Camerabeveiliging voor effectieve monitoring

De techniek op het gebied van camerabeveiliging is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Dit zijn niet langer monitoringssystemen met een laag beeld, maar moderne camera's met een hoge resolutie. Er zijn zelfs op afstand bestuurbare camera's. Bij het kiezen van het type camerabeveiliging die het beste voldoet aan je wensen, is het handig om eerst je behoeften te visualiseren. Zo kun je bepalen wat je ermee wilt bereiken. Vraag jezelf af of je één kamer, het hele huis en misschien ook het terrein wilt bewaken. De locatie van de camerabeveiliging is zonder meer een van de belangrijkste punten bij de aanschaf van dergelijke installaties.

2. Compacte beveiligingscamera

Compact camera's behoren tot de populairste en meest universele camera’s op het gebied van camerabeveiliging. Het grote voordeel van deze toestellen is hun montage-bus waarmee je verschillende soorten lenzen kunt monteren. Bovendien hebben ze een aantal extra functies zoals automatische beeldverbetering, tegenlichtcompensatie en automatische witbalans. Daardoor kunnen deze camera’s de aanpassing van de juiste bedrijfsparameters aan de omstandigheden op het waargenomen oppervlak garanderen. Veel moderne dag-/nachtcamera's zijn bovendien uitgerust met infraroodlichtdioden om het gebied in zwart-witmodus te verlichten, perfect voor het bewaken van ruimten buiten gebouwen.

3. Dubbele beveiligingscamera’s

Een kenmerkend type compactcamera's zijn de dubbele beveiligingscamera's die zijn ontworpen om objecten met veranderende lichtomstandigheden te observeren. Deze camera's werken bij goede lichtomstandigheden in de kleurmodus, maar kunnen zo nodig overschakelen naar de zwart-witmodus. Tegelijkertijd zorgt dit type camerabeveiliging voor een grotere gevoeligheid.

4. Juiste resolutie bij camerabeveiliging

Een ander dilemma is de resolutie bij camerabeveiliging. Hoe hoger deze is, hoe meer details de camera vastlegt. Tegenwoordig zijn er beveiligingscamera’s te vinden die zelfs Full HD ondersteunen, hoewel de opnames ervan veel ruimte innemen op het opslagmedium. Houd er rekening mee dat de standaard camera's niet waterdicht en vandaalbestendig zijn. Wil je de ruimte buiten het gebouw ook effectief bewaken, dan zou het goed zijn te kijken naar camerabeveiliging die voldoet aan deze vereisten. Hoewel de aanschafkosten van externe camerabeveiliging een beetje hoger zijn, wil uiteraard niemand dat de nieuw aangeschafte apparatuur na de eerste regenbui moet worden vervangen.

5. Lenzen voor beveiligingscamera

Kijk je naar de bruikbaarheid van beveiligingscamera's, dan merk je dat apparaten met een verwisselbare of verstelbare lens er veel beter uitzien dan gewone beveiligingscamera's. Hierdoor kun je inzoomen op een bepaald deel van de kamer of de lens zo instellen dat deze een zo breed mogelijk zicht dekt. Tenslotte is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een bekabeld of draadloos systeem. Wanneer je niet de mogelijkheid hebt om het kabelsysteem te installeren, dan komen draadloze sets goed van pas. De draadloze systemen werken dankzij wifi, een techniek die goed bekend is bij bezitters van smartphones, tablets of computers. Beveiligingscamera’s met draadloos systeem is vooral een uitkomst als je huis helemaal afgebouwd is en je er geen kabels op kunt leggen.