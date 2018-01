6 redenen om die rode jurk weer uit de kast te trekken

Het is binnekort weer valentijnsdag. Valentijnsdag is een dag voor stelletjes om elkaar te verwennen, of voor singles om liefde voor hun geheime liefde op te biechten in de hoop dat er iets van mag komen. Kortom, een spannende dag.. als jij op dat gaat met die jongen waar je al tijden een oogje op hebt wil je er natuurlijk geweldig uit zien. Rood is een populaire kleur op valentijns dag. Niet zo gek natuurlijk want rood is een kleur die in verband staat met passie, hitte en natuurlijk, liefde. Een goed keuze misschien dus voor valentijns dag. Een probleem is dat rood ook een gewaagde kleur is. Het valt enorm op en als er iets mis is met je rode outfit is het vaak ook goed mis. Als je dus wilt zorgen dat je niet een wandelend cliche wordt is het misschien een goed idee om even door te lezen. Rood is prachtig, maar ook zo machtig dat zo over je heen kan lopen als je niet uit kijk. Wij hebben zes tips voor je op een rij gezet om te zorgen dat dat niet het geval zal zijn. We zullen dingen behandelen van schoenen tot accessoires en er op die manier achter komen dat rood echt een miracle kleur is ook door de indruk die het op mannen heeft. Mannen zijn vergelijkbaar met stieren als het mom rood gaat. Nouja genoeg geneuzeld, lees gauw verder!

Accessoires

Een rode jurk spreekt boekdelen en te veel frutsels dragen bij je rode jurk verpest het boek vrij snel. Om toch wat extras te dragen bij je rode jurk zonder dat je van het effect van de jurk weg neemt kun je het beste hele fijne goude of zilveren asseccoires dragen. Ga nou niet gek doen met allerlei kleurtjes en gedoe want dan zie je er binnen no time uit als een regenboog en dat is toch echt een stuk minder indrukwekkend dan die rode bombshell die dit artikel wel met aandacht heeft gelezen. Een kleine armband, een subtiele ketting, een mooie ring. Hou het bescheiden! Als je nagelak op wilt doen ga dan niet voor de vele gemaakte fout doo rook rode nagels te nemen. De kleur matched waarschijnlijk toch niet precies en mocht het wel zo zijn betekend dat niet dat je er beter uit ziet. Onze tips is om een doorzichtige nagelak op te doen, net als voor je lippen. Niet nog meer met rood bombarderen want dan wordt het allemaal een beetje te gek. Kies sandalen of hakken om op te lopen en draag ze in het zilver of in huidskleur en een matchend hand tasje om de hele boel bij elkaar te binden. Blote tenen, strp sandalen en hoge killer heels zijn allemaal schoenen die geweldig bij je outfit zullen passen.

Je haar en je make up

Als je de snachts op boevenpad gaat en een rode jurk rockt hou dan je haar een beetje in bedwang, hou het simpel. Net als met je je accessoires wil je gewoon niet dat je haar of andere frutsel te veel afleiden van je knallende jurk. Het is niet zo dat een rode jurk niet van zichzelf veel aandacht trekt maar toch als je nog meer toeters en bellen gaat dragen dan ben je een beetje een blikkenvanger voor aandacht. Dat wil je natuurlijk niet dus om je look gebalanceerd te houden kun je beter een beetje rustig aan doen met je haar en je make up. Gebruik nooit paarse of groene oogschaduw als je een rode jurk aan hebt want deze kleuren hebben een enorm sterk contrast met rood, wat ook wle een fashion disaster genoemd kan worden. Ga voor neutrale kleuren die niet te erg er uit springen zoals grijs of aard kleurige make up die er voor zorgen dat pottenkijkers gefascineerd blijven door de knallende kleur van je jurk, niet je oogschaduw. Je lippen dezelfde kleur geven als je ogen is waarschjinlijk ook niet het beste idee, hou daarom als vuist regel dat als je voor je ogen een lichte kleur hebt gebruikt je voor je lippen een donkere kleur gebruikt, maar niet een schreeuwende kleur! En andersom natuurlijk hetzelfde; gebruik je een donkere kleur voor je ogen, gebruik dan een lichte op je lippen.

Je nagels.

Je nagels zitten weer iets anders dan de make up op je gezicht. Je kan er voor kiezen om je nagels te matchen met je oogschaduw of je lippenstift, een veilige gok waardoor je eruit ziet alsof je alles goed op elkaar hebt afgestemd. Maar als je wilt kun je er voor keizen je nagels wel rood te lakken, mits de kleur wel echt perfect matcht bij je jurk. Trek je jurk dus een keer aan als je gaat shoppen voor nagellak, zodat je verschillende soorten rood kunt uitproberen op je nagels en ze gelijk naast je jurk kunt houden om te kijken of het echt matcht. Als je niet voor rood gaat en niet wilt matchen raden we je aan voor een neutrale kleur te gaan als huidskleur of doorzichtig, zo zie je er toch compleet verzorgd uit maar leiden je nagels niet af van de rest van je outfit.

Je wenkbrauwen.

Door de kleur van je jurk zal er veel aandacht op je gezicht vallen. Dat is natuurlijk alleen maar de bedoeling want je bent een prachtige vrouw maar het betekend wel dat je goed moet nadenken over hoe je er uit ziet en wat mensen allemaal gaan zien wanneer hun blik op je gezicht valt. Belangrijk zijn dan natuurlijk de wenkbrauwen. Dikke wenbrauwen staan echt prachtig bij een rode jurk. Als je zeker weet dat je dit zelf goed zou kunnen aanbrengen dan kun je het lekker zelf doen maar sta er wel even bij stil dat het opmaken van je wenkbrauwen niet het allermakkelijkst is en dat het zo maar eens goed fout kan aflopen waardoor je er als een soort mislukte clown bij zult lopen. Overweeg je wenkbrauwen professioneel te laten doen. Kost misschien wat maar het is pure verwennerij en je zult verzekerd zijn van een geweldig resultaat.

Overweeg je huidskleur.

Natuurlijk moet je je bewust zijn van je huidskleur wanneer je een outfit aan het uizoeken bent. Zo ook wanneer je een rode jurk draagt. Als je een huidskleur hebt die donkerder is dan ziet het er waarschijnlijk prachtig uit als je een rode jurk draagt die tegen oranje aan zit. Ook fuchsia rood is heel erg mooi bij donkere huidskleuren. Als je een lichtere huid hebt ga dan voor knal en knal rood. Het strakke contrast tegen je lichte huid zorgt ervoor dat de jurk eruit springt. Wat voor kleur je huid ook is, een rode jurk is geschikt voor iedereen en zal iedere vrouw er uit doen zien als een ongelofelijk sterke en onafhankelijke dame.

Je maten zijn natuurlijk ook belangrijk!

Voor hele dunnen vrouwen is het een goed idee om een jurk te kopen met patronen die je heupen en borst lijken te vergroten. Ben je een grotere vrouw doe dan natuurlijk precies het tegen oevrgestelde. Kies een jurk die de delen van je lichaam benadrukken waar jij het meest trots op bent. Een monochormatische stof kan wonderen doen om bepaalde delen van je lichaam te verstoppen en andere uit te lichten!

Ik hoop dat je met deze tips je rode jurk weer eens uit de kast durft te rukken. Ik begrijp heel goed dat het eng kan zijn om een rode jurk te dragen, ook als je alles goed doet trek je waarschijnlijk alle aandacht om je heen naar je toe en dat is iets waar veel mensen zenuwachtig van worden, en dat is alleen maar heel begrijpelijk. Je zult echter merken dat als je het gewoon een keer aandurft en je al onze tips volgt dat je je waarschijnlijk geweldig zult voelen. Pluk de dag met je rode jurk en laat de hele wereld zien hoe lekker jij in je vel zit. Kom snel langs op het webwinkel gedeelte van onze site larshor.nl om eens te kijken wat voor prachtige rode jurken wij allemaal in de aanbieding hebben. Zoals gewoon zal ons ruime aanbod je niet tegen vallen en zit er dus sowieso iets tussen dat perfect is voor jou. Ongeacht je maten, kleur of smaak. Daarnaast willen we je vragen om onder deze blog grappige, interessante en/of zelfs beschamende ervaringen van jou in je rode jurk te delen. Het zou kunnen dat je nog meer tips hebt die wij hier zijn vergeten te delen dus denk je het beter te weten twijfel dan niet om het hier onder te delen, we zullen je er alleen maar dankbaar voor zijn! Larshor.nl is al jaren een van de meest hoogwaardige leveranciers van sexy lingerie, jurken, badkleding aen korsetten in Europa. Al onze producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en worden verkocht tegen scherpe competitieve prijzen. Dus tot snel op larshor.nl, we zijn je graag van dienst!

