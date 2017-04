Acta Clinica Belgica Apotheken vergelijken online.

De online apotheek www.actaclinicabelgica.be heeft haar complete website vernieuwd. tegenwoordig is het ook mogelijk voor Belgische consumenten om online prijzen te vergelijken van Belgische apotheken.

Online verkoop medicijnen groeit

De markt van de geneesmiddelen verkoop via internet is booming aldus het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie www.bcfi.be. Xenical en Testosteron gel worden in België veel verkocht. Al jaren worden er door de diverse online apotheken mooie verkoop resultaten behaald. De prijzen van de aangeboden medicijnen verschillen vaak per online drogist of apotheek.

Oprichting Acta Clinica Belgica medicijnen vergelijk

Om meer duidelijkheid te verschaffen over zowel middel als prijs is de website Actcaclinicabelgica.be opgericht. Na jaren van enkel informeren over apotheken en geneesmiddelen is het nu dan ook mogelijk online prijzen te vergelijken.

Medicijnen verkoop via internet kan gevaarlijk zijn. Daarom zijn er allerlei regels opgesteld door het ministerie van gezondheid. Acta Clinica Belgica verkoopt zelf geen medicijnen maar vergelijkt enkel prijzen van internetapotheken. Daarnaast kunt u productinformatie lezen en reviews over de medicamenten lezen en zelf delen.

Gent, 10-09-2015