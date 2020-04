Actuele informatie over Bitcoin koers

Wat is de Bitcoin eigenlijk?

Het is een van de munten die bekend staan als cryptocurrency. Een cryptocurrency is geen fysieke valuta, maar dat maakt de Bitcoin niet minder echt. Net als bij andere munten bestaat er ook een Bitcoin koers. Deze munt is gedecentraliseerd, wat betekent dat er geen centrale bank of centrale beheerder is. Zo hebben we voor de Euro de European Central Bank die de waarde van de Euro waarborgt. De Bitcoin heeft niet een soortgelijke beheerder. Sterker nog, bij betalingen tussen gebruikers is er helemaal geen tussenpersoon of bank, maar gaat het direct van de ene gebruiker naar de andere.

Wie controleert de betalingen?

Er is geen tussenpersoon, maar de betalingen moeten nog wel gecontroleerd worden. Als je je Bitcoins wilt inruilen voor bijvoorbeeld Euro's, dan moet de Bitcoin koers gecheckt worden om de waarde van je Bitcoins te bepalen. Wanneer je Bitcoins naar iemand anders verstuurd, een betaling dus, dan moet er bekeken worden of je die waarde ook wel echt bezit. Deze controle vindt plaats via netwerk nodes en er bestaat een gedistributeerde database waar dit in wordt opgeslagen. Die laatste is de veelbesproken Blockchain. In 1998 werd de Blockchain voor het eerst door Wei Dei besproken, maar pas in 2009 werd het geïmplementeerd als opensourcesoftware door Satoshi Nakamoto.

Bitcoins kopen

Er zijn je er al velen voor gegaan in het kopen van Bitcoins. Waar moet je rekening mee houden? Net als met andere investeringen die je kan doen, moet je de Bitcoin koers in de gaten houden. Deze is erg instabiel en gaat dus vaak op en neer. Dit kan komen doordat mensen in paniek raken bij een daling in de Bitcoin koers bijvoorbeeld. Investeren in Bitcoins kan hierdoor risicovol zijn. Langs de ene kant zorgen deze prijswisselingen ervoor dat je snel winst kan maken, maar langs de andere kant ook dat je veel geld kan verliezen als je je Bitcoins koopt of verkoopt op het verkeerde moment.

Waar kun je Bitcoins kopen?

Er bestaan verschillende websites om dit te doen, zogenoemde cryptobrokers. Een aantal bedrijven zijn: Bitvavo, LiteBit, Crypto Meester, Coinmerce, BTC Direct en BitQist. Daarnaast bestaan er ook nog CFD brokers, om nog sneller geld te kunnen verdienen aan Bitcoins. CFD Brokers werken met een hefboomproduct. Dit betekent dat als er een stijging of daling van de Bitcoin koers is, dit met een bepaalde factor wordt versterkt. Best wel risicovol dus! Wanneer je dit graag zou willen doen, maar dit nog niet direct aandurft, dan is er de mogelijkheid om een demorekening te openen. Hiermee kun je je investeringen aan de hand van de Bitcoin koers kiezen zonder dat je deze investeringen ook echt doet. Zo kun je dus eerst oefenen hiermee.

Investeren in Bitcoins, dat kan!

Wil je van dag tot dag bijhouden wat de Bitcoins koers is, gebruik dan de informatie en diensten van Crypto Koers Euro. Je kunt zo concluderen dat investeren in een cryptovaluta als de Bitcoin interessant kan zijn, zeker omdat je snel geld kan verdienen door de sterke prijswisselingen in de Bitcoin koers. Maar ook hier geldt: ‘behaalde resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’.