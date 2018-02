Al die verschillende dress codes! wat moet ik nou aan!?

Dus je bent weer eens uitgenodigd voor een feestje.. niet zo gek ook geen feestje is hetzelfde als jij niet even bentlangs gekomen. Je ziet er altijd geweldig uit en tovert zoi een glimlach op het gezicht van de andere feestgangers met je mooie lange jurk. Je bent het zonnetje in huis, of je nou thuis bent of niet. Iedereen weet dat jij stylish bent maar goed wat ze niet wete is dat je eigenlijk maar wat aan het doen bent. Toevallig heb jij iedere keer precies de juiste outfit in je kast hangen waarvan jij denkt dat die bij de dress code past. Dat is tot nu toe dus altijd goed gegaan maar je geluk gaat een keertje opraken natuurlijk. Daarom hebben wij weer een enorm handige gids gemaakt voor jullie om jezelf weg wijs te maken in het land van de dress codes en de daar bij passende outfits. Stel je voor dat je volgende keer dat je een uitnodiging krijgt je helemaal versteld staat van wat er nou weer van je wordt gevraagd en je hebt geen flauw idee waar je moet beginnen. Daarom zijn wij hier. Wij hebben je huiswerk alvast voor je gedaan. We hebben allerlei informatie, en onze jaren lange ervaring bij elkaar gegooid om een mooi overzicht van dress codes en outfits te maken. Mis je een dress code? Of heb jij ooit te maken gehad met een belachelijke dress code? Deel het in de comments, misschien hebben we nog wel wat tips voor jullie! Onthoud ook dat als je een dress code voorgeschoteld krijgt waarvan je niet zo goed weet wat er mee wordt bedoeld dat je de organisator gewoon even een berichtje kan sturen om te vragen wat ze nou bedoelen, als ze niet duidelijk genoeg zijn of proberen super creatief te zijn is het hun eigen schuld dat mensen het niet begrijpen! Lees snel verder om onze outfit tips voor meer standaard dress codes te lezen, wie weet inspireren we je nog!

White Tie evenementen

De meest chique van ze allemaal. Denk aan prachtige lange gala jurken met juwelen, sierraden en hoge hakken, de hele rambam. Ga op zoek naar de rode loper actrice ergens in je schuilt. Alles is altijd super formeel op dit soort feestjes dus neem een kijkje in de avond jurken collectie van larshor.nl. Wij hebben een plethora aan prachtige jurken die geschikt zijn voor zowel de meest formele avonden of iets ondeugendere plannen mocht je die hebben. Onze jurken worden over het algemeen gemaakt van polyester, chiffon of nylon maar we hebben ook een aantal exemplaren die gemaakt zijn van fluweel of zijde. Doe er nog wat sexy lingerie onder aan en je zal zo sterk in je schoenen dat geen james bond in een tuxedo jou omver zal blazen.

Black Tie evenementen

Black tie is het kleine, iets meer informele broertje van de white tie. Dit zijn vaak ook formele aangelegendheden maar er is hier iets meer ruimte voor interpretatie en expirimentatie. Je hoeft dus niet persee een gala jurk van volle lengte aan. Je kan ook een rok met overlay laagjes proberen, met een korte rok en een langere overlay waardoor je een speels laagjes effect creërt. Ook kun je in plaats van een maxi jurk misschien een midi of mini versie kiezen. Met de mini versie is het waarschijnlijk wel verstandig om voor een two piece outfit te gaan met een cape of iets anders wat je kan dragen om je benen toch enigsinds te bedekken. Er mag dan iets meer ruimte zijn voor interpretatie bij dit soort black tie aangelegendheden maar het blijft een formele dress code; niet verstandig om in hele opwindende sexy cocktail jurken te gaan rond huppelen.

Semi formele evenementen.

Dit is een dress code die vaak voor heel veel verwarring zorgt. Wat willen ze nou? Moet ik me formeel kleden? Moet ik me informeel kleden? Wat is semi formeel eigenlijk? In onze interpretatie is dit juist een van de makkelijkste dress codes die je kunt krijgen want je kan weinig fout doen. Ja je moet niet op komen dagen op je sloffen en joggings broek. Dat is een outfit die je sowieso beter voor thuis op de bank af in de fitness hal kunt bewaren. De naam is eigenlijk minder verwarrend dan je zou denken: semi formeel betekend gewoon dat je op zn minst een beetje formeel moet zijn. Dus als jij een normale broek en een normaal shirtje wilt dragen en er een chique blazertje over heen wilt gooien dan ben je helemaal klaar om te gaan. Maar het fijne aan deze dress code is dat je dat kan doen maar dat het ook prima is om full formal te gaan in een prachtige jurk met een meter lange sleep er achter aan. Dat is natuurlijk maar een advies. Je moet wel sterk in je schoenen staan als je met een sleep op een semi formeel feestje aan komt want je gaat waarschijnlijk heel wat aandacht trekken. Cocktail jurkjes zijn ook helemaal prima!

Cocktail thema evenenementen

Deze code is dan weer helemaal niet moeilijk te ontcijferen. Mede omdat het een eigen kledingstijl is. Als de uitnodiging zegt dat de dress code cocktail is dan kun je natuurlijk gewoon een cocktail jurk kopen. Maar is het je wel eens opgevallen hoeveel verschillende soorten cocktail jurken er inmiddels zijn? Laten we je een klein overzichtje geven: Swing cocktail jurken, stoere cocktail jurken, zomer cocktail jurken, supertrash cocktail jurken, kante cocktail jurken, grote maten cocktail jurken, en ga zo maar door dus het is nog niet eens zo makkelijk om de juiste jurk voor jou te kiezen. Wat wel fijn is om te weten is dat het niet uit maakt wat voor maten, kleuren en stijlen je hebt. Er is tegenwoordig zo veel dat er wat tussen zit voor iedere vrouw, ieder lichaams type en iedere huidskleur.

Tuin feestjes

Dit is een van onze favorieten. Tuin feestjes zijn toch meestal in de zomer en geven je een prachtige kans er als een echt engeltje uit te zien. Zomerjurken zijn gewoon zo fijn, geven je een fijn vlinder slash prinsessen gevoel waar van je helemaal op leeft. Een mooie lichte chiffon jurk in het wit met prachtige half doorzichtige rok die overal heen waait terwijl je door de bloemen velden loopt. Ook hier hebben wij een hele colectie voor die zich strekt van de jurken afdeling tot zwemkleding; we hebben prachtige zemkleding die goed bedekkend zijn en bijna lijken alsof je ze naar een een black tie ook aan zou kunnen doen. Het verschil is wel dat we in deze setting graag pastel kleuren paletten laten zien in de vorm van bloemen patronen en wapperende stukken stoff zodat jij een magische energie om je heen zal hebben.

Strand feestjes

Dat is niet heel moeilijk. Er van uitgaande dat het wel mooi weer blijft doe je lekker een luchtig t shirt aan, kort broekje en hou je het lekker simpel. Wel even wat beter nadenken over je bikini of wat je onder je kleding draagt! Grote kans dat je op een gegeven moment het water in gaat om even lekker af te koelen of juist met iemand warm te lopen, als je begrijpt wat we bedoelen.denk dus goed na over of je een kleine bikini aan wilt of iets wat je met de kleding erboven moet coordineren omdat het er anders niet uit ziet. Misschien wil je een tankini aanzodat je niet te onthullend bent en je nog steeds lekker kan dansen zonder na te denken over hoe je er uit ziet als je net uit het water komt. Lekker met je tenen in het zand op heerlijke beats dansen, in bloemendaal, scheveningen of welke fijne badplaats dan ook. Strandfeestjes in Nederland zijn sowieso een soort god sent. Aan de energie van het feestje zal het niet liggen dus zorg er voor dat je er geweldig uit ziet!

Larshor.nl is een enorme web winkel en wij hebben voor al deze dress codes ontelbare outfits voor je klaar liggen. Kom eens langs en neem een kijkje. Onze producten zijn van goede kwaliteit en worden verkocht tegen een eerlijke en comeptitieve prijs. We hebben lange jurken, korte jurken, cocktail jurken, bikinis, tankinis en ga zo maar door. Genoeg om te bekijken dus. Hebben jullie nog dress codes waar jullie meer over willen weten? Wat is de mafste dress code die je ooit hebt gezien? Wat is de beste outfit die jij ooit hebt gemaakt? Deel het hieronder met ons zodat organisatoren en mensen die graag een outfit willen vinden van jullie ervaringen kunnen leren. Het delen van informatie is nooit een slecht idee!

Kom dus snel naar larshor.nl naast onze vaste collectie hebben we ook altijd een enorm altijd keiharde deals voor je klaar liggen en komen veel van onze producten met cadeaus of gratis verzending. Zorg ervoor dat je onze voorwaden goed foor leest en bestel je nieuwe outfit op larshor.nl! Kom snel eens kijken!

