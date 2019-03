Elke keer is het weer een klein feestje om de camper klaar te maken voor een paar geweldige weken onderweg. U checkt de inventaris en vult die waar nodig aan, vervangt onderdelen en die huishoudaccu is misschien ook wel aan vervanging toen. Bij Camperpassie begrijpen we precies hoe belangrijk een goede voorbereiding is en dat comfort tijdens uw vakantie van groot belang is. Toch zijn er zaken die door sommige camperaars nogal eens vergeten worden en die niet alleen het plezier van uw camper spullen garanderen, maar ook de tijd die u er gebruik van kunt maken.

Camperpassie maakt kiezen nog eenvoudiger

Het valt niet altijd mee om erachter te komen of de accessoires die u voor uw camper in gedachten heeft ook passen in uw camper. Speciaal om deze teleurstelling te voorkomen hebben we een uniek systeem opgezet, waarmee u direct kunt zien welke accessoires er specifiek voor uw camper beschikbaar zijn. Op de homepage klikt u eenvoudig op het merk van uw camper, om vervolgens in het volgende scherm het type te selecteren. U krijgt dan in een oogopslag allecamper spullengepresenteerd die voor uw camper geschikt zijn. Niet alleen scheelt dit teleurstelling achteraf, maar vooral veel onnodig zoekwerk.

Langer plezier van uw camperspullen met goede beveiliging

Veiligheid is een belangrijk aspect van een zorgeloze vakantie. Niet alleen de technische veiligheid van uw voertuig is een absolute voorwaarde, maar ook de beveiliging van uw camper spullenverdient aandacht om met zo min mogelijk stress op pad te kunnen gaan. U moet er tenslotte niet aan denken dat u, na het drinken van een kop koffie op dat gezellige terrasje, erachter komt dat uw camper is leeggeroofd en uw bezittingen zijn verdwenen. Nog los van de ellende van de schade-afwikkeling en declaraties bij uw verzekeraar, komt er bijna altijd een gevoel van onveiligheid naar boven bij mensen die dit is overkomen.

Online bestellen

Op camperpassie vindt u talloze camper spullen de beveiliging van uw camper kunnen verbeteren. Of u nu denkt aan het plaatsen van bijvoorbeeld extra Door Safe-sloten, of overweegt een compleet alarmsysteem aan te schaffen, de keuze is eenvoudig te maken; specifiek toegespitst op uw camper en uw behoeften. Veilig op pad betekent uiteindelijk meer dan de correcte bandenspanning en voldoende remvloeistof. Bestel vandaag nog alles wat u nodig heeft om uw bezit in de camper, en uw camper zelf, extra te beveiligen tegen ongewenst bezoek. Dan kan weinig een geslaagde vakantie nog in de weg staan.

