Alles wat je moet weten over korsetten

Er zijn grote verschillen tussen een moderne bustier en een klassiek zwart corset.Ten eerste hebben ze enorm verschillende functionaliteiten. Terwijl bustiers veel beter te gebruiken zijn als sexy lingerie, voor een spannende avond in de slaapkamer, of een uitdagend avond uit in de stad, is een klassiek korset gemaakt om je postuur vorm te geven en, mocht je dat willen, je taille te versmallen. Om deze reden is het klassieke korset veel sterker en steviger gebouwd dan de moderne bustier. De materialen die gebruikt worden verschillen daarom ook sterk in kwaliteit en de stoffen die gebruikt worden verschillen per model. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook nog underbust corsetten op de markt. Dit zijn korsetten die in tegenstelling tot de meeste andere modellen geen ondersteuning bieden voor de borsten, maar wel postuur correctie en een sexy look kunnen leveren. Handig voor vrouwen die zelf al een indrukwekkende decolleté hebben en geen zin hebben om deze nog meer lift te geven tijdens een avondje uit.

Klassieke korsetten worden gemaakt met horizontale verstevigingen, oftewel ribben, die gemaakt kunnen zijn van plastic of staal. De ribben zit in het kledingstuk om het geheel structuur te geven en om taille versmalling mogelijk te maken. Zonder de ribben zou het kledingstuk niet sterk genoeg zijn om de vorm van het lichaam te kunnen veranderen. De ribben alleen zijn echter natuurlijk niet genoeg om de versmalling van de taille te bewerkstelligen. Het klinkt misschien een tikkeltje oncomfortabel; plastic ribben, of soms zelf van staal gemaakte ribben. Dat is echter geen reele zorg, omdat de ribben altijd goed verpakt zijn in zachtere materialen, en de druk die ermee wordt uitgeoefend heel precies te controleren is met de het andere onderdeel van het korset waarmee het versmallen van de taille wordt bewerkstelligd; de veter of gespsluiting. Dit zijn sluitingen die met precisie kunnen worden afgesteld zodat de ribben nooit te veel druk euitoefenen maar ook niet zo weinig dat er niets gebeurd.

In hoe verre korsetten gevaarlijk zijn voor je gezondheid zijn de meeste stijllisten, en ja, ook doktoren het inmiddels wel over eens: het dragen van een korset is totaal niet gevaarlijk als je weet wat je aan het doen bent. Dat is niet te zeggen dat de horror verhalen over flauwvallende vrouwen in het Victoriaanse tijdperk in Engeland niet waar zijn; de standaarden waartegen de hogere klassen zichzelf in die tijd hield was belachelijk hoog. Er wordt vaak gezegd dat het korset een werktuig was van de patriarchaal geregelde samenleving om vrouwen en hun lichamen onder controle te houden. HIer schuilt waarschijnlijk een duidelijke kern van waarheid in maar je moet niet vergeten dat ook voor de mannen enorme verwachtingen ontstonden. De klederdracht toentertijd was zo complex dat geen man of vrouw zichzelf kon aankleden; daar waren minstens twee en soms zelfs drie bediende voor nodig. Er zijn bekende anekdotes uit die tijd van vrouwen die grapjes maken over hun korset omdat de strakke stevige vorm van het kledingstuk het mogelijk maakte je eigen gewicht te laten rusten op de constructie van je korset. Terwijl mannen de hele dag met hun rug recht, het correcte postuur, de vele lagen van hun eigen outfit moesten dragen. Dit moet zonder meer een uitputtende uitdaging geweest zijn.

Korsetten zijn nu niet meer een standaard waar vrouwen zich aan te houden hebben als ze zich in bepaalde sociale kringen bevinden. Evenmin een extreem smalle taille, wat eerder een teken van ondervoeding is dan een teken van de gegoede burgerij. Sexy corsetten zijn tegenwoordig meer het statement van een power woman dan van de onderdrukte ja knikker. Een manier om de zelfverzekerdheid van veel vrouwen een steuntje in de rug te geven. Als je verantwoord omgaat met het versmallen van je taille, nooit meer dan twee maten van je eigen taille maat tegelijk proberen af te snoepen, naar je lichaam luisteren en geduld hebben, dan moet alles zonder problemen verlopen.

Korset Types en Stijlen -

Als je puur naar de functionaliteit kijkt van korsetten zijn er twee basis categorieën: Het klassieke, traditionele korset en een “fashion corset”. Het grootste verschil in functionaliteit tussen de twee types is dat het klassieke korset shapewear is; kleding die gemaakt is om je taille te versmallen. Het fashion korset wordt geproduceerd als een topje, meer om er leuk en sexy uit te zien dan om daadwerkelijk je postuur of je taille te veranderen. Het klassieke korset is hierboven al in meer detail beschreven dus gaan we ons in deze sectie focussen op het fashion korset, en omdat er van dit type korset een hele hoop stijlen bestaan gaan we ons best doen om die overzichtelijk weer te geven. Ten eerste kun je er bij een fashion korset van uit gaan dat de ribben die er in aangebracht zijn een stuk minder sterk zijn dan in het traditionele korset. Ook kan het zo zijn dat ze er helemaal niet in zitten; de versteviging is niet nodig als je niet van plan bent je taille te veranderen. Omdat de bedoeling is dat het fashion korset als topje wordt gedragen worden ze vaak gemaakt van lichtere, comfortabele stoffen waarmee het geen probleem is een avondje weg te dansen. Hieronder een overzicht van welke stijlen fashion korsetten er allemaal beschikbaar zijn.

De bustier

De stijl die het meeste lijkt op het klassieke zwarte korset. Gemaakt om ondersteuning te geven aan je borsten en je een belachelijk sexy decolleté te geven. Wordt vaak vervaardigd van lichtere, zachtere materialen als katoen voor de basis met satijn, zijde en kant over de structuur heen als versieringen. Het perfecte kledingstuk voor een avondje uit, of voor een spannend avontuur in de slaapkamer met je lover, je vriend of je vriendin. Natuurlijk zijn er talloze uitwerkingen van deze stijl. Larshor.nl heeft een prachtige collectie in hun webshop, je kan er altijd even een kijkje nemen om uit te vinden wat een bustier nou precies is.

Het underbust corset

Een geweldige oplossing voor hen die vinden dat de bustiers te vele aandacht vestigen op hun buste. Bustier kunnen zelfs de kleinere cupmaten een flinke boost geven en heel wat volume bijbrengen. Ze zijn goed als je rugklachten hebt maar daar zijn de klassieke korsetten toch echt beter voor; ondersteuning en postuur correctie is waar deze prachtige kledingstukken voor gemaakt zijn. Dus als je gewoon een avondje uit wilt zonder dat de hele tent, club of bar de de hele tijd je decolleté in loopt te staren kun je voor een underbust korset kiezen. Eigenlijk ongeveer hetzelfde als een bustier maar dan zonder het borst gedeelte, waardoor je je eigen beha kan dragen in plaats van de push up cups die vaak in bustiers zitten te gebruiken.

Steampunk korset

Steampunk is een subgenre van fantasie of speculatieve fictie. De term verwijst naar de verhalen die zich afspelen in een fictieve toekomst waar stoomkracht nog altijd de primaire energiebron is. Denk aan vliegmachines, pistolen, kannonen, robots etc, allemaal aangevoerd door druk opgewekt met stoomkracht. De stroming verhalen heeft een eigen subcultuur gecreëerd met een distinctieve stijl. Door de combinatie van oude stijlen en science fiction elementen heeft een speciaal ontworpen steampunk korset een speciale plaats gekregen in deze stroming. Geweldig voor verkleedpartijen en andere speciale aangelegenheden. Steampunk korsetten vallen overigens meestal eigenlijk in de bustier categorie, maar omdat het een zo populaire stijl is binnen de korsetten dachten we er een eigen paragraaf aan te besteden. Er zijn nog talloze andere uitvoeringen van korsetten die speciaal gemaakt zijn voor verkleedfeestjes. Je kan het zo wild niet bedenken, het bestaat vast al.

Waar kun je korsetten vinden?

Er zijn een hele hoop lingerie merken die de onmiskenbare waarde van het dragen van een korset erkennen en daarom vaak een hele korset lijn hebben binnen hun eigen sexy lingerie merk. Er zijjn natuurlijk een hele hoop verschillende sexy lingerie merken die verschillen in hun missie. Zo zijn er merken die lingerie en korsetten ontwerpen in de budget categorie, met minimale design inspanning, goedkope arbeid en goedkope materialen krijgen ze het voor elkaar om lingerie lijnen op de markt te brengen die goedkoper dan ooit zijn. Op die manier is lingerie al een tijdje iets dat voor iedereen beschikbaar is. Je moet er wel van uit gaan dat je tegen dit soort bodemprijzen niet kleding van heel erg hoogwaardige kwaliteit gaat krijgen. Veelal adviseren wij dat als je lingerie gaat kopen je wel het goedkoopste kan kopen, maar dat je het dan maar een paar keer kan dragen voordat je het moet vervangen. Als je een setje koopt die twee keer zo duur is kun je het waarschijnlijk tien keer zo lang dragen. Bij korsetten is het echt weer een compleet ander verhaal. Zeker als je een korset gaat dragen om aan je taille te werken, kun je niet besparen met een budget model. Dat betekend niet dat je gelijk een fortuin uit hoeft te gaan geven, er zijn natuurlijk een hoop verschillende gradaties, maar het belangrijkste punt van korsetten is dat het over de gezondheid van je lichaam gaat. Bij een fout ontwerp zullen de ribben misschien niet goed om je borstkas sluiten, waardoor het ene pijnlijke, oncomfortabele ervaring zou kunnen worden. Daarbij zijn voor daadwerkelijke taille versmalling ook gewoon sterke, kwalitatief hoogwaardige stoffen nodig. Ook als postuur aanpassing zijn korsetten geweldig maar niet als je postuur foutief aanpassen! Dan ga je van een doorzakkende rug naar een scheeflopende rug. Dat wil niet zeggen dat er geen modellen zitten aan het goedkopere einde van het spectrum die kunnen werken, maar we willen je waarschuwen hier goed mee op te passen.

Een hele hoop retailers, online shops en merken verkopen tegenwoordig korsetten. De populariteit van het kledingstuk heeft het onmogelijk gemaakt voor retailers als larshor.nl om dit kledingstuk links te laten liggen. Ze verkopen alles van fashion korsetten to traditionele korsetten met stalen ribben. Zelf moderne merken als Spanx komen nu uit met hun eigen korset lijn!

De voordelen van het dragen van een korset.

Een korset behoud zijn vorm door de plastic of stalen ribben die verwerkt zijn in de basis van het kledingstuk. Deze basis zorgt ervoor dat sexy korsetten fysiologische en cosmetische voordelen hebben. Cosmetisch gezien is het natuurlijk bekend dat korsetten je lichaam in een mooi bundeltje bij elkaar houden; ze helpen je ongewenste delen van je lichaam binnen de perken te houden en je dat felbegeerde zandloper figuur te geven. Dit is natuurlijk allemaal leuk en aardig maar de fysiologische voordelen kunnen voor mensen een wereld van verschil maken en worden ook onderschreven door dokters en fysiotherapeuten. Ten eerste helpt een korset met postuur correctie; als je jaren lang met een gebogen rug hebt rond gelopen waardoor je nu constant met rugpijn zit, kun je een korset dragen om je te helpen rechtop te lopen en daardoor de druk op je ruggengraat enorm te verminderen. Dit geldt zowel voor mannen en vrouwen, al hebben mannen nog wel eens moeite me het accepteren van dit voorstel wanneer het van je dokter of fysiotherapeut komt. Ook voor vrouwen die last hebben van hun nek of rug omdat hun borsten te zwaar zijn kunnen enorm veel profijt hebben van het dragen van een korset. De vorm van het korset verdeelt het gewicht over je lichaam en verplaatst het grootste gedeelte naar je heupen die gebouwd zijn om gewicht te dragen, waardoor de draagbaarheid van het gewicht opeens heel erg simpel lijkt.

Korsetten hebben een turbulente geschiedenis van populariteit en verafschuwing meegemaakt, maar het lijkt alsof ze deze keer terug zijn om op het toneel te blijven. Na het afschudden van hun imago als vrouwen onderdrukker hebben vrouwen het korset zelf teruggenomen als een power statement, en iedereen is hier blij mee. Zowel mannen als vrouwen.

