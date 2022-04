Belangrijk voordelen van een modern kantoorinterieur

Een prettige werkomgeving is voor iedereen belangrijk. Of je een werkplek ook als zodanig ervaart, kan van verschillende factoren afhangen. De een vindt het prettig als er planten in de ruimte staan zodat het interieur onderbroken wordt door wat groen. Een ander vindt het belangrijk dat er voldoende licht in de ruimte is. Een interieurarchitect kantoor kan zorgen voor een kantoorinterieur waar iedere medewerker zich thuis voelt.

Inspireren en verbinden



De plek waar je dagelijks werkt, moet niet alleen functioneel zijn. Het moet ook zorgen voor inspiratie en concentratie. Een interieurarchitect kantoor kijkt daarom naar de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Vinden er regelmatig overleggen plaats tussen een klein aantal medewerkers in de informele sfeer? In plaats van een officiële vergaderruimte is een zitje met een paar gemakkelijke stoelen een goed alternatief. Je kunt hier op een ontspannen manier ideeën bespreken, waarbij je niet geremd wordt in je creativiteit. Daarnaast heeft deze setting een uitstraling die niet direct aan een kantoorruimte doet denken. Je kunt op een andere manier met je collega's verbinden dan aan een onpersoonlijke vergadertafel.

Ontspannen onder werktijd



Een belangrijke ontwikkeling in het hedendaagse kantoorinterieur is dat regelmatig ontspannen op de werkvloer hoog in het vaandel staat. Een interieurarchitect kantoor houdt ook hier bij het ontwerp van een kantoorruimte rekening mee. Dat kan zijn in de vorm van een eigen fitnessruimte in het gebouw. Maar er zijn ook andere opties. Denk bijvoorbeeld aan een gameroom, een dartbord of een tafeltennistafel. In plaats dat deze activiteiten in een gesloten ruimte plaatsvinden, kan de interieurarchitect kantoor ervoor kiezen dit een prominente plaats op kantoor te geven. Op deze manier maak je van het kantoorinterieur ook een plek waar de medewerkers kunnen ontspannen, bewegen en tegelijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Bovendien gaan ze na deze onderbreking weer vol energie aan de slag.

Een goede mix in de opstelling van de kantoormeubelen

De kantoortuin wordt door een aantal mensen ervaren als de ideale kantoorinrichting, anderen geven de voorkeur aan een vaste, eigen werkplek. Voor een interieurarchitect kantoor is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende individuele wensen. Natuurlijk moet er ook ruimte in het pand zijn om dit allemaal te realiseren. Maar daar ligt nu juist de uitdaging van de interieurarchitect kantoor. Een oplossing kan gevonden worden in het creëren van afgeschermde werkplekken waarbij de medewerker die daar behoefte aan heeft, de privacy kan opzoeken voor bijvoorbeeld een belangrijk telefoongesprek. Op momenten dat de werkdruk minder hoog is, kan de werknemer plaatsnemen aan een van de bureaus van de flexwerkplekken. Zo bepaalt de werknemer zelf de optimale werksituatie dankzij de mogelijkheden die de interieurarchitect heeft ontworpen.

Daglicht en de juiste akoestiek

Behalve een doordachte opstelling en inrichting van de kantoormeubelen zijn er nog meer factoren van invloed op de productiviteit van de werknemer. De interieurarchitect kantoor stelt dan ook een lichtplan op zodat er zoveel mogelijk natuurlijk licht aanwezig is. Ook kijkt de interieurarchitect naar de akoestiek. Door de toepassing van verschillende materialen in de inrichting, zoals stoffen en hout, kan voorkomen worden dat de medewerkers gestoord worden door bijvoorbeeld het gezoem van printers en adapters van laptops. Met een modern kantoorinterieur komen medewerkers graag naar kantoor en zijn ze bovendien geïnspireerd en productief tijdens hun aanwezigheid.