BeSafe autostoeltje: veiligheid staat voorop

Het vervoeren van je kids moet niet allen leuk en comfotabel zijn, juist de veiligheid is het belangrijkste. Met een BeSafe autostoeltje ben je verzekerd van een veilige aangename zithouding voor de kleinste passagier in je auto. Een BeSafe autostoeltje biedt de veiligheid die je wenst en combineert die eigenschap met een optimaal comfort tijdens elke autorit. Met diverse beschikbare modellen is het een eenvoudige opgave om het juiste autostoeltje uit te zoeken wat bij je kindje past.

Tegen de rijrichting in of juist niet?

Iedereen die al een autostoeltje heeft weet dat je er verstandig aan doet om het autostoeltje bij een eerste gebruik tegen de rijrichting in te plaatsen. Deze manier van plaatsing zorgt voor meer veiligheid omdat het hoofdje en de nek van de passagier dan beter zijn beschermd. Ook al hoop je dat het nooit zal gebeuren, bij een botsing is de kans op nekletsel op die manier vele malen kleiner. Is je kindje al wat ouder (15 maanden of meer) dan is het plaatsen in tegenovergestelde richting van een BeSafe autostoeltje niet strikt noodzakelijk. Vanaf die leeftijd is de nek sterk genoeg om een klap op te kunnen vangen. Ook wat betreft het gewicht van je kindje hoef je geen zorgen te hebben: BeSafe autostoeltjes zijn geschikt voor kinderen tot 4 jaar met een maximaal gewicht van 18 kilo.

BeSafe autostoeltje is gebruiksvriendelijk

BeSafe autostoeltjes blinken uit in gebruiksvriendelijkheid. De installatie is in een handomdraai gebeurt zodat iedereen er mee overweg kan. Het is dan ook geen enkel probleem om een kinderstoeltje mee te nemen naar opa en oma zodat ook zij met een gerust hart de kleine mee kunnen nemen in de auto. De riemen zijn voorzien van sterke magneten zodat de kleine op een veilige manier in het autostoeltje vastgezet kan worden. Ook als de kleine wat minder klein wordt, kan hij of zij makkelijk zelf in het stoeltje stappen.

BeSafe autostoeltje online bestellen

Een BeSafe autostoeltje kun je nu ook online bestellen. Dankzij een groot aanbod is het selecteren van het juiste stoeltje heel eenvoudig. Bij Babyveilig.nl heb je een ruime keuze in de veilige autostoeltjes van BeSafe.

