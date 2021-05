Bestel eenvoudig online sportvoeding bij Bodystore.nl

Gewoon lekker in je vel zitten of een speciaal doel voor ogen hebben als afvallen, aankomen, het onderhoud van de spieren of de opbouw van de spieren zijn allemaal prima uitgangspunten om je te oriënteren bij de Bodystore. Hier vind je gemakkelijke en lekkere eiwitshakes, afvalshakes al dan niet in combinatie met creatine als pre workout die je helpen zo goed mogelijk je doel te bereiken. Bodystore bestaat al sinds 2002 en heeft als specialist een breed assortiment voedingssupplementen en voorziet je van deskundig advies.

Eiwitshakes van Bodystore

Eiwitshakes bestaan uit een poedervorm en zijn te mengen met water, melk of sappen. Je kunt er groenten, fruit of andere producten aan toevoegen. Eiwitten zijn opgebouwd uit soorten aminozuren die diverse systemen in het lichaam ondersteunen. Verschillende eiwitshakes hebben andere samenstellingen binnen de aminozuren. De eiwitshakes bij Bodystore zijn optimaal samengesteld om het herstel van het lichaam te ondersteunen. Na bijvoorbeeld een training kunnen er kleine beschadigingen in spierweefsel optreden. De eiwitten in een eiwitshake helpen bij het herstel, stimuleren de opbouw van het spierweefsel en houden de spieren in een goede conditie. Goed uitgebalanceerde eiwitshakes helpen je lichaam optimaal te functioneren.

Afvallen met Bodystore

Wil je graag afvallen vervang dan een of meerdere maaltijden per dag door afvalshakes. Op elke shake staat vermeld hoeveel calorieën erin zitten zodat je precies weet wat je inneemt. Afvalshakes kun je aanmaken met water of melk. Het is een makkelijke manier van afvallen die ook verantwoord is want goede afvalshakes bevatten relatief veel eiwitten zodat de spieren goed in conditie blijven, ook wanneer je op de bank zit. Verder zitten er veel vezels en weinig suikers in. Door de vezels krijg je sneller een vol gevoel en wordt de stoelgang gestimuleerd waardoor je een prima spijsvertering krijgt. Een goede stofwisseling zorgt voor snelle afvoer van gifstoffen. Je valt er niet alleen van af, je voelt je er ook nog eens fit door. Bij de Bodystore vind je binnen deze makkelijke en lekkere manier van afvallen veel variatie.

Creatine als voedingssupplement

Creatine is een stof die door ons eigen lichaam in kleine hoeveelheden in de lever en de nieren wordt aangemaakt. De andere helft krijgen je binnen door het eten van onder andere vlees, waaronder vooral rood vlees, en vis. Omdat creatine voornamelijk in de skeletspieren wordt aangetroffen en daar ook wordt opgeslagen heeft het een belangrijke functie bij het onderhoud en herstel van de spieren. Creatine wordt als pre workout gebruikt en bestaat uit onder andere aminozuren, glycerine, L-methionine en L-arginine. Een extra hoge dosis voegt niets extra's toe aan je prestaties. Het volgen van de normale dosering volstaat. Een teveel aan creatine plas je weer uit maar het is op de lange termijn niet zo goed voor je nieren. Creatine wordt geleverd als poeder. Bij Bodystore is creatine verkrijgbaar in een fijne en pure kwaliteit die daardoor zuiver van samenstelling is.

De Bodystore levert hoogwaardige voedingssupplementen waaronder diverse soorten eiwitshakes, afvalshakes of creatine poeders. Het zijn kwalitatief goede producten voor een eerlijke prijs en door de deskundige begeleiding weet je dat het een vertrouwd adres is. Het gaat tenslotte wel om je lichaam.