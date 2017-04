Beton in alle kleuren van de regenboog

Beton De Luxe wil met luxe betonlooks interieurs en exterieurs aankleden.

Met 8 jaar ervaring met beton producten heeft Beton De Luxe de optimale formule om interieurs en exterieurs te bekleden met betonlooks.

Microbeton is een flexibel en duurzaam product met een exclusieve uitstraling. Vloeren, badkamers, meubels, wanden en trappen krijgen lagen met microbeton en een watervaste coating. Natuurlijke beton of metaal uitstralingen, onverwachte kleurstellingen en patronen behoren tot de mogelijkheden.

Specialisatie: betonlook vloer

Betonlook vloeren zijn slijtvaste en voegloze vloerafwerkingen welke op praktisch elke ondergrond mogelijk zijn. Elke vloer is handwerk en krijgt een unieke structuur en is leverbaar in vele kleuren.

Microbeton zelf aanbrengen

Particulieren en vakmannen leren in een microbeton workshop van 1 dagdeel hoe ze microbeton zelf kunnen aanbrengen. Met de kennis en hands-on ervaring om interieurs, exterieurs en meubels te bekleden met betonlooks kunnen ze direct zelf aan de slag.

Microbeton online kopen

Om de doe-het-zelf en professionele markt te bedienen kan iedereen microbeton kopen tegen groothandelsprijzen via de webshop van Beton De Luxe welke recentelijk is geopend.

Uitbesteden van betonlook opdrachten

De Beton De Luxe specialisten verzorgen ook betonlook opdrachten bij particulieren en bedrijven en werken tevens samen met bouwadviseurs en interieurarchitecten.

Microbeton werkplaats

Klanten kunnen ook meubels en aanrechtbladen laten bekleden met een betonlook in de werkplaats van Beton De Luxe. Zelf brengen en halen of complete verzorging in Nederland, België of Duitsland is mogelijk waarbij de goederen worden gehaald, bekleed en afgeleverd.

Microbeton showroom

Geïnteresseerden zijn ook welkom bij Beton De Luxe om te komen voelen en kijken en advies te krijgen hoe microbeton in allerlei kleuren en toepassingen kan worden gebruikt. Tevens kunnen microbeton voorbeelden in de gewenste kleur meegenomen worden om de betonlooks in de eigen omgeving tegen het licht te houden.

Tip: betonlook badkamer

Microbeton is de ideale en waterdichte afwerking voor badkamers. Het is speciaal samengesteld voor badkamers. Een microbeton badkamer heeft geen voegen, is waterdicht en schimmel werend en eenvoudig te onderhouden.

Ontstaan van het bedrijf

Beton De Luxe is in 2015 ontstaan uit 8 jaar ervaring en pionierswerk met microbeton. Een netwerk van bouwspecialisten zoals stukadoors, tegelzetters gebruikt microbeton van Beton De Luxe om de eigen clientèle te voorzien van betonlook oplossingen.

Noot aan de redactie

Geïnteresseerden die de showroom of een workshop willen bezoeken of een demonstratie willen zien van microbeton kleuren en toepassingen kunnen zich melden via contact@beton-deluxe.com.

Beton De Luxe BV

Website: www.beton-deluxe.com

E-mail: contact@beton-deluxe.com

Telefoon: 013 - 211 28 23

Showroom op afspraak: Varikstraat 28, 5036 ST, Tilburg

Werkplaats op afspraak: Ledeboerstraat 35-10, 5048 AC, Tilburg