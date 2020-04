Bezigheden van een gieterij

Om tot een eindproduct te komen dat voldoet aan uw verwachtingen stelt het technisch team van CIREX 3D-tekeningen op van de te maken producten. Hierbij kijken de specialisten naar het doel van de producten. Een chirurgische schaar bijvoorbeeld moet zo dun en licht mogelijk zijn, maar mag natuurlijk niet dusdanig dun zijn dat hij eenvoudig buigt of breekt. Bij het beantwoorden van deze vraag speelt de staaldikte een rol, maar ook de gebruikte staalsoorten zijn van belang. Op basis van uw eisen worden mallen ontworpen en wordt de optimale staallegering bepaald. Hierna volgt het gieten van een proefserie. Deze eerste reeks producten stelt u als klant in staat om te testen of de objecten voldoen aan uw verwachtingen. Na deze testfase kunt u in overleg met de CIREX technici nog tot aanpassingen komen, of kan de gieterij overgaan tot de serieproductie van uw ijzerwaren.

Gieten met behulp van de verloren wasmethode

De gieterij van CIREX werkt met het zogenaamde 'verloren wasmodel'. Bij deze methode maakt de gieter eerst een wassen mal voor het te gieten object. Deze wassen mal krijgt vervolgens een keramische, hittebestendige coating, zodat de gieter het hete ijzer in de mal kan gieten. Doordat de was aanvankelijk zacht en makkelijk vervormbaar is, leent de verloren wasmethode zich uitstekend voor het aanbrengen van gedetailleerde gietvormen. Daarnaast heeft een zachte, wassen mal een glad oppervlak, wat dan ook resulteert in ijzerwaren met effen oppervlakten.

De producten die de CIREX gieterijen vervaardigen

De vele mogelijkheden die de verloren wasmethode biedt stellen CIREX in staat een breed scala aan ijzerwaren te produceren. De gieterij maakt bijvoorbeeld cilinders, veren en andere onderdelen voor de auto-industrie. CIREX maakt echter ook producten voor de transport- en bouwsector en de zware industrie. Te denken valt aan kettingen en hijshaken, maar ook cruciale veiligheidsonderdelen met complexere vormen behoren tot CIREX' specialiteiten. Het bedrijf is verder actief als producent van medische gereedschappen en hulpmiddelen. Aangezien het bij dergelijk materieel vaak nauw luistert wat betreft de afmetingen, is de verloren wasmethode hiervoor bij uitstek geschikt.

Bijkomende services

CIREX fabriceert niet alleen hoogwaardig gietwerk, maar kan uw eindproducten ook inbouwgereed afleveren. Zo kan de gieterij uw producten voorzien van een beschermende coating. Ook voert CIREX desgewenst een warmtebehandeling uit op uw gietwerk. Met zo'n warmtebehandeling worden kleine oneffenheden weggepoetst. Daarbij zorgt een warmtebehandeling voor een gelijkmatigere staalstructuur, wat slijtvastere producten oplevert. Wanneer u verschillende onderdelen laat gieten die samen één eindproduct vormen kan deze gieterij u ook de assemblage uit handen nemen.