Bezoek de professionele podotherapeut Sint Pancras

Heeft u weleens last van uw voeten of heeft u problemen met lopen? Dan kan een bezoek aan een professionele podotherapeut u helpen. Hoewel voeten een van de meest belangrijke onderdelen zijn van het lichaam, krijgen ze vaak niet de aandacht die ze verdienen. Een voet bestaat uit 26 botten, een tal van gewrichten, banden en spieren. En het kan dus zijn dat een van deze onderdelen ervoor zorgen dat u niet meer goed kunt lopen of klachten ervaart tijdens het bewegen. Voeten zijn de belangrijkste lichaamsonderdelen waardoor u kunt bewegen. Maar dat realiseren mensen zich niet vaak. Voeten worden verstopt in gympen, laarzen of andere schoeisel. Verkeerde schoenen kunnen zorgen voor veel problemen aan de voeten. En dan komt een professionele podotherapeut Sint Pancras

om de hoek kijken.​

Wat is podotherapie?

Een professionele podotherapeut helpt u bij klachten die voortkomen doordat voeten niet goed functioneren en je over een afwijkend looppatroon beschikt. Daarnaast geeft een professionele podotherapeut preventief advies en behandelen ze huid- en nagelaandoeningen en geeft een podotherapeut preventieve adviezen. Podotherapie heeft dus alles te maken met de voeten. De naam zegt het eigenlijk al. Podotherapie komt namelijk van het Griekse woord pous. Dit betekent voet. Podotherapie bestaat al heel lang en sinds 1982 is het in Nederland een wettelijk erkend paramedisch beroep. Volgt u behandelingen bij een professionele podotherapeut Sint Pancras? Dan weet je zeker dat je door iemand wordt geholpen die een hbo-bacheloropleiding podotherapie heeft afgerond.

​Wat doet een professionele podotherapeut?

Zoals gezegd behandeld een professionele podotherapeut Sint Pancras mensen die klachten hebben aan voeten of klanten die zijn ontstaan door een afwijkend functioneren of een afwijkend looppatroon. Vaak gaat het dan om pijn die mensen ervaren aan voeten, maar ook aan de enkels, knieën of aan de rug. De professionele podotherapeut probeert deze klachten op te lossen en geeft daarnaast preventieve adviezen om het in de toekomst te voorkomen. Daarnaast kan de professionele podotherapeut ook huid- en nagelaandoeningen behandelen als u niet bij een medisch pedicure terecht kan.​

​Behandeling

De professionele podotherapeut Sint Pancras heeft diverse behandelingen voor het verzorgen en behandelen van klanten aan de voeten. Zo kunt u terecht bij de professionele podotherapeut voor tapen, schoen- en zoolcorrecties en ortheses. Het maken van een orthese is specialistisch werk want het bestaat uit het maken van hulpmiddelen ter correctie van bepaalde pezen of spieren of als je er teveel word bewogen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een kniebrace of een breukband. Daarnaast kan de professionele podotherapeut behadelingen uitvoeren zoals het verwijderen van eelt en likdoorns of wondbehandeling. ​

​Een afspraak maken

Heeft u last van klachten? Dan kunt u gelijk naar de professionele podotherapeut Sint Pancras gaan. U heeft geen verwijzing van de huisarts meer nodig. U kunt gemakkelijk een afspraak maken via de website. Tijdens de eerste afspraak wordt eerst de klachten bekeken en vertelt de professionele podotherapeut wat hij voor u kan betekenen. Voor u het weet bent u weer op de been en kunt u met gemak weer uw schoenen dragen zonder pijn te ervaren.​