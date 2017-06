Bijna helft ingeruilde mobiele telefoons is een iPhone

Bijna de helft van de tweedehands mobiele telefoons die in Nederland ingeruild worden is een iPhone. Dit blijkt uit onderzoek van telefoonverkopen.com op basis van informatie afkomstig van de drie grootste inkopers van mobiele telefoons.

Uit gegevens van de inkopers blijkt dat het in 47 procent van de gevallen om een iPhone gaat en in 38 procent om een Samsung telefoon. HTC, Sony en LG zijn samen goed voor een marktaandeel van 10 procent. In de resterende 5 procent van de gevallen gaat het om een mobiele telefoon van één van de andere merken. Naast het grote marktaandeel van de iPhone is ook de derde plek voor HTC opvallend. Het Taiwanese bedrijf werd in 2011 nog uitgeroepen tot fabrikant van het jaar maar raakte kort daarna in financiële problemen door tegenvallende verkopen.

Samsung is met een marktaandeel van 45 procent al meerdere jaren marktleider op de Nederlandse telefoonmarkt voor nieuwe telefoons. Apple neemt in Nederland de tweede plek in met een marktaandeel van 28 procent. Deze verhouding is niet terug te zien op de inruilmarkt waar de rollen omgedraaid zijn. Een mogelijke verklaring voor het grotere marktaandeel van Apple is dat de iPhone minder snel in waarde daalt.

“Het is algemeen bekend dat de iPhone langzaam in waarde daalt in vergelijking met een mobiele telefoon van een ander merk. Dit is één van de redenen waarom de iPhone vaker ingeruild wordt in plaats van bewaard als reservetoestel. De hoge waarde is voor veel consumenten reden om het toestel niet te bewaren maar in te ruilen”, aldus Michael Slender van telefoonverkopen.com.

Het onderzoek is gebaseerd op aangeleverde gegevens van de drie grootste inkopers van mobiele telefoons waaronder Gsmloket en reBuy. Telefoonverkopen.com is geen inkoper van telefoons maar een onafhankelijke vergelijker. Al vanaf 2010 voorziet het consumenten van informatie, nieuws en beoordelingen van alle aspecten van de tweedehands markt van mobiele telefoons.