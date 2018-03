Bikini cadeau kopen voor je vriendin? Een uitgebreide gids!

Er zijn waarschijnlijk een hele hoop mannen die soms niet zo goed weten wat ze moeten als ze een cadeautje voor hun vriendin gaan kopen. vrouwen zijn niet heel erg makkelijk om te leze right? Als je in plaats van nog een doos bonbons of een bos rozen eens iets anders wilt kopen kun je er ook voor kiezen om uit je comfort zone te stappen. Zoals de naam al doet denken is dit misschien minder makkelijk dan je denkt maar wij zijn Ier om te helpen. Denk er eens over na, misschien voelt het een beetje gek om een nieuwe bikini of een setje sexy lingerie voor je vriendin te kopen, maar het is een perfect cadeau omdat jullie er allebei iets aan hebben.

Er zijn zo veel verschillende stijlen en soorten bikinis dus hoe kun je er nou weer achterkomen wat voor zij graag zou willen hebben zonder te verklappen waar je mee bezig bent? Ten eerste moet je even goed stil staan bij hoe ze er uit ziet en je proberen te herinneren hoe haar andere bikinis er uit zien. Heeft ze tankinis? Triangle bikinis? One pieces? Als je daar achter kunt komen ben je al een heel eind en zal het een stuk makkelijker zijn om de juiste keuze te maken. Als het moeilijk is om dat te achterhalen kun je misschien even goed nadenken over haar lichaamstype. Heeft ze een heel erg atletisch lichaam? Heeft ze kleine borsten, of juist grote. Billen of niet? En wat voor vorm heeft haar lichaam? Is het een zandloper? Een appel? Een peer? Dit zijn allemaal dingen die je moet weten als je succesvol een nieuw sexy outfit voor haar wilt komen of het nou om sexy lingerie of badkleding gaat. Als je dat weet kun je op internet al best ver komen. Er zijn vele gidsen over wat voor bikini soorten het beste bij welk soort lichaamstype past. Als je dit nog lastig vindt te achterhalen lees dan gerust verder, we zitten vol met goede ideeën.

Misschien is dit niet het beste idee om voor te stellen daarom leggen we de verantwoordelijkheid bij jullie zelf neer; doe dit niet als je niet zeker weet of je partner het daar wel of niet mee eens is. Als je wel zeker weet dat dat ok is ga dan stiekem eens door de la van je vriendin. Probeer eens te kijken wat voor bikinis er liggen en een kijkje naar haar sexy lingerie kan ook geen kwaad. Op die manier kun je er een beetje achterkomen wat voor stijl ze van houdt en waar jij op kan letten als je naar de winkel gaat. Ook als je ziet dat ze bijvoorbeeld al heel veel string bikinis heeft kun je misschien beter niet nog een string bikini kopen want dat is wellicht een beetje overdreven. Je kan ook gelijk haar maten even nakijken zodat je precies weet wat voor maat je moet bestellen als je het internet op gaat.

Er zijn stijlen met strikjes aan de zijkant van het broekje, string stijl bikinis, hipster stijlen etc. Doe dus rustig aan en let vooral ook goed op de maat tabellen als dit de eerste keer is dat je dit doet. Het liefste wil je haar verassen met iets onverwachts maar dat ze wel helemaal geweldig gaat vinden. De makkelijkste manier om daar in te slagen is goed werken met wat je hebt, of beter gezegd wat zij heeft. Als je vriendin grote borsten heeft of je weet dat ze juist heel erg blij is met haar buik dan moet je dus op zoek gaan naar een bikini stijl die daarbij past. In het geval van een grote borst kun je het beste op zoek gaan naar bikinis met een ingebouwde beugel. Tieten zijn prachtig maar soms ok onpraktisch, als je er veel van hebt dan wil je ook dat ze ondersteund worden anders ga je op een gegeven moment belachelijk veel last van je nek krijgen. Daarbij komt mnog eens dat de beugel er voor zorgt dat je borsten op de perfecte plek liggen en ze je silhouette een prachtige vorm geven. Gevormde cups kan ook want die bieden toch ook behoorlijk wat ondersteuning maar beugels zijn het beste. Sommige bikinis zal een D op staan, dit zijn bikinis speciaal voor de vrouw met grotere borsten, let hier op! En neem vooral je tijd, het perfecte cadeau voor jouw liefde vinden kost nou eenmaal tijd.

Het broekje moet natuurlijk ook goed over worden nagedacht. Zoals we al eerder heb mee gedeeld is het vaak heel fijn om bikini broekjes met zij strikjes te dragen; deze zijn verstelbaar en zijn dus nooit veel te groot of te klein. Ook kun je ze bij stellen om losser te zitten wanneer je gaat zonnen en strakker als je er echt voor gaat in het water, zo weet je in ieder geval zeker dat je je broekje niet kwijt raakt! Een string broekje is ook een goeie als je echt voor de tan gaat; als je voor de string kiest heb natuurlijk de minste lijnen van de zon op je billen staan. Er zijn natuurlijk weer allerlei keuzes beschikbaar, wij geven alleen een opzetje!

Als je de verschillende Modellen bikini topjes en de verschillende Modellen bikini broekjes op een geven moment goed op je in hebt laten werken wordt het tijd om naar andere dimensies van de kleding te kijken. En een hele belangrijke vraag is er natuurlijk een van kleur. Welke kleur zou nou het beste passen bij mijn vriendin? Weet je toevallig wat haar lievelingskleur is? Het zou kunnen dat haar hele kast al vol zit met paars omdat dat haar lievelingskleur is. Misschien is het dan leuker om origineel te blijven en ergens anders voor te gaan maar hou het wel in je achterhoofd. Zwart is natuurlijk altijd een hele veilige keuze. Zwart past basically overal goed bij en zwart is een kleur die erom bekend staat af te slanken. Daar kun je natuurlijk nooit mee de mist in gaan. Het is over het algemeen ook een regel dat donkere kleuren beter op lichte huiden staan en felle kleuren staan beter op een donkere huid. Onthoud wel dat dit allemaal duimstok regels zijn. Wees niet bang om eens gek te doen of wat origineels te proberen. Vergeet niet dat je niet voor jezelf aan het shoppen bent als je beslist om iets geks te doen want je wilt natuurlijk niet dat je vriendin er straks bijloopt als een veredelde zuurstok. Probeer kleuren te mixen maar niet te veel. Een combinatie waar wij erg enthousiast over zijn is een zwart bikini topje te matchen met een geel broekje. Zwart en geel maken een mooi contrast. Een trend van vorig jaar was het matchen van een knal roze topje met een zwart broekje. Zo zie je maar dat je best kan proberen en experimenteren zolang je maar een beetje normaal doet. Zoals we net al zeiden moet je niet vergeten dat je niet voor jezelf aan het shoppen bent maar dat betekend niet dat je je eigen voorkeur niet ook een beetje een rol mag laten spelen. Bedenk je eens welke kleuren jij je vriendin nou het liefste in ziet, het is echter niet onbelangrijk dat jij haar ook heel mooi vindt in haar nieuwe bikini.

Onze webstie larshor.nl zit niet verlegen om variatie. Onze collectie is enorm en wat dat betreft is het maar goed dat wij geen echte winkel hebben. Kun je je al voorstellen door een magazijn te lopen dat even groot is als sommige IKEA winkels op zoek naar die ene bikini? Daarom hebben we een handige website voor je gemaakt zodat je zonder enige moeite door onze collectie kunt bladeren. Je wilt natuurlijk dat je vriendin zich sexy voelt in haar nieuwe zwemkleding maar ook dat ze comfortabel is. Deze combinatie is wat we sex appeal kunnen noemen. Halter tops zijn over het algemeen beide; sexy en comfortabel. Het sexy choker achtige effect werkt maar al te goed op mannen en daarbij komt nog een dat het je borsten ondersteund waardoor je je zo licht voelt je je lekker rond kan dartelen in het zand. Vele variaties zijn natuurlijk weer mogelijk van gouden accenten rond de nek tot prachtige V neklijnen die jouw blik kunnen vasthouden op plekken waar je andere blikken liever niet hebt. Er zijn er zo veel dat je gewoon even de tijd moet nemen om er rustig doorheen te lopen, dan vind je sowieso iets dat perfect is!

Black tie tops kunnen ook een goede keuze zijn. Dit is een heel erg basic bikini model; gewoon zwart met een strikje in je nek om het topje mee vast te maken. Je hoeft deze niet in het zwart te kopen maar dat combineert wel een stuk makkelijker. Natuurlijk zijn ze te krijgen in een enorme selectie aan kleuren, prints en ontwerpen. Sommige uitvoeringen zijn iets luxer bijvoorbeeld met gevulde cups voor extra ondersteuning van de borsten, wat nooit kwaad kan natuurlijk. Het is misschien wel een van de meest handig modellen bikini omdat je ze zo makkelijk aan kan trekken. Ook als je in de zon ligt kun je de bandjes gewoon even los maken zodat je geen lijnen op je rug krijgt.

Stel dat je weet dat ze heel erg van strings houdt, in het dagelijks leven maar al helemaal op het strand omdat ze er gaan tan lines van krijgt. Je wilt iets geven waarvan je zeker weet dat ze het leuk vindt maar ook dat het anders is dus je bent er niet zeker van of je wel nog een string bikini voor haar moet gaan kopen. Dat is goed te begrijpen en wij denken dat je beter je tijd kan nemen om iets origineels uit te zoeken dan een snelle veilige keuze te maken. Kijk het zit zo; als zij weet dat je je best hebt gedaan op het uitzoeken van haar cadeau dan maakt het niet zo heel veel meer uit wat je koopt. Ja misschien gaat ze je bikini nooit van haar leven dragen, maar ze houdt wel van je voor de moeite en aandacht die je erin hebt gestoken. Dus maak je niet te veel zorgen, doe gewoon je best!

Dat was even een side note, nu nog wat extra informatie over de topjes. Er zijn ook nog bikini topjes die helemaal geen banden hebben, een beetje als een strapless beha! Sommige vrouwen worden helemaal gek van bandjes, en als je veel beweegt kan het ook daadwerkelijk oncomfortabel zijn. Er zijn allerlei optievan modellen voor vrouwen met kleine borsten tot modellen voor vrouwen met grote borsten, en door de moderne wonderen van productie technieken bieden zelfs de strapless bikinis goede ondersteuning voor de borsten.

Dit zijn al een hele hoop tips die je vast een eind op weg kunnen helpen. Wij zijn inmiddels heel erg benieuwd wat je uiteindelijk gaat kiezen; we zijn benieuwd of deze gids behulpzaam was en we zijn benieuwd naar of je cadeau in de smaak is gevallen of niet. We zullen er wel niet altijd achter komen maar als je je verhaal, of beter gezegd je avontuur op zoek naar de perfecte bikini voor je vriendin met ons wilt delen laat dan een reactie achter in de comments sectie van deze pagina, als je verder nog vragen hebt kun je ook daar terecht.

Wat je ook beslist te kopen voor haar, we hopen oprecht dat deze gids je daarbij heeft geholpen. Vrouwen vinden het al moeilijk om iets voor zichzelf uit te zoeken, laat staan dat het makkelijk is voor jou. Het is waarschijnlijk de Erste keer dat je dit doet als je het helemaal tot de bodem van deze gids hebt gered maar daarmee kom je al een heel eind. Onthoudt goed wat we allemaal gezegd hebben en wat voor stijlen er beschikbaar zijn. Het internet is een geweldige plek om op zoek te gaan naar bikinis en onze gids is ook zeker niet de enige die je op weg kan helpen. Check lifestyle blogs and fashion website om er achter te komen wat de laatste trends zijn als je je vriendin er van wilt overtuigen dat je echt wel een oog hebt voor mode. Neem gewoon de tijd om iets moois uit te zoeken voor je princes. Uiteindelijk vind je dan wel die ene bikini die het allemaal heeft; hij is sexy, aantrekkelijk, elegant en staat voor de liefde die jij voor haar hebt. Als je op deze manier te werk gaat moet ze dat ook voelen en het feit dat je zoveel tijd en moeite hebt gestoken om iets speciaal te vinden voor Hara verjaardag zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. Als je dan ook nog iets prachtigs hebt uitgezocht maak je het hele plaatje weer helemaal af en kunnen we je garanderen dat jullie avond een goede gaat zijn. Mooi is ook dat ze waarschijnlijk nooit ziet aankomen dat je een nieuwe bikini voor haar gaat kopen! Succes!

