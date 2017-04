Bitcoin klaar voor koers stijging

Bitcoin, veel negatieve publiciteit, maar onderliggend klaar voor een flinke koers stijging!

De laatste maanden is er veel negatief nieuws over onder anderen de ‘scaling’ problemen van het Bitcoin netwerk. Mike Hearn, een gerespecteerd Bitcoin programmeur verklaarde Bitcoin technisch mislukt en de prijs daalde daarop hard. Is dit allemaal terecht?

De huidige ‘scaling’ problemen horen bij de ontwikkeling van het netwerk

De vertraagde transacties op het Bitcoin netwerk waren inderdaad echt, ik heb zelf in die periode enkele transacties gedaan en het duurde een stuk langer dan zou moeten. Echter er zijn honderden zeer goede programmeurs aan het werk om het netwerk te verbeteren en er worden vele nieuwe applicaties om het netwerk heen gebouwd.

Een ‘scaling’ probleem is heel normaal bij een snel groeiende technologie en zal waarschijnlijk van blijvende aard zijn. Wanneer het gebruik groeit en er applicaties bijkomen die meer data in beslag nemen, zal het netwerk er moeite mee krijgen en duikt iedereen erop deze problemen te verhelpen. Wanneer de capaciteit van het netwerk vervolgens weer voldoende is, zal het gebruik weer toenemen en zullen er nog zwaardere applicaties ontworpen worden, waardoor het weer opnieuw geschaald moet worden.

Dit is een cyclus die ook bij de ontwikkeling van het internet plaats heeft gevonden. In DIT filmpje wordt het heel goed uitgelegd waarom het ‘scaling’ probleem eigenlijk geen probleem is, maar een onderdeel van de ontwikkeling van Bitcoin.

Bitcoin is vandaag de dag een best veilige belegging

Bitcoin staat bekend als een zeer riskante investering. Wanneer men echter enige kennis heeft, is het enige echte risico de soms heftige prijs fluctuatie. Door de vele grote en kleine Bitcoin mijners, verspreid over de hele wereld, is het netwerk al zo gigantisch sterk dat het niet meer te vernietigen, te verbieden of te hacken is.

Wel kunnen de wallets van gebruikers nog gehackt worden, maar wanneer je weet wat je doet en je Bitcoins op een veilige paper wallet, offline wallet of hardware wallet bewaard, is dit haast onmogelijk. Ook zijn er steeds meer betrouwbare platforms waar je jouw Bitcoins kan stallen, sommigen bewaren meer dan 95 procent van de Bitcoins offline en bij anderen zijn je Bitcoins zelfs verzekerd

Het gaat eigenlijk super met Bitcoin

Door al het slechte nieuws van de laatste tijd (vooral gebracht door de reguliere financiële instellingen) is er nauwelijks oog voor de positieve ontwikkelingen, maar ze gebeuren wel! De laatste tijd worden er miljoenen in het Bitcoin netwerk geïnvesteerd en worden er technologisch gigantische vooruitgangen geboekt.

Zo worden er op dit moment twee platforms voor smartcontracten op de Bitcoin blockchain ontwikkeld. Verder wordt verwacht dat het ‘Lightning netwerk’ tegen het einde van het jaar online komt, waardoor er miljarden mini transacties per block (10 minuten) kunnen worden gedaan tegen zeer lage transactie kosten, waardoor er weer meer mogelijkheden bij komen en het ‘scaling’ probleem (deels) wordt opgelost. Verder worden er gedecentraliseerde marktplaatsen en andere platforms gebouwd, die allemaal de adoptie van Bitcoin zullen boosten.

Ondertussen wordt het fiat geld (uitgegeven door de centrale banken) maar bijgedrukt en verliest het snel zijn waarde. De aandelen koersen staan hoog en de rentes laag (soms zelfs negatief). Bij verdere monetaire verruiming of een beurscrash, zullen veel mensen geneigd zijn naar Bitcoin te grijpen als een safe heaven. Bovendien komt in Juli van dit jaar de halvering van de beloning voor Bitcoin mijners eraan, wat zal zorgen voor een kleiner aanbod van nieuwe Bitcoins. Iedereen weet wat dat met de prijs kan doen.