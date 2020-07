Bitcoin koers analyse EOY 2020

PERSBERICHT – Dat de Bitcoin koers euro een grillig jaar doormaakt, zoveel is inmiddels duidelijk. Na een stabiel einde van 2019 en een extreem roerige en zware tweede kwartaal, zien we eind mei een positieve correctie nadat de wereldeconomie ook voorzichtig aan een herstel is begonnen. Het is halverwege het jaar tijd om even vooruit te blikken naar de kansen en bedreigingen die nog op de loer liggen voor de Bitcoin koers richting end of year (EOY) 2020.

De kansen voor de Bitcoin koers

Er liggen nog een aantal kansen voor Bitcoin om uit de huidige ban te breken, in positieve zin. We laten de eigenaar van Cryptokopen.nl, Thanh Lanh Tran, even aan het woord:

“Ook al zitten we inmiddels geruime tijd, zo’n anderhalve maand, in vrij rustig vaarwater, het voelt een beetje als stilte voor de storm. Elk moment kan Bitcoin uit de huidige koers breken en de resistance-lijnen zijn al meerdere malen getest. Wanneer de koers daar toch doorheen breekt dan kan het zo maar eens een hele mooie tijd worden!”

Voor de rest van 2020 zijn er een aantal concrete kansen:

Mensen zoeken een alternatief voor negatieve spaarrentes

Mensen zoeken heil in een gedecentraliseerd financieel product (crypto)

Bitcoin halving heeft alsnog sterkte invloed op de koers

Wereldeconomie komt nog verder onder druk te staan.

De bedreigingen voor de Bitcoin koers

Toch zijn er ook wel enkele bedreigingen die op de loer liggen, aldus Tran. Dat hebben we in maart ook moeten constateren, Bitcoin laat dezelfde patronen zien wanneer beleggers in paniek hun aandelen en financiële producten dumpen, los van in welke mate de wereldeconomie uiteindelijk wel of geen invloed heeft op de uiteindelijke waarde van het product.

De kans dat de Bitcoin koers eenzelfde daling laat zien als op 12 maart van dit jaar is volgens Tran dan ook niet uit te sluiten. Zeker niet wanneer de pandemie voor vernieuwde lockdowns blijft zorgen of mensen financieel meer en meer onder druk komen te staan doordat zij bijvoorbeeld hun baan verliezen.

Bitcoin koers tussen hoop en vrees

Welke kant de munt uiteindelijk op zal vallen is nog lastig te voorspellen, dit kan zowel positief als negatief uitpakken. Toch is er ook in een dalende markt goed geld te verdienen, meent Tran. Des te meer reden om de ontwikkeling van de Bitcoin koers live of achteraf nauwlettend in de gaten te houden en de kans te grijpen wanneer deze zich voordoet.

Want daar is Tran in ieder geval zeker van: Er gaat sowieso nog één grote kans komen voor de Bitcoin koers richting end of year 2020.