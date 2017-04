Boek eens een vliegles

Ondanks dat Nederland maar een klein land is qua oppervlakte, is het groot in zijn diversiteit in natuur, steden en dorpen en waterrijke gebieden. Je hoeft dan ook echt niet naar het buitenland op vakantie te gaan om te genieten van natuurschoon, mooie en historische steden en wat al niet meer zij. Het Nederlandse klimaat houdt niet altijd over, maar ja, een kleinigheidje hou je altijd. Je kunt Nederland op verschillende manieren ontdekken. Uiteraard per fiets, we zijn immers een volk dat bekend staat om het fietsen, maar ook per kano of boot kun je bepaalde gebieden prima ontdekken. Vanzelfsprekend kun je er ook op uit met de auto, maar met de huidige verkeersdrukte is dit niet altijd de meest efficiënte manier. Welke manier je ook kiest, je actieradius is beperkt, waardoor je er vaak niet aan toe komt om alles te zien dat op de planning stond.

Out of the box

Als je dit herkent, dan is het de hoogste tijd om eens verder te kijken dan je neus lang is. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden en één daarvan is het nemen van vlieglessen. Dit is niet alleen een prachtige en unieke manier om Nederland eens op een heel andere manier te ontdekken. Nee, het is daarnaast een heel actieve manier om eens iets anders dan anders te doen en wellicht is dit eigenlijk wel iets wat je altijd al eens zou willen doen. Waarom dan nog langer twijfelen als er in ons kikkerlandje volop mogelijkheden zijn om een vliegles te nemen. Het is meer dan de moeite waard om ons land eens van hoog in de lucht te aanschouwen. Zo heb je een magnifiek uit –en overzicht over bijvoorbeeld onze polders (uniek in de wereld), onze waterwegen en meren en onze natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld Nationaal Park de Hoge Veluwe.

Waar stijg je op?

Zoals al eerder vermeld kun je op diverse locaties een vliegles nemen. Het prettige van deze mogelijkheid is dat je zo kunt kiezen over welk gebied jij graag wilt vliegen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om vanaf Rotterdam Airport te vertrekken. Vliegen boven één van de grootste havens ter wereld is natuurlijk meer dan vliegles, het is een beleving. Ben je meer liefhebber van bos en heide, dan kun je ervoor kiezen om op te stijgen vanaf vliegveld Teuge, een dorpje onder de rook van Apeldoorn. In een mum van tijd vlieg je boven Nationaal Park de Hoge Veluwe. Uniek in al zijn facetten en wie weet spot je vanuit de lucht het nodige wild. Polders ontdekken vanuit de lucht doe je vanaf vliegveld Lelystad en natuurlijk maak je daarbij een uitstapje richting het IJsselmeer. Het Gooi en de Randstad verkennen vanuit de lucht doe je vanaf vliegveld Hilversum. Vlieg over de villa’s en landgoederen van bekend Nederland, wederom een unieke ervaring.

All-in one pakket

Een vliegles nemen gaat verder dan alleen maar onder begeleiding plaatsnemen achter de stuurknuppel en samen een rondje vliegen. Vliegles nemen is een totaalpakket dat jou echt het gevoel geeft voor even piloot te zijn. En dat ben je natuurlijk ook echt, want gedurende de les ben jij degene die in control is. In de briefing vooraf is er vanzelfsprekend ruimte om jouw vragen te stellen, maar ook wordt er duidelijk gemaakt wat er van jou verwacht wordt. Voordat je opstijgt check je het toestel samen met de instructeur op de meest vitale onderdelen, want veiligheid gaat uiteraard voor alles. En dan is het aan jou! Jij bent verantwoordelijk voor het opstijgen, volgen van het vluchtplan en het weer veilig aan de grond zetten van het toestel. Een hele verantwoordelijkheid, maar je staat er natuurlijk niet alleen voor. Naast de instructeur is het vaak nog mogelijk om 1 of 2 passagiers mee te nemen op jouw vliegles. Hierdoor kun je jouw ervaringen en verhalen delen, wat natuurlijk wel zo leuk is.

Geef eens een vliegles cadeau

Voor jezelf een les als piloot nemen is prachtig en een ervaring die je nooit meer zal vergeten. Het is echter ook een erg leuk en origineel iets om cadeau te geven. Je kunt zelf vast voldoende gelegenheden bedenken om eens een vliegles cadeau te doen aan iemand. Check van tevoren wel even of degene aan wie je dit cadeau doet geen last heeft van hoogtevrees…