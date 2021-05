Botox Maastricht, de specialist in botox

Botox is een uiterst effectieve optie voor mannen en vrouwen die snel iets aan hun rimpels willen laten doen. De botulinum toxine injectie wordt gebruikt om de onderliggende gezichtsspieren te ontspannen en lijntjes en rimpels, zoals kraaienpootjes en lijnen tussen de wenkbrauwen, te verzachten.

De meeste mensen denken dat botox een injecteerbare behandeling is die in de eerste plaats wordt gebruikt om de tekenen en symptomen van veroudering tegen te gaan, maar er zijn vele andere voordelen van botox die je wellicht zullen verrassen. Botox Maastricht is een zeer ervaren kliniek.

Wat is botox precies?

Botox is een neurotoxine. Deze stoffen richten zich op het zenuwstelsel en verstoren de zenuwsignaleringsprocessen, die de spiersamentrekking stimuleren. Dit is hoe het geneesmiddel tijdelijke spierverlamming veroorzaakt.

Om een spier te laten samentrekken, laten de zenuwen een chemische boodschapper genaamd acetylcholine vrij op het kruispunt waar zenuwuiteinden en spiercellen elkaar ontmoeten. Acetylcholine hecht zich aan receptoren op de spiercellen en zorgt ervoor dat de cellen samentrekken, oftewel verkorten.

Botoxinjecties verhinderen de afgifte van acetylcholine, waardoor de spiercellen niet meer samentrekken. Op die manier helpt het toxine de spieren om minder stijf te worden.

Wat is het verschil tussen botox en fillers?

Botulinumtoxine wordt gebruikt om fijne lijntjes en rimpels te ontspannen, terwijl fillers worden gebruikt om diepere plooien meer volume te geven.

Na injectie in de spier onder het doelgebied verlamt het botulinumtoxine van botox de spieren, waardoor ze tijdelijk ontspannen totdat het toxine is gemetaboliseerd. Het helpt verticale en horizontale lijnen en rimpels aanzienlijk te verminderen.

Fillers zijn vergelijkbaar met botox, in die zin dat de arts het doelgebied injecteert, maar in plaats van botulinum toxine in te spuiten, wordt bij fillers gebruik gemaakt van verschillende stoffen, meestal hyaluronzuur of collageen.

De meeste uitgevoerde fillers zijn een vorm van hyaluronzuur, een hydraterende gel-achtige stof die reeds overvloedig aanwezig is in het lichaam. Veel artsen vermijden het gebruik van collageen vanwege het permanente karakter ervan. Zoals de naam al doet vermoeden, worden ze gebruikt om lijntjes op te vullen, maar het belangrijkste verschil met botox is dat fillers statische lijntjes opvullen en gladstrijken - lijntjes die blijven bestaan, zelfs als we geen gezichtsuitdrukkingen maken.

Botox behandeling in Maastricht

Botox Maastricht - De meest natuurlijke en mooie resultaten met Botox Maastricht vereisen nauwkeurige aandacht voor detail, technische finesse en ervaring. Kliniek aan de Maas in Maastricht stelt zich ten doel de hoogste kwaliteit cosmetische zorg te bieden. Deze kwaliteit uit zich niet alleen in de behandelingen die we aanbieden, maar ook in onze medewerkers, onze voor- en nazorg en onze korte wachttijden.

Past botox bij mij?

Botoxbehandelingen zijn als een vloeibare facelift - veilig, verfrissend en verjongend voor het hele gezicht. Botox is het meest geschikt voor het wegwerken van matige tot ernstige fronsrimpels, kraaienpootjes, lachrimpels en andere fijne rimpels van het gezicht.

Je zult de verjongende vooruitgang van de Botox injecties zien in de loop van de behandelingen. Botox Maastricht plaatst elke injectie vakkundig en met zorg voor een glad en natuurlijk resultaat.

De resultaten van de Botox Maastricht injecties zullen ongeveer 3 tot 6 maanden aanhouden. Na verloop van tijd kunnen de rimpels terugkomen, maar ze zullen beduidend minder uitgesproken zijn. Botoxbehandelingen kunnen gemakkelijk worden herhaald door Botox Maastricht, wanneer het je uitkomt! De opeenvolgende behandelingen zullen telkens betere en langduriger resultaten opleveren.