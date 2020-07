Brandwacht huren, kies voor veiligheid

Bedrijven zijn in Nederland wettelijk verplicht om een brandwacht, bij een verhoogd risico op brand, in te zetten. Die verplichting geldt als bijvoorbeeld een brandmelder, sprinkler of blusinstallatie is uitgevallen of dreigt uit te vallen. Maar ook als een bedrijf met hitte of vuur werkt zoals tijdens het lassen, smelten of branden. In de bouw wordt een brandwacht ingezet tijdens verbouwingen of controles op de brandveiligheid van vuilnisbakken of afvalcontainers. Verder kunt u een brandwacht huren tijdens speciale evenementen zoals festivals of in studio’s.

Wanneer moet u een brandwacht huren?

De gemeente, verzekeraar of brandweer kan de aanwezigheid van een brandwacht verplichten wanneer er onveilige situaties kunnen ontstaan. Als u werkzaam bent in een sector waarbij brandgevaarlijke situaties kunnen ontstaan is het inzetten van een brandwacht noodzakelijk. Zo niet, dan kan een brand grote gevolgen hebben voor uw bedrijf, medewerkers en omwonenden. Zo groot zelfs, dat u aansprakelijk gehouden kunt worden. En als u (tijdelijke) werkt met brandgevaarlijke stoffen kan dat ook nog eens milieuschade opleveren. Een brandwacht huren is voor deze zaken een uitstekende oplossing.

Wat zijn de werkzaamheden van de brandwacht?

Een brandwacht houdt toezicht door brandpreventie controles te verrichten om brand te voorkomen. De brandwacht heeft verschillende verantwoordelijkheden, waaronder het controleren van de werkvergunning en de aanwezigheid van beschermingsmiddelen. Verder zal een brandwacht nagaan of alle procedures en voorschriften op de juiste manier opgevolgd worden. Deze controles zorgen ervoor dat er op tijd ingegrepen kan worden wanneer iets niet in orde is. Het behoud van een veilige werkomgeving staat dus voorop bij de brandwacht. Mocht er toch iets misgaan, dan kan de brandwacht EHBO toepassen, een gebouw ontruimen en zelfs een beginnende brand bestrijden indien dit nodig is.

Welk type brandwacht is geschikt voor uw situatie?

Er zijn verschillende soorten brandwachten. Afhankelijk van uw situatie kan bepaald worden welk type brandwacht bij u aan het werk gaat. Ten eerste is er de Rijksgediplomeerde brandwacht. Deze brandwachten hebben ervaring bij de brandweer, maar zijn daar op het moment niet meer werkzaam. Deze brandwachten worden voornamelijk ingezet in situaties waar de brandmeld- of blusinstallatie niet goed meer functioneert. Een repressieve brandwacht is daarentegen nog steeds werkzaam bij de brandweer en kan ook incidenten bestrijden waarbij brand uitbreekt. Dit type brandwacht wordt voornamelijk ingezet wanneer er een groot risico is op brand. Als laatste zijn er industriële brandwachten. Zij worden ingezet bij werk in besloten ruimtes of heet- en onderhoudswerkzaamheden. Vaak is dit in de petrochemie of industrie. De industriële brandwacht houdt toezicht en verricht gasmetingen, maar kan ook snel hulp inschakelen wanneer er iets misgaat.

Brandwacht Huren staat voor u klaar

Bij Brandwachthuren.nl kunt u terecht wanneer u snel een vakbekwame brandwacht nodig heeft. Binnen 2 uur kan er al een brandwacht van ons op locatie aanwezig zijn. Onze brandwachten zijn het gehele jaar door 24 uur per dag beschikbaar in Nederland en België. De brandwachten van Brandwacht Huren worden goed opgeleid en mogen pas aan het werk wanneer zij de nodige certificaten behaald hebben. Onze brandwachten zijn dus een betrouwbare keuze om brandpreventie controles uit te voeren.

Wilt u een brandwacht inhuren om toezicht te houden op de brandpreventie op uw locatie? Bij Brandwacht Huren helpen we u om zo snel mogelijk een brandwacht aanwezig te hebben voor een veilige werksituatie.