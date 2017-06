Brexit en het merkenrecht

Merkenrecht

Het is een mooi vak: merkenrecht. Maar wat is het en hoe zorg je dat jouw merk wordt beschermd? Dat is de taak van de merkengemachtigde. Deze heeft een extra opleiding gevolgd en kan daarom exact bepalen binnen welke klassen jouw merk geregistreerd moet worden.

Wat is een merkengemachtigde?

Een merkengemachtigde heeft een aanvullende opleiding gevolgd naast een rechtenstudie of zijn ervaring binnen het merkenrecht. Op die manier kunnen zij een merkenbureau leiden en merken en modellen beschermen.

Wat gaat er de komende jaren veranderen?

Eigenlijk niet zo veel. Bedrijven registreren hun eigen merk of laten dit door een gemachtigde doen omdat zo het risico op weigering beperkt kan worden.

Ook modellen zijn te registreren. Het is dan wel belangrijk dat je de juiste zijaanzichten of foto’s aanlevert. Een fotograaf kan de juiste zijaanzichten voor je vastleggen en een modellengemachtigde kan beoordelen of dit juist is gebeurd.

En de Brexit dan?

De gevolgen van de Brexit voor het merkenrecht zijn nog niet helemaal duidelijk. Aangenomen wordt dat bescherming in het Verenigd Koninkrijk gehandhaafd blijft voor merken die daar nu geregistreerd zijn en worden. Bijvoorbeeld via de EU-registratie.

Merken die na een afgeronde Brexit een EU-registratie aanvragen zullen daar wel buiten vallen.

Op wat voor manieren kun je je merk beschermen?

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om een merk te beschermen. Allereerst kan het in de Benelux, EU, Europa of wereldwijd. Daarnaast moet je besluiten of je een merknaam wilt registreren of liever je logo, vormmerk, kleurmerk of klankmerk.

Kortom, mogelijkheden te over. En dat indienen kun je inderdaad zelf. Maar als je geen geld wilt verspillen door weigering van het BOIP, dan kun je het beste een merkenbureau inschakelen.

Dergelijke bureaus begeleiden het gehele traject van registratie en adviseren je hoe je dit het beste kunt aanpakken.