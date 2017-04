CDC Tandkliniek: 50% van de melkgebitten vertoont gaatjes of erger

Het kindergebit verslechtert de laatste jaren. Ongeveer de helft van alle peuters en kleuters heeft last van gaatjes. Veel ouders gaan te gemakkelijk om met het poetsen van kinderen hun tanden. Een andere oorzaak is het eten van teveel zoetigheid.

Eind jaren 70 hadden kinderen gemiddeld 16 gaatjes. Door het geven van veel voorlichting werd het aantal gaatjes in de jaren 80 teruggebracht tot 4 à 5 per kind. Het aantal gaatjes is al die jaren hetzelfde gebleven, maar er lijkt een negatieve trend te ontstaan.

Bij 50% van de kinderen gaat het goed en worden geen gaatjes geconstateerd. Bij 40% worden er meerdere gaatjes geconstateerd en bij de andere 10% is het heel slecht gesteld met het gebit.

Over het Melkgebit

De leeftijd waarop kinderen hun tanden krijgen, verschilt per kind. Meestal komen de eerste melktanden door tussen de 6 en 9 maanden. Een kind wisselt zijn melkgebit tussen de 6 en 13 jaar.

Het melkgebit moet goed verzorgd worden. Omdat een kind vanzelf het melkgebit wisselt, denken veel mensen dat het niet nodig is om het goed te verzorgen. Karen Mulders tandarts bij CDC: “Een ontsteking aan een melktand of -kies kan nare gevolgen hebben voor de blijvende tand die er nog onder zit,’’ waarschuwt zij. ,,En een kind met pijn aan zijn gebit leert nooit goed poetsen.’’

Een slecht gebit heeft verschillende oorzaken

Kinderen krijgen hoofdzakelijk een slecht gebit om 3 redenen.

1. Snoep en veel suiker zijn slecht voor de melktanden. Ze bijten het belangrijke glazuur op de melktanden kapot.

2. De hoge zuurgraad in energiedrankjes en sapjes brengen schade toe aan het tandglazuur.

3. Veel ouders zijn te makkelijk als het gaat om het poetsen van kinderen hun gebit. Ze hebben geen zin in zogenaamde poets-ruzies en laten hun kind al snel zelf tanden poetsen.

Wat te doen om gaatjes in het kindergebit te voorkomen?

Karen Mulders geeft aan: “Het is simpel om gaatjes te voorkomen. Zelf het gebit onderhouden blijft het belangrijkst. Poets minimaal 2 keer per dag en laat u kind niks meer eten na het poetsen in de avond.

Bezoek ook twee maal per jaar de tandarts voor controle. Help kinderen met het kundig en lang genoeg poetsen van de tanden. Goed tanden poetsen gaat niet vanzelf, dat moet een kind leren.

Gebruik ook een speciale kindertandpasta. Kinderen poetsen minder lang en spugen het sneller uit. Goede kindertandpasta’s bevatten aminofluoride en dat werkt sneller dan gewone fluoride.”

Hoe tandklinieken maatregelen nemen

Veel tandklinieken onderkennen het probleem en nemen maatregelen om tandzorg voor kinderen leuker te maken. Aan kinderen wordt op een leerzame en speelse manier uitgelegd hoe de tanden het beste gepoetst kunnen worden.

Ook zijn resultaatgerichte fluor-behandelingen zeer effectief. Reguliere tandartsen hebben vaak moeite met het behandelen van kinderen. Er zijn speciale angst tandartsen om ervoor te zorgen dat ieder kind 1 keer per jaar naar de tandarts gaat. Zij kunnen ook behandelen m.b.v. een roesje of als het nodig is een narcose. Daarna begint de preventie. Probeer uw kind 2 keer per jaar naar de tandarts te laten gaan voor een goed gebit.

