Chiffon wassen en drogen

Chiffon jurken zijn enorm elegant, prachtige delicaat en hebben een soort natuurlijk gevoel waardoor jij met opperste gratie door het feestje heen zal bewegen. Geen kledingkast is meer compleet zonder wat mooie lange jurken die gemaakt zijn van chiffon. Je hebt er simpel weg minstens één nodig als je een keer naar een formele aangelegenheid gaat. De stof is heerlijk licht waardoor je rok vaak heerlijk achter je aan wappert en daar komt nog eens bij dat het allemaal heel erg comfortabel zit. Je moet wel op letten dat je chiffon van hoge kwaliteit is anders krijg je uitslag of problemen met dragen.

Door te leren hoe je op de juiste wijze je chiffon mooie lange jurken kan schoon maken kun je er voor zorgen dat je jurk een stuk langer mee gaat dan als je deze gewoon klakkeloos in de wasmachine gooit. Dat is fijn want laten we eerlijk zijn.. een chiffon jurk is niet echt goedkoop ofzo. Dus als je even door leest vertellen we je hoe je het beste kan zorgen bvoor je chiffon jurk waardoor je meer waar voor je geld krijgt dan als je wast als een leek. Dit soort gidsen hebben wij trouwens ook voor mooie satijnen jurken en sexy lingerie. En zels als je helemaal geen jurk hebt die gemaakt is van chiffon kan deze informatie te pas komen. Te eerste omdat het niet allemaal informatie is die alleen toepasbaar is op chiffon en ten tweede omdat, zoals we al zeiden, de chiffon jurk tegenwoordig een must have voor in je garderobe is. En daarom zijn wij er van overtuigd dat jou tijd met een chiffon jurk nog wel gaat komen.

In sommige gevallen zul je je jurk het beste naar de stomerie brengen. Stomen is natuurlijk sowieso de veiligste manier van wassen. Het reinigt de porieën van je kleding door en door en doet dit op een veel verfijndere manier dan de wasmachine thuis. Het kost echter gewoon een hoop tijd en geld. Stomen kan gewoon heel erg duur zijn, en daarbij komt dat traditionele stomerij apperatuur heel slecht is voor het klimaat en ook nog eens voor de gezonheid van de mensen die met de apperatuur aan de slag zijn. Soms worden ook aggresieve chemicaliën gebruikt bij het stomen. Dit kan de moleculaire structuur van het chiffon aanpassen. Dus als je echt veilig wilt zijn doe je het wassen gewoon zelf. Maar hoe ga je dan te werk? Lees snel verder en we vertellen het je. Heb jij eravring met het stomen van chiffon jurken? Als je een ramp verhaal of juist een succes verhaal hebt laat het ons dan weten! Schrijf het hieronder in de comments en wie weet gebruiken we jouw verhaal in onze volgende blog!

Deze gids staat vol met tips over hoe je het beste je chiffon jurk met de hand kan wassen of zelfs met de wasmachine. Als je twijfelt ren dan naar een lokale wasserette of stomerij die kunnen je vaak zonder problemen adviseren. Het labeltje van de jurk zal je vertellen waar de chiffon precies van gemaakt is. Als je jurk geen labeltje meer heeft aan de binnenkant moet je even concact opnemen met de winkel waar je de mooie jurk hebt gekocht. Zij weten vast waar je het over hebt.

Tips om je chiffon jurk effectief schoon te maken zonder deze te beschadigen:

Voorbereiding

Als eerste lees je altijd het labeltje extreem zorgvuldig door om er achter te komen van wat voor stof de jurk is gemaakt en wat voor was methoden ze aanraden. Zoals we net al aangeven moet je bij twijfel gewoon advies vragen van een professional. Professional betekend iemand die dit doet voor zijn werk. Zo iemand doet dit dus als werk dus natuurlijk gaat hij of zij er meer van weten dan jij. Zodra je zeker bent van wat je jurk gemaakt is en hoe ze aanraden het kledingstuk te wasssen kun je aan de slag. Lees gauw verder hoe wij aanraden dat je dat doet. En trouwens als je een klant bent van Paris Ciel en je weet niet waar jouw jurk van gemaakt is, drop dan even een berichtje in de comments of bij onze klanten service en we zullen ons best doen om je te helpen.

Hoe kom je er achter welke manier van wassen het beste is voor jou chiffon lange jurk? Hieronder hebben we een overzichtje voor je gemaakt van veel voorkomende materialen die gebruikt worden in chiffon jurken:

Chiffon jurken compleet van zijde, chiffon jurken helemaal gemaakt van polyester, chiffon jurken helemaal gemaakt van rayon, chiffon jurken helemaal gemaakt van nylon. chiffon jurken met een hele hoop versiering waar deze versiering ook van gemaakt is, chiffon jurken helemaal gemaakt van katoen, chiffon jurken helemaal gemaakt van bijna helemaal of helemaal transperante stoffen, niet of licht versierde chiffon jurk, dikkere chiffon jurken van iedere stof behalve zijde en rayon.

Het hand wassen van chiffon jurken

Kwetsbare en delicate chiffon jurken zoals de jurken die gemaakt worden van zijde of rayon moeten altijd met de hand worden gewassen. Dat geldt ook voor jurken die zwaar versierd zijn met dingen als kralen, sequins, rhinesteen, reliëf patronen en ander zware detail en ook nog voor jurken die een hele dunne bijna transperante stof gebruiken. Voor al deze soorten chiffon jurk geldt dat je ze beter met de hand kan wassen. Waarom? Anders beschadig je de stof of de details in de was machine en dan kun je binnen no time weer een nieuwe jurk gaan kopen.

Tips bij het handwassen van chiffon jurken:

Ten eerste heb je een bak nodig die groot genoeg is. Het maakt ons dan vervolgens niet uit wat voor bak dat is. Of je nou een emmer, een wasbak of daadwerkelijk het bad in de badkamer wilt gebruiken, het hangt er een beetje van af hoeveel kleren je wilt gaan handwassen en hoeveel water je comfortabel mee bent om te verspillen. Als je de juiste bak het gevonden of gekozen ga je door naar de volgende stap. Deze stap in beginsel niet heel verbazing wekkend, maar wordt al snel intrigerender. De stap is namelijk je bak te vullen met water. Dat zal geen verassing zijn maar het volgende wel: zorg ervoor dat je water koud is. Warm water maakt inderdaad beter schoon maar de vezelfs van chiffon zijn zo broos dat als je met warm water wast je de kleur van je jurk er binnen no time uit hebt. Nadat je de bak hebt gevuld met koud water doe je er een beetje zeep in. Zoals je zelf waarschijnlijk al kan raden gaan we er geen dreft super turbo zeep in doen en ook geen normaal waspoeder. We gaan een zeep kiezen die erg mild is en we gaan er ook maar een heel klein beetje van gebruiken. Gebruik een zeep product dat speciaal is bedoeld voor lingerie of gebruik een beetje shampoo. Omdat onze hoofdhuid een stuk gevoeliger is dan onze handen en de rest van ons lichaam is shampoo en facewash gemaakt van hele milde zepen. Goed om te gebruiken voor je kwetsbare kleding dus! Als je de zeep hebt toegevoegd roer dan goed tot het helemaal is opgenomen in het water zodat je geen sporen van dikke kloders zeeop in het water meer ziet en je makkelijk bubbels kunt vormen als je het water een beetje in de rondte kletst. Als je dat eenmaal gedaan hebt kun je de jurk rustig in het water laten zakken. Haal de lange jurk rustig door het water zodat vuil en stof uit de jurk gezeefd wordt door het water. Daarna laat je de jurk vijftien tot twintig minuten in het water tond dobberen zodat de zeep goed in het materiaal kan trekken en alle vieze bacterieën er uit kan verbannen. Na twintig minuten haal je de jurk uit het water. Als er nog een vlek zit op de kleding breng dan een heel klein beetje shampoo of andere milde zeep direct op de vlek aan. Vrijf de zeep heel voorzichtig in de kleding zodat de seep nog beter zijn best kan doen om de nog bestaande vlek uit het materiaal te halen. Stop de jurk dan weer terug in het water en geef een extra tien minuten om goed door te weken. Daarna kun je de jurk er uit halen en het zeep water weg spoelen vul de container dan opnieuw met water, zonder zeep en blijf je jurk in het water dompelen todat je zeker weet dat er helemaal geen zeep meer in de kleding zit.

Onthoud het volgende:

Versiering kunnen verstrikt raken in de delicate chiffon stof tijdens het handwassen. Probeer dit in de gaten te houden als je de jurk aan het roeren bent. Zeer dunne en doorzichtige chiffon stoffen gebaseerd op zijde en rayon moeten met extra zorg worden behandeld want die kunnen makkelijk scheuren, krimpen of uitzetten. Niet schrobben of mee zwaaien! Als je je chiffon jurk voor het eerst wast gaat hij sowieso wat kleur verliezen. Daar is gewoon niets aan te doen.

B) Het machine wassen van chiffon jurken

Steviger chiffon gemaakt van polyester, katoen of nylon kan in de wasmachine worden gewassen. Ook als er alleen wat kleine niet te kwetsbare details op je jurk zitten kun je deze gewoon in de machine gooien. Eigenlijk kunnen alleen zijde en rayon chiffon niet met de machine worden gewassen

Machine was stappen:

Doe de rits van je jurk dicht zodat die niet ergens blijft haken en de boel verpest. Maak alle knoopjes los want je wilt ook geen spanning in de stof.

Doe je jurk voorzichtig binneste buiten zodat de buitenkant niet beschadigd wordt door andere kleren in de machine. Als je een mesh was zak hebt doe de jurk daar dan in, als je die niet hebt kun je gewoon een kussensloop gebruiken. Leg er wel een goede knoop in anders ontsnapt je jurk zo.

Zet de machine op zijn laagste setting. Dit duurt meestal maar een kwartier of iets dergelijks en heeft een lagere omwentellingen per minuut wat beter is voor je jurk.

C) Het drogen van chiffon

Nadat je jurk goed gewassen is kun je hem het beste in de frisse buitenlucht ophangen om te drogen. Lucht drogen is de meest natuurlijke optie die er is. De meest traditionele ook. Hou je jurk weg uit de directe zon want dit is slecht voor de kleur!

Een droger gebruiken is de slechtste keuze ooit omdat hitte de vezels van chiffon verzwakt of kapot maakt.

Ga niet wringen met je jurk wat je ook doet. Dit verpest de inwendige structuur van de vezelf. Daarnaast zitten er vaak ingewikkelde details op chiffon jurken die er van kapot zouden kunnen gaan. Voordat je de jurk op hangt doe je de rits dicht en alle knopen ook. Om kleur vervaging tegen te gaan dus niet direct in de zon hangen. Het is beter om de jurk op een warme avond buiten te hangen of in de schaduw overdag. Binnen is ook prima als het buiten koud is. Voor een lichte jurk; gebruik gewoon een hangertje om mee op te hangen, dit kan prima en zal niet voor problemen zorgen. Voor een zwaardere jurk kun je eerst uitleggen op een handoek en wat van het vocht daar in laten trekken. Als het meeste gewicht er uit is over hangen naar een hanger en dan lekker ophangen. Hoe kun je het beste een handdoek gebruiken om mee te drogen? Leg de jurk tussen twee handdoeken en druk zachtjes op de bovenste handdoek om het vocht uit de jurk te zuigen. Wees wel voorzichtig dat je geen details op de jurk beschadigd!

We hopen dat je met deze gids verzekerd voelt van succes als je binnen kort na je gala er voor wilt zorgen dat jouw jurk nog een hele tijd prachtig blijft en je niet gelijk een nieuwe jurk wilt kopen. Mocht het toch eens fout gaan dan hebben we bij larshor.nl natuurlijk de perfecte collectie om een nieuwe jurk uit te komen zoeken. Kom dus snel naar larshor.nl en neem een kijkje in onze collectie!

