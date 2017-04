Comfortabel en in stijl cruisen in je cabrio.

Het Nederlandse merk Crouisy heeft modieuze shirts ontworpen speciaal voor comfortabel "open" rijden.

Met het dak open kan zelfs op een warme dag de rijwind een spelbreker zijn.

Rug, schouders en nek zijn gevoelig voor wind en een leuke dag kan eindigen in spierpijn, een stijve nek of een stevige hoofdpijn.

De oplossing wordt vaak gezocht in een windschot achter de voorstoelen en de zijramen omhoog.

Meestal is dit niet afdoende en worden er winterjassen, sjaals en petjes gedragen.

Niet erg modieus en een vreemd gezicht op een stralende zomerdag.

Gelukkig is er nu een oplossing.

De Crouisy Cabripolo, een modieus en sportief poloshirt, waarvan de kraag tijdens het rijden omhoog gezet kan worden. Tijdens de rit zijn schouders, nek en achterhoofd goed beschermd. Rij in stijl en draai de zijramen omlaag.

Stop onderweg bij een leuk terrasje en doe de kraag naar beneden. Heerlijk fris de rits open en je ziet er goed uit in je cabripolo.

Verkrijgbaar voor de heren in de kleur blauw met wit en voor de dames in roze met wit.

Prijs: € 69,- exclusief verzendkosten.

Veel dames hebben na een "open" rit hun kapsel volledig in de war zitten. Daarvoor hebben we de Cabrio Summer Shawl ontwikkeld. Een modieus shirt met een winddichte sjaal eraan vast gemaakt.

Op vele manieren te dragen, beschermt de schouders, nek, achterhoofd en het kapsel.

Zeer modieus en stijlvol, verkrijgbaar in roze of turquoise.

Prijs: € 89,- exclusief verzendkosten.

Style Up for a Top Down Drive!

