Creatief met diamond painting

Vind je het heerlijk om lekker creatief bezig te zijn? Zoek je een nieuwe hobby, nu je vanwege de coronamaatregelen noodgedwongen wat vaker thuis bent? Bijna iedereen houdt van knutselen, zeker als het resultaat zo mooi is dat het een ereplaats op je dressoir of muur verdient. Het is alleen jammer dat niet iedereen het talent van een Rembrandt, Michelangelo of Picasso heeft. Dat is ook helemaal niet nodig. Wist je dat je met diamond painting een heel mooi resultaat krijgt, ook al ben je van nature geen tekenaar, beeldhouwer of schilder? Alles wat je nodig hebt is geduld en oog voor kleur. Een vaste hand is ook niet onbelangrijk. Zorg ook voor een werktafel waar je voor langere tijd ongestoord aan kunt werken.

Hoe gaat diamond painting in zijn werk?

Diamond painting begint al echt een rage te worden. Dit is niet verwonderlijk, als je ziet wat je er allemaal mee kunt doen. Het lijkt op een combinatie van puzzelen, plakken en schilderen. Of op het leggen van een klassiek mozaïek. Op een ondergrond van canvas plak je glinsterende steentjes van kunststof, die glinsteren als kristallen of diamanten. Daar komt de naam diamond painting ook vandaan. Het patroon is duidelijk aanwezig en je gebruiksaanwijzing is kristalhelder. Met een pincet pak je de steentjes beet en met lijm hecht je ze aan het canvas. Het kan een tijdje duren, maar uiteindelijk heb je een prachtige tekening die je graag ingelijst aan je muur hangt. En zeg nou zelf, het ziet er niet alleen mooi uit vanwege de kleuren van de diamantjes, maar ook omdat je weet hoeveel tijd en werkplezier je erin hebt zitten.

Diamond painting - standaard patronen of juist heel persoonlijk?

Diamondpaintingkits.nl heeft diverse standaard patronen in zijn assortiment. Wat dacht je van een foto van een prachtig natuurlandschap of een bekend gebouw waar je ooit bent geweest? Of je favoriete dier uit de vrije natuur, of juist een meer abstracte beeltenis. Je kunt ze in diverse maten bij ons online bestellen. Je krijgt daarbij de keuze uit ronde of rechthoekige diamantsteentjes. Ronde steentjes zijn het eenvoudigst te leggen en de hanteren. Tussen de steentjes zal altijd een open ruimte zitten, maar vanaf een afstandje ziet het eruit alsof alle steentjes aansluiten. Hou je echt van knutselen, probeer dan de rechthoekige steentjes eens. Deze leg je zoals in een mozaïek. Zowel van een afstand als dichtbij zie je geen tussenruimtes. Diamond painting wordt pas echt mooi als je een afbeelding maakt van een van je eigen foto's. Een trouwfoto, een foto van een dierbare, of een vakantiefoto waar je echt trots op bent. Met diamond painting krijgt je foto een geheel eigen karakter, waardoor je er nog vaker naar zult kijken.

Diamond painting met eigen foto's

Hoe zorg je ervoor dat je eigen foto op canvas terechtkomt? Laat dat maar aan Diamondpaintingkits.nl over. Via onze website kun je je foto gemakkelijk uploaden. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper het beeld, zeker bij een uitvergroting. Om het voor ons zo handzaam mogelijk te houden, vragen we je wel om de grootte van je foto te beperken tot 2 GB. De praktijk leert dat dit meer dan voldoende scherpte geeft. Wij zorgen ervoor dat je foto op canvas wordt gedrukt, zodat je snel met diamond painting aan de slag kunt. We weten zeker dat je echt zult genieten van je nieuwe hobby.