CVtotaal.nl en Essent samen verder om Nederland te verduurzamen

Stiens, 15 januari 2018 – Online verkoop- en serviceplatform CVtotaal.nl uit Stiens is overgenomen door energieleverancier Essent. CVtotaal.nl is in Nederland een van de grootste online verkoop- en servicebedrijven van onder meer moderne CV-installaties, warmtepompen en zonnepanelen voor de consumentenmarkt. De vraag naar deze van energie-gerelateerde producten en diensten wordt steeds groter. Via CVtotaal.nl kan Essent hier nog beter aan voldoen. Essent wil uiteindelijk koploper worden in de energiemarkt met betaalbare en slimme producten en diensten die bijdragen aan verduurzaming en energiebesparing.

CVtotaal.nl

CVtotaal.nl werd eind jaren ’70 opgericht en begon als de plaatselijke (dorps)loodgieter/ installateur in het Friese Ferwert. Anno 2018 opereert CVtotaal.nl vanuit Stiens en levert zij naast CV-ketels en radiatoren andere vormen van (duurzame) installaties als warmtepompen, zonnepanelen en ventilatieproducten. Het bedrijf levert en installeert nu producten bij particulieren door heel Nederland.

Sander Steegstra, directeur bij CVtotaal: Samen met Essent kunnen we onze sterke online positie verder verstevigen en uitbouwen samen met de diensten van Essent, met name de continuïteit op lange termijn is hiermee gewaarborgd.

Essent wil iedereen in staat stellen om op zijn eigen manier mee te doen aan het beter maken van zijn leefwereld. Het bedrijf ziet de vraag naar energieoplossingen als energiezuinige CV-installaties, warmtepompen en zonnepanelen toenemen. Nederlanders oriënteren zich voor deze producten steeds vaker online. Met de overname van CVtotaal.nl beschikt Essent over een nationaal online platform van verkoop en installatie als aanvulling op de vaak regionale activiteiten van haar servicepartners.

Sander Leenders, directeur Energie+ bij Essent: “Met CVtotaal.nl versterken we onze positie in de Randstad. Daar heeft zij een stevige marktpositie. Door het aanbod van CVtotaal.nl te koppelen aan de advies- en onderhoudsdiensten van onze servicebedrijven kunnen we in het hele land consumenten beter helpen met het verduurzamen van hun energie en het besparen op energiegebruik.”

Groeiend netwerk

CVtotaal.nl gaat onderdeel uitmaken van het landelijk dekkend netwerk van verkoop- en servicebedrijven van Essent die actief zijn in onder meer installatie en service van energiebesparende maatregelen in en rond het huis. Het netwerk van Essent bestaat naast CVtotaal.nl uit Kemkens, Volta Solar en Volta Limburg, Geas Energiewacht, Energiewacht, Energiewacht Groep, Isoprofs en Nederland Isoleert. De servicebedrijven maken samen met consumenten, woningcorporaties, gemeenten en collectieven huizen energiezuiniger en duurzamer met behulp van bijvoorbeeld isolatie, CV-installaties, zonnepanelen of warmtepompen.

