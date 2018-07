Daan van Zanten nieuwe Managing Director Nextens

Daan van Zanten (38) is sinds begin dit jaar de nieuwe Managing Director van Nextens (onderdeel van Reed Business Information), bekend van online aangifteprogramma’s en kennisproducten voor fiscale professionals. Daan heeft een achtergrond in finance en strategie en vervult sinds 2010 verschillende strategische functies binnen het moederbedrijf RELX.

Binnen RELX in Londen richtte Daan van Zanten zich op corporate strategie en business development. Zijn ervaring strekt zich echter uit naar finance, pricing en innovatie. Die ervaring kon hij direct gebruiken bij Nextens. Een innovatief merk, dat al in 2014 overstapte op de cloud en met integrale tools de fiscale professional in staat stelt zijn klant optimaal te bedienen.

‘Aangescherpte visie en strategie voor de toekomst’

Daan van Zanten: “Bij mijn aantreden zag ik een enthousiast en klantgericht team met de drive om te innoveren en tools te leveren die het gebruik ervan eenvoudig en intuïtief maken. Om de fiscale markt beter te leren kennen, ben ik met iedereen in gesprek gegaan. Intern, maar vooral ook met onze klanten. Zo kon ik mij verdiepen in de werkprocessen van fiscale professionals en in wat zij nodig hebben. Oók in de toekomst. Dat inzicht leidde tot een aanscherping van onze visie en strategie. En die zijn we nu aan het uitrollen.”

‘Ondersteuning voor relevante positie van fiscale professionals’

“We zien dat de positie van fiscale professionals verschuift door veranderd klantgedrag en razendsnelle technologische ontwikkelingen. Nextens speelt daarop in. We maken de werkprocessen nog efficiënter door bijvoorbeeld vakkennis binnen de aangiftesoftware te integreren en data analytics toe te passen. We blijven onze klanten ondersteunen en zorgen ervoor dat we hen de ruimte bieden om een succesvolle partner te kunnen zijn van hún klanten. Dat is een strategische ambitie waar ik graag nog jaren sturing aan geef.”

Over Nextens

