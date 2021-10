Damp-e breidt het assortiment uit met snus

Damp-e.nl haakt met snus in op een trend die erg populair is in de Scandinavische landen en dan met name in Noorwegen en Zweden. Snus wordt gebruikt als vervanger van de sigaret. Het voordeel van snus is dat het een rookvrij product is. Snus is een soort theezakje gevuld met tabak. Deze tabak wordt eerst gestoomd en daarna fijngemalen. Als laatste wordt er nog zout toegevoegd en eventuele aroma's waarna vervolgens het theezakje wordt gevuld.

Hoe wordt snus gebruikt?

Zoals hierboven vermeld is snus een rookvrij product. Je stopt de snus namelijk onder je (bovenlip) en hoeft daarna niks meer te doen. In je slijmvlies, tandvlees en lippen heb je verschillende kleine bloedvaten lopen. Door de snus onder je (boven)lip te plaatsen wordt de nicotine opgenomen door deze bloedvaatjes waardoor de snus begint te werken. Dit kan al best snel effect hebben, vooral bij de eerste keren dat je snus gebruikt. Wees daarom bewust hoe je ermee omgaat en bouw het rustig op. Snus wordt verkocht in verschillende sterktes, hierin wordt aangeraden om met een lichte variant te starten en pas later over te gaan op een sterkere snus.

De effecten van snus

Snus wordt vaak ervaren als een energiek of ontspannen gevoel. Een ander fijn effect van snus in de verhoging van je concentratie, dit is vooral voor studenten een mooi effect tijdens het studeren. Ook heb je meer profijt van de effecten in vergelijking met een sigaret, ze houden namelijk veel langer aan. De snus kan al effect geven binnen een paar minuten, vooral bij beginnend gebruik. Dit is ook afhankelijk van de persoon.

De risico's bij het gebruik van snus

Snus brengt ook risico's met zich mee, waardoor het belangrijk is om hier rekening mee te houden. Vooral bij de minder ervaren gebruikers kan het vervelende bijwerkingen hebben, zoals een misselijk gevoel, hoofdpijn, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en zweten. Ook kan het bij verkeerd of teveel gebruik een gestrest gevoel veroorzaken en je dus eigenlijk een tegenovergesteld effect ervaart bij de snus. Ook brengt het risico's voor je gezondheid waardoor het belangrijk is om hier verstandig mee om te gaan.

Het verschil tussen snus en snuiftabak

Bij snuiftabak wordt de tabak gedroogd terwijl dit bij snus wordt gestoomd. Ook is er een verschil in smaakstoffen, bij snus wordt er meestal alleen gebruik gemaakt van zout, bij snuiftabak is dit vaak eucalyptus. Ook zit er een verschil in de manier van gebruik, snus stop je onder je (boven)lip en snuiftabak wordt gesnoven of gekauwd.