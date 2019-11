De diverse toepassingen van ledstralers

De klassieke bouwlamp zullen de meeste mensen wel kennen. Van deze lampen is bekend dat ze een grote ruimte zeer goed kunnen verlichten met een krachtige lichtstraal. Vooral op de bouwwerf zijn bouwlampen een uitkomst. Er zijn meestal niet veel stroompunten aanwezig, dus met één lamp een hele grote ruimte goed verlichten is dan een uitkomst. Toch zitten er aan de klassieke bouwlamp enkele nadelen. Een bouwlamp verbruikt erg veel energie en de energie wordt niet goed ingezet. Een deel van de energie wordt namelijk omgezet in warmte. De bouwlamp wordt erg warm en hierdoor is er altijd een risico op ongelukken. Een goed alternatief hiervoor zijn ledstralers.

Het voordeel van een led schijnwerper

De klassieke bouwlampen zijn meestal uitgerust met een halogeenstaafje. Hoe langer de bouwlamp aanstaat, des te hoger zal de temperatuur oplopen. Zelfs de gehele behuizing van de bouwlamp wordt gloeiend heet. Dit zult u met een ledstraler niet meemaken. De ledlampjes zijn gemonteerd op een printplaatje en zullen nauwelijks opwarmen. Hierdoor is een ledstraler ook veel platter, waardoor u veel flexibeler bent. Een ander voordeel is dat u direct geniet van de juiste verlichting. De klassieke bouwlamp zal eerst moeten opwarmen, voordat deze echt goed kan verlichten.

Meer dan een bouwlamp

Led verstralers hoeven niet alleen als led bouwlampen te fungeren. Al ligt dit natuurlijk wel het meeste voor de hand en voor de bouwwerf zijn ledstralers ook uitermate geschikt. De led verstralers kunt u op alle soorten bedrijfsterreinen inzetten. Hierdoor hoeft u geen dure infrastructuur aan te leggen om een lantaarnpaal op uw bedrijfsterrein te plaatsen. De Ledstralers kunt u eenvoudig aan de gevel van uw bedrijfspand hangen en uw gehele terrein zal goed en zuinig worden verlicht. Heeft u een manege en er wordt 's avonds op uw terrein nog paardgereden? Met een led verstraler als manegeverlichting kan iedereen onbezorgd ook in de avonduren paardrijden op uw manegeterrein. Een alternatief voor stalverlichting kan ook bedrijfshalverlichting zijn.

Ledstralers ideaal voor rondom uw woning

Een ledstraler kan prima worden ingezet rondom uw woning. Aan de voorzijde zal u deze goed kunnen dienen als parkingverlichting. Zo heeft u in het donker voldoende zicht op uw oprit. Met een bewegingsmelder springt de bouwlamp met LED direct aan, zodra u de oprit oprijdt. Plaatst u uw auto in de garage? Ook hier kunt u een ledstraler als garageverlichting ophangen. Aan één enkele ledstraler heeft u meer dan genoeg voor het geheel verlichten van uw garage.