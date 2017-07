DE JUISTE BADKLEDING KIEZEN, EEN PERSOONLIJKE HANDLEIDING

Veel vrouwen vinden het lastig om nieuwe badkleding te kiezen, maar voor een vrouw met een maatje meer is de uitdaging nog veel groter. Gelukkig heeft Larshor een lijn badkleding in grote maten die perfect aansluit op ieder lichaam.

Veel voluptueuze dames schamen zich voor hun lichaam, maar dat is helemaal niet nodig. Een vrouw met ronde vormen is een gezonde vrouw. Dat is niet alles, vraag maar aan een willekeurige man in je omgeving aan welk soort lichaam ze de voorkeur geven, bijna allemaal zullen ze aangeven dat ze liever een vrouw met échte rondingen zien. Het is een fabel dat mannen allemaal graag een modellenfiguur zien, en zoals het gezegde zegt: “op ieder potje past een dekseltje”.

Om heel eerlijk te zijn is niemand voor de volle 100% procent tevreden met zijn of haar lichaam. Zodra de zomer nadert kun je vrouwen door het hele land alweer horen zuchten en kreunen, ze zien er tegenop in een badpak naar buiten te gaan.

In principe kan iedereen er sexy uitzien op het strand ongeacht de maat strandkleding die zij draagt, het komt er op neer dat je de juiste mode keuzes maakt bij het kopen van je nieuwe badpak.

Badkleding met een grotere maat kiezen lijkt een hele opgave, maar je zult je verbazen hoeveel mogelijkheden er zijn als het aankomt op grotere maten badpakken en bikini’s. Een aanzienlijk deel van jouw uitstraling heeft ook te maken met de hoeveelheid zelfvertrouwen die je bezit. Belangrijk daarbij is dat je zwemkleding goed zit. Als je lekker in je badpak zit, zit je lekker in je vel. En als je lekker in je vel zit dan zullen anderen dat merken! Je moet badkleding dragen met zelfvertrouwen en een grote glimlach, dan kom je echt sexy voor de dag!

Zoals we al eerder aangaven, kan elke vrouw er fantastisch uitzien in een badpak. Dus, in plaats van in paniek te raken en 101 redenen te bedenken om het dragen van een bikini te vermijden deze zomer, kun je deze handleiding volgen voor dames met een maatje meer, en leren hoe je de juiste bikini of badpak kunt dragen en tegelijkertijd optimaal van jouw vakantie of stranddagje te genieten.

Jouw Lichaam, Jouw Vorm

Er is geen enkele vrouw hetzelfde. Elke individuele vrouw is op de één of de andere manier verschillend, dat maakt ons juist uniek. Eén van de voornaamste aspecten om te onthouden is kleding te dragen op basis van jouw lichaamsvorm. Benadruk jouw favoriete delen en verberg de gebieden waar je minder vertrouwen in hebt. Zo loop je vol trots op het strand

Alleen omdat je niet eerder een specifieke stijl bikini of badpak hebt gedragen, betekent het niet dat je deze stijl automatisch moet vermijden. Je moet juist buiten de gebaande paden treden. Durf anders te zijn, en probeer verschillende stijlen badpakken voor je die definitieve keuze maakt (of keuzes). Je weet maar nooit of je een andere stijl badpak vindt waarmee je er compleet grandioos uit zult zien. Kijk dus goed rond, want de keuze is reuze!

Zodra je weet welk lichaamstype je hebt, en welke soorten badpakken en bikini’s het beste bij jou passen is winkelen voor een badpak met een maatje meer lang niet meer zo eng als vroeger. Voorbereiding is dus erg belangrijk.

Sexy Eendelige Badpakken

Eendelige badpakken staan tegenwoordig zo in de belangstelling, dat ze in feite één van de meest populaire stijlen badkleding voor vrouwen zijn die je momenteel kunt kopen. Met dank aan de retro stijl die weer is teruggekeerd in het modebeeld zijn dit soort badpakken populairder dan ooit. Slechts enkele jaren geleden was de modepolitie op zoek naar elke vrouw die een badpak durfde te dragen, maar ze zijn weer terug. Eendelige badpakken zijn de absolute badkleding trend voor 2017!

Dit soort badpakken zijn ideaal voor dames die niet al te veel huid willen laten zien. Uiteraard zijn ze veel minder verhullend dan bikini’s en ze bedekken voldoende om je een comfortabel gevoel te geven. Eendelige badpakken staan doorgaans flatteus, en afhankelijk van de snit, kleur, en patroon kun je een complimenteuze badpak stijl bereiken zonder al te veel moeite.

Als je wat kleiner bent kun je het lichaam verlengen om de illusie te creëren dat je langer en dunner bent, dit kun je bereiken met een badpak die gekleurde zijkanten heeft. Gekleurde zijkanten geven je ook direct een buikverkleining en scheppen de illusie dat jouw middel op de juiste plekken wordt verkleind. Dit geeft je het felbegeerde zandloper figuur.

Vandaag de dag hebben een aantal badpakken met grotere maten additionele ondersteuning bij de borsten. Meestal in de vorm van bedrading onder de cups. Waarom zou je die borstpartij verbergen, die zo benijdenswaardig is, als je kunt pronken met wat je hebt, en jouw mooiste bezittingen te benadrukken? Je komt zeker goed voor de dag, als je het hebt, laat het dan zien!

Badpakken met een halternek, en racerback badpakken zijn ideaal voor een dame met rondingen. Deze badpak stijlen bieden niet alleen extra ondersteuning, ze complimenteren eveneens jouw lichaam.

In tegenstelling tot wat veel mensen vaak denken hebben niet alle voluptueuze dames grote borsten. Als jij een kleinere cupmaat hebt zijn er ook een aantal grotere maten badpakken met extra vulling en voorgevormde cup mogelijkheden. Met een badpak met vulling hoef je je ook niet druk te maken om je losse vullingen in het water.

Bikini Babe

Wie ooit gezegd heeft dat bikini’s alleen voor vrouwen zijn zonder heupen heeft het helemaal mis. Iedereen kan een bikini dragen, laat niemand je iets anders vertellen.

Wanneer je de bikini look vaak bewondert bij anderen, maar het zelf niet durft uit te proberen kun je een grote maat bikini nemen met een iets grotere slip. De keuze voor een iets groter bikini broekje heeft niets te maken met de omvang van jouw derrière. Het heeft vooral te maken met de hoogte van jouw bikini broekje. Een grotere broek biedt de mogelijkheid om het materiaal te rollen, en wanneer je de buikstreek wat meer wilt verbergen kun je deze naar boven toe dragen. Dat geeft een hogere taille wat een slanker en flatteus uiterlijk geeft. Het hangt helemaal af van jouw persoonlijke voorkeur en hoeveel zelfvertrouwen je bezit, het is altijd fijn om voorbereid te zijn op elke situatie!

Ga op zoek naar goede bikini’s die speciaal ontworpen zijn voor de vollere vrouw. Kies een bikini met een grotere maat die je voldoende ondersteuning bij de borsten geeft. Een bikini top die niet lekker zit zal alleen maar jouw omvang benadrukken, waardoor je met minder zelfvertrouwen voor de dag zult komen. Maak de juiste keuze en verschijn sexy op het strand met een prachtige bikini voor dames met een maatje meer.

Sommige vrouwen voelen zich niet 100% zeker wanneer ze voor een ‘klassieke’ stijl bikini kiezen. Als je niet graag een bikini slip draagt, kies dan een zwembroek voor vrouwen. Zwembroeken zijn modieus, je ziet er schattig uit, je brengt die jaren vijftig retro stijl terug en het zal jouw billen een klein beetje optillen - waarom zou je ze niet dragen? Als je grotere dijen hebt, kies dan voor een bikini broekje die wat lager op de heupen ligt. Zo wordt de meeste aandacht naar boven gericht, op de meest voordelige delen van jouw lichaam.

Tankini Tijgerin

Breng jouw innerlijke tijger naar buiten toe met een grotere maat tankini.

Er is iets schattigs en jeugdig aan de tankini. Als jij het soort vrouw bent die graag een tweedelig badpak draagt, maar niet zoveel van je buik wil laten zien, kan de tankini wel eens de perfecte keuze voor jou zijn.

Het grote voordeel van tankini’s is de veelzijdigheid van dit soort badmode. Ze staan goed op vrijwel elk lichaamstype. Draag een klassieke bikini broek die de heupen laten zien terwijl die lastige buikstreek verhuld wordt.

Zodra je die tankini voor grotere maten voor het eerst zult passen, zal deze direct als gegoten zitten. Je voelt je minder beperkt in vergelijking met een normaal badpak, maar tegelijkertijd voel je meer bescherming dan met een bikini. De tankini voor de vrouw met rondingen biedt de perfecte middenweg tussen deze twee modellen.

Houd er rekening mee dat jouw rondingen prachtig zijn, en als je ze hebt mogen ze ook gezien worden. Stijl heeft weinig te maken met je omvang; het zit ‘m vooral in jouw houding. Het belangrijkste is dat jij je lekker voelt in je nieuwe aankoop (of aankopen). Kijk dus goed rond en wees niet bang om deze zomer eens wat anders te proberen.

Larshor.nl heeft een ruime keuze voor dames in alle vormen en maten, daarom hebben wij een collectie badkleding ontworpen voor vrijwel elke vrouw die er bestaat. Wij brengen schoonheid terug naar het strand en zorgen dat jij zelfvertrouwen zult uitstralen, want op Larshor vindt je zeker de perfecte strandkleding om goed in je vel op het strand te liggen.