De juiste keuze voor babydoll lingerie voor jou

Babydoll lingerie is een van de meest favoriete en sexy lingerie voor vrouwen sinds 1960. Het ontwerp van de babydoll straalt een onweerstaanbare mix van charme, onschuld en ondeugendheid uit. Dit in combinatie met wat kinkyheid en met de prachtige rok die zacht tegen de dijen rust en de BH cups boven op het flirterige hemdje.

Vorm

Een andere rede waarom een babydoll zo populair is, omdat het gemakkelijk gedragen kan worden door een vrouw. Het standaard ontwerp maakt het veelal toepasbaar voor elke vorm of vrouwelijk lichaam. Als je, bijvoorbeeld veel rondingen hebt, zijn er verschillende ontwerpen voor grotere cup maat voor betere ondersteuning. Als je je borst omvang wil vergroten, is dit mogelijk door verschillende stijlen push-up BH's. Hier is een tip; Neem geen babydoll met franjes als je een kleine vrouw bent. Zeker in de hals leg je meer de aandacht op je gezicht en borst als jouw babydoll meer franjes en ruches heeft.

Lengte

Voor de lengte van de rok, is het beter als je een kleine vrouw bent. Je babydoll zal beter staan met een korter rokje. Op deze manier komen je benen beter uit en lijken ze langer. Het beste wat je kunt doen als je niet zeker weet welke lengte je nodig hebt, kun je maar beter een rokje uitkiezen waardoor jouw benen langer lijken. Op deze manier geef jij de mensen om je heen de illusie dat je lange benen hebt. Een kortere rok is altijd aantrekkelijker en meer sexy.

Kleur

Kleur zal een vraag zijn, terwijl je jouw eigen keuzes maakt. Het brengt altijd verwarring om de juiste kleur voor jouw babydoll te kiezen. De juiste kleur is de kleur die past bij je humeur van die dag (of avond).

Voel je je schattig, geliefd en onschuldig vandaag? Draag dan een babydoll met pastel kleuren, zoals roze, licht blauw of een vorm van wit. Vrouwen die graag dominantie en kracht willen uitstralen kiezen vaak voor rood of zwart, maar het is beter om niet meteen een babydoll als impuls aankoop aan te schaffen. Denk rustig na over de kleur combinatie met je haar en huidkleur. Er zijn sommige vrouwen met roze achtige huid tint en zullen alsnog een rode babydoll kiezen, zonder dat zij het weten lijkt het alsof ze koorts hebben. De juiste kleuren kiezen is zeer belangrijk, net als bij andere kleding. Het complimenteert je huid tint en haar kleur.

Stijl

Misschien wel het belangrijkste van een babydoll, is de stijl. Babydolls komen in verschillende vormen en maten, en hebben hiermee dus een heel eigen stijl. Om er voor te zorgen dat jij wel een babydoll hebt die bij jou en de situatie past is het dan ook belangrijk dat je goed kijkt naar wat je gaat kopen. Een babydoll dress kan namelijk zowel sexy als casual zijn. Dit zijn dan ook de 2 uiterste gevallen.

Een goed voorbeeld van een sexy babydoll is een babydoll die deels doorzichtig is. Dit soort babydolls dragen als elk andere babydoll dress, maar zijn semi-transparant. Hierdoor is het lingerie (of het gebrek hieraan) zichtbaar door de babydoll dress heen. Dit geeft niet alleen voor jou maar ook jouw partner een sexy gevoel. Een semi-transparante sexy babydoll is dan ook een echte aanrader voor mensen die wat meer spanning in de slaapkamer willen.

Een ander goed voorbeeld van een sexy babydoll is een babydoll dress met veel kant eraan. De combinatie van babydolls met kant geeft een sensueel resultaat terwijl het ook onschuldig is. Een babydoll dress met kant is vaak ook geschikt als casual babydoll. Omdat het gemaakt is van comfortabel materiaal en geaccentueerd wordt met mooie details kan het dienen voor zowel intieme momenten als voor ontspannen momenten. Dit is dan ook een goed voorbeeld van een babydoll die eigenlijk altijd goed is.

Uitstraling

Naast het soort babydoll is het heel belangrijk dat de complete uitstraling klopt. Dit is vooral het geval wanneer je een sexy babydoll draagt. Een babydoll dress die je draagt tijdens intieme momenten moet natuurlijk wel het juiste gevoel bij jouw partner overbrengen. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat de babydoll goed is, maar ook dat jij er zelfverzekerd in bent. Alleen wanneer je dit kan zijn kunnen jullie beiden optimaal genieten van het moment.

Het is dan ook aan te raden altijd een babydolls te kopen die passen bij wat jij mooi vindt. Je mag altijd de grens van jouw comfort zone opzoeken, maar kies wel iets waar je nog wel jezelf in kan zijn.

Stof

Laten we het hebben over de stof. Wellicht wil je fluweel, satijn, kant of zijde dragen. Het zijn de meest populaire stoffen voor babydoll lingerie, maar deze stoffen zijn lastig schoon te krijgen. Als je lingerie zoekt die goed is schoon te maken en ook zacht is, kun je kiezen voor nylon. Nylon is goed wasbaar, maar zijde en satijn vallen onder de zachtste stoffen die je kunt kiezen voor je babydoll lingerie.

