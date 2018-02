De Juiste Kleur Jurk Kopen

De juiste jurk kopen is een kunst. Het is niet zo makkelijk als een winkel binnenlopen en de eerste de beste jurk die past mee naar huis nemen. Als je er echt goed uit wil zien moet je er tijd in steken. Alles is belangrijk, het soort figuur dat je hebt, waar je de jurk gaat dragen, wat voor stijl jou goed past. En natuurlijk wat voor kleur de jurk is. Ik heb er lang over gedaan om te leren wat voor jurken mij goed passen en wat ik wanneer het beste kan dragen om de juiste indruk achter te laten. Als ik eerlijk ben vind ik het nog steeds wel moeilijk. Maar ik weet ook dat al die uren die ik erin heb gestopt ervoor zorgen dat ik wel veel sneller mijn kast in kan duiken of kan shoppen voor de juiste jurk. Ga ik naar een etentje met vriendinnen of een informele werkgelegenheid dan kan ik binnen een paar minuten al de juiste cocktailjurk uit de kast trekken. Ik wil vandaag wat tips met je delen over het kiezen van de juiste kleur. Daarbij ga ik je in wat meer detail tips geven over rode jurken. Rood is een fantastische kleur, het is meer levendig dan blauw maar meer elegant dan andere felle kleuren. Toch vinden veel vrouwen het moeilijk om een goede rode jurk te vinden. Daarom ga ik je hieronder wat adviezen geven zodat jij ook de perfecte rode jurk kan kopen! De kleur van een jurk bepaalt veel, misschien nog wel meer dan de stijl. Maar waar moet je beginnen? Ik wil je graag helpen mooie jurken te kopen zodat jij ook vol zelfvertrouwen naar je volgende gala, feest of diner kan gaan.

Huidskleur

Je kan het best beginnen bij het vaststellen van je huidskleur. De combinatie van je huidskleur en de kleur van je jurk zullen het meest opvallen. Meer dan dat van je ogen, accessoires of schoenen. Alhoewel je waarschijnlijk een goed idee hebt van wat voor huidskleur je hebt is het toch belangrijk om hier echt eens goed naar te kijken. Ook belangrijk is om te bedenken of je huidskleur wel eens veranderd nadat je in de zon bent geweest. Ikzelf heb een bleke huid, en ondanks wat ik probeer kan ik maar niet bruin worden. Maar ik ken ook mensen die na een paar dagen zon echt een donkerdere huidskleur krijgen. Als je weet dat jij ook zo bent is het goed om hieraan te denken. Wanneer je je huidskleur goed wilt bepalen is het ook goed om dit in natuurlijk licht, dus buiten, en binnen te doen. Het effect van natuurlijke verlichting is namelijk wel wat anders dan wanneer je binnen bent.

Heb je net als ik een lichte huidskleur dan is een goede keuze pastelkleuren. Binnen de pastelkleuren kan je van alles kiezen. Deze kleuren zullen goed combineren met je lichte huidskleur zonder dat er te veel contrast ontstaat. Als je tussen een lichte en een donkere huidskleur inzit dan zijn aardetinten een goede keus. Goud, groen of bruin zijn bijvoorbeeld mooie kleuren. Het zal jouw huidskleur goed complimenteren. Met een donkere huid is het beste om voor felle kleuren te kiezen deze zullen een mooi contrast vormen met jouw huid. Het is beter om niet voor donkere kleuren te kiezen. Ga je naar een ontspannen feestje dan is een feestjurk in een felle kleur echt een leuk idee!

Ogen

Naast je huidskleur is het ook van belang om eens goed naar de kleur van je ogen te kijken. Het is vaak leuk om te experimenteren met verschillende combinaties om te zien hoe een bepaalde kleur combineert met je ogen. Je oog kleur is ook belangrijk omdat het de plek is waar iemand tijdens een gesprek met je het vaakst naar zal kijken. Als je dus weet dat je naar een gelegenheid gaat waar er gesprekken gaan plaats vinden is het een goed idee om de combinatie van je jurk en ogen in je achterhoofd te houden. Ik heb vrij lichte blauwe ogen waardoor ik er soms voor kies om ook een blauwe galajurk aan te doen om mijn ogen nog meer te benadrukken. Dit werkt vaak goed en ik heb al meerdere complimenten gekregen over mij oogkleur en de combinatie met mijn jurken. Je kan dus net als ik proberen je oog kleur met de kleur van je jurk te matchen of je kan voor een andere kleur kiezen voor een mooi contrast.

Contrast

Een andere combinatie waar je over kan nadenken is die tussen je haar, je ogen, je jurk en je gezicht. Dit heeft dan weer te maken met je huidskleur en ja zoal ik al zei de kleur van je haar. Als je haar, ogen en huid vrijwel dezelfde kleur hebben dan heb je weinig contrast. Ik raad je aan om dan een kleur te kiezen die niet te fel is. Weinig contrast klinkt misschien een beetje saai maar het zorgt er wel voor dat niet alle aandacht uitgaat naar je jurk maar ook een beetje naar je gezicht. Mocht je daarentegen een donkere haarkleur met felle ogen en een lichte huid hebben dan heb je al veel contrast in je gezicht en kan je makkelijker kleding dragen die daaraan toevoegt. Ikzelf heb ook vrij veel zwarte galajurken omdat deze met mijn lichte huid, felle ogen en donker haar een heel mooi contrast vormen. Als ik daar nog eens wat mooie oorbellen, een ketting en wat lippenstift aan toevoeg kan ik een mooie elegante look creëren wanneer ik naar een formele gelegenheid moet gaan. Contrast is ook een goed idee voor cocktailjurken omdat het wat levendiger overkomt en dat is waar cocktailjurken het best voor zijn.

Gelegenheid

Er zijn ook hele andere overwegingen te maken wat betreft de kleur jurk die je kiest dan hoe het eruit ziet in combinatie met je huidskleur, ogen of haar. Het maakt het er niet makkelijker op maar het is van uiterst belang dat je ook goed nadenkt over naar wat voor gelegenheid je je jurk gaat dragen. Is het gewoon voor overdag in het weekend zonder verplichtingen dan kan je alle kanten op. Ook bij een festival, of informeel feestje is het mogelijk om allerlei verschillende kleuren en prints te dragen. Een cocktailjurk in een aparte felle kleur die goed bij je huidskleur en ogen past of met een leuke print kan een speelse en verleidelijke indruk maken. Maar mocht het toch een wat formelere gelegenheid zijn, bijvoorbeeld een gala of een formeel werkfeest dan moet je toch even goed nadenken wat gepast is. Het kan er heel raar en ongepast uitzien als jij in compleet de verkeerde kleding ergens aankomt. Daarnaast kan dit ervoor zorgen dat je en totaal verkeerde indruk achterlaat.

Ga je dus naar een formeel evenement dan raad ik je aan om een neutrale kleur te kiezen. Zwart en wit zijn uiteraard altijd elegant, net zoals rood, blauw en bruin dat ook kunnen zijn. Kies er absoluut niet voor om een heel felle kleur geel of groen te dragen. En al helemaal niet iets met een drukke print want dit is gewoon niet gepast voor een formele gelegenheid. Je wilt niet een mooie galajurk hebben gekocht en er dan achter komen dat je precies de verkeerde indruk achterlaat op alle mensen.

Rood

Laten we het nu zoals ik had beloofd even hebben over rode jurken. Veel vrouwen vinden rood een sexy kleur en willen graag een rode galajurk of feestjurk dragen om er goed uit te zien. Rood is een complexe kleur omdat het tegelijkertijd levendig, krachtig en sexy uit kan zien maar ook wat klassiek en elegant. Het hangt eigenlijk allemaal af van wat voor tint rood je kiest, wat de gelegenheid is en wat voor boodschap je met je jurk over wil brengen.

Rode galajurken zijn een heel populaire maar ook moeilijke keus omdat ze veel aandacht trekken en jou zelfverzekerd over laten komen. Meestal zal een felle rode kleur de meeste aandacht trekken maar het belangrijkste is om een tint te vinden die goed bij jouw past. Daarbij kan je denken over de tips die ik hierboven al heb gegeven. Je wilt een kleur vinden die goed combineert met jouw huidskleur. Hieronder geef ik je nog wat specifiekere tips over hoe je de juiste tint rood kan vinden.

Het eerste wat je moet weten is dat er koudere en warmere kleuren zijn. Rood is een voorbeeld van een vrij warme kleur terwijl blauw een koudere kleur is. Omdat rood wat warmer is straalt het meer energie en kracht uit terwijl de koudere kleuren meer kalmte uitstralen. Afhankelijk van je huidskleur kan je rood met oranje tinten of blauwe tinten dragen.

Behalve je huidskleur is het ook belangrijk de ondertoon van je huid te bepalen. Om dit te doen kan je het best naar je aderen kijken, als ze er blauw uitzien dan heb je een koele ondertoon en is het beter om rood met blauwe of roze tinten te dragen. Heb je daarentegen groenachtige aderen dan heb je een warme ondertoon en kan ik je aanraden om voor een rood met oranje tinten te kiezen. Als je deze adviezen volgt weet ik zeker dat jij ook de perfecte kleur rood kan vinden voor je jurk.

Behalve huidskleur en ondertoon moet je ook nadenken over wat voor figuur jij hebt. Heb je een smaller of slanker figuur dan is het makkelijker om fellere tinten rood te dragen. Zeker wanneer het wat kortere galajurken of cocktailjurken betreft. Heb je een wat lichaam met meer rondingen dan zijn minder felle kleuren een beter idee. Deze zullen niet zozeer de aandacht trekken, maar nog steeds voor een mooie elegante en verleidelijk geheel zorgen.

Je kan er ook voor kiezen om de kleur te laten afhangen van den kleur van je haar. Heb je rood haar dan kan je bijvoorbeeld rood met een oranje tint kiezen. Hierdoor zal je haarkleur mooi benadrukt worden. Mensen met licht blond haar zien er vaak mooi uit in een kers rood of aardbei rood kleur. Een scharlaken rood is dan weer beter geschikt voor de donker blonde vrouwen. Heb je bruin haar en donkere ogen dan is een donkere rode kleur echt een fantastische keuze. Daarmee zal je galajurk echt indruk maken. Mensen met zwart of bijna zwart haar kunnen de donkerste tinten rood dragen voor een zeer elegante en verleidelijke look.

Heb jij altijd al aandacht willen hebben zoals de bekendheden op de rode loper krijgen? Dan moet je er echt eens voor kiezen om een mooie rode jurk te kopen. Het zal je verbazen hoeveel looks je gaat krijgen. Het enige wat je nog moet doen dan is je rode jurk combineren met een mooie haarstijl en wat elegante accessoires en je outfit is helemaal compleet.

Kleurtest

Vind je na het lezen van dit artikel het nog steeds lastig om te bepalen wat voor kleur je moet kiezen? Dan kan ik je nog een aantal tips geven. De simpelste is om gewoon je kast open te trekken en wat kleding in verschillende kleuren eruit te trekken. Pas ze aan en kijk eens in de spiegel wat je ervan vind. Je kan ook eens een winkel binnenlopen en vragen of zij aan kleuranalyses doen. Het kan nooit kwaad om wat advies te krijgen van mensen die elke dag met kleding te maken hebben.

Waar kan je het best kopen

Het is zoals je nu wel doorhebt voor veel mensen al lastig genoeg een kleur te kiezen, laat staan dat ze ook weten waar ze nou eigenlijk het best kunnen shoppen voor hun jurken. Ik ge je nu een gouden tip geven: Larshor.nl. Sinds ik deze winkel heb ontdekt koop ik nauwelijks nog op andere plekken mijn jurken. Bij Larshor weet ik dat de jurken van hoge kwaliteit zijn voor een zachte prijs. Daarnaast is het assortiment zo groot dat ik altijd genoeg keuze heb tussen verschillende kleuren en tinten. Of je nou opzoek bent naar een galajurk, een feestjurk of een cocktailjurk, bij Larshor vind je ze allemaal.

