De meest populaire pre workout supplementen voor 2021

Een Pre Workout gebruik je voor een specifiek doel. Je wilt tijdens de training een energieboost hebben zodat je in staat bent de sportprestatie te bereiken die je voor ogen hebt. Maar waar moet je nu precies op letten als je een goede Pre Workout wilt hebben? Welke ingrediënten zitten erin en welke Pre Workout kun je het beste gebruiken?

De effectieve bestanddelen van een Pre Workout

Een Pre Workout kies je omdat je tijdens je training een boost wilt hebben om bijvoorbeeld je krachttraining te ondersteunen. Het gaat dan om een kortdurende inspanning, want de boost die je uit de Pre Workout haalt, is over het algemeen na een half uur afgezwakt. In een Pre Workout zitten koolhydraten in de vorm van suikers, aminozuren, creatine, cafeïne en vitamines, waaronder vitamine B. De combinatie van deze supplementen zorgen voor de extra energie die je kunt gebruiken voor je sportprestatie.

Top vijf Pre Workout

Een Pre Workout is over het algemeen in poedervorm verkrijgbaar. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen en samenstellingen. Dat maakt het soms lastig om de Pre Workout te kiezen die de beste resultaten geeft. Daarom hebben we het je gemakkelijk gemaakt en een top vijf samengesteld van de beste Pre Workouts:

5150 pre workout Deze Pre Workout is verkrijgbaar in veel verschillende smaken, is gemakkelijk te mengen en heeft een hoogwaardige werking;

Deze Pre Workout is verkrijgbaar in veel verschillende smaken, is gemakkelijk te mengen en heeft een hoogwaardige werking; C4 pre workout Door de hoge kwaliteit creatine die hierin zit en de toevoeging van vitamine B3 zorgt deze Pre Workout voor extra fitheid en optimaal functioneren van het zenuwstelsel;

Door de hoge kwaliteit creatine die hierin zit en de toevoeging van vitamine B3 zorgt deze Pre Workout voor extra fitheid en optimaal functioneren van het zenuwstelsel; No-xplode pre workout De verbeterde formule van deze Pre Workout bevat Magnesium en een speciale Creatine Blend voor nog betere prestaties. Verkrijgbaar in verschillende smaken;

De verbeterde formule van deze Pre Workout bevat Magnesium en een speciale Creatine Blend voor nog betere prestaties. Verkrijgbaar in verschillende smaken; ABE pre workout Een geconcentreerde Pre Workout voor de ervaren atleten. De werkzame ingrediënten zijn zo effectief, dat je niet meer dan één scoop nodig hebt voor het gewenste resultaat;

Een geconcentreerde Pre Workout voor de ervaren atleten. De werkzame ingrediënten zijn zo effectief, dat je niet meer dan één scoop nodig hebt voor het gewenste resultaat; AK-47 pre workout Bevat 200 gram cafeïne en is verkrijgbaar in verschillende fruitsmaken. Het is de ideale Pre Workout om je training naar een volgend level te tillen.

Kun je een pre workout ook gebruiken als je wilt afvallen?

Sommige voedingssupplementen werken ondersteunend in het afvalproces. Dat zijn bijvoorbeeld fatburners. Nu heeft cafeïne, wat natuurlijk in de Pre Workout voedingssupplementen zit, ook de eigenschap dat het kan helpen bij afvallen. Cafeïne stimuleert namelijk ook de vetverbranding. Maar omdat in een Pre Workout veel snelle koolhydraten zitten, zal dat niet bijdragen aan het afvalproces. Dus een Pre Workout is niet geschikt om te gebruiken voor dit doel.

Wanneer neem je een Pre Workout?

Om het meest optimale effect van een Pre Workout te ervaren, neem je ongeveer een half uur voor je training of sportprestatie de Pre Workout in. Het effect van de Pre Workout duurt ook ongeveer een half uur. Dus zorg ervoor dat je goed voorbereid je Pre Workout neemt, zodat je kunt profiteren van de energieboost die de Pre Workout aan je spieren krijgt. Let hierbij goed op de aanwijzingen op de verpakking met betrekking tot de juiste dosering. Dan weet je zeker dat je alles uit de Pre Workout haalt.